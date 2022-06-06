李麗珍入圍金像獎 曾為愛棄事業4度離合潘源良：鞋不合腳勉強也痛

李麗珍｜56歲的「性感女神」李麗珍早前憑電影《濁水漂流》入圍第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」，這更是李麗珍情傷癒後首部拍攝的電影作品。李麗珍在劇中為演活戲中是低下階層的角色，大膽以素顏示人，拋去昔日的女神形象，以入木三分的演技令人動容。只因過去4度失去愛情的李麗珍，從患上抑鬱一段日子後明瞭：「沒有愛情的日子總要過。」明白人生沒有愛情，仍是可闖出屬於自己的一片天。



56歲的「性感女神」李麗珍早前憑電影《濁水漂流》入圍第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」，這更是李麗珍情傷癒後首部拍攝的電影作品。(__leelaichun@IG)

李麗珍憑藉電影《濁水漂流》有份角逐香港電影金像獎「最佳女配角，而《濁水漂流》早前更一口氣入圍第58屆金馬獎共12個提名。56歲的李麗珍為了在頒獎禮以最佳的狀態示人，先前便向媒體透露自己有積極進行針灸瘦面和減肥，更提到是次入圍於她而言是一份肯定：「這滿足感已經勝過一切，對我來說更意義重大。」

由吳鎮宇、李麗珍、主演的香港電影《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎，更獲12項提名。(《濁水漂流》劇照）

在電影擔任無家者一角的李麗珍，展現社會邊緣人的如何在渴望中，衍生出想要「家」的夢想。這種盼望亦仿如李麗珍的愛情經歷的寫照，度過人生半載的她在愛情中尋覓許久，在失意與希望中徘徊，無奈經歷傷痛艱難患上抑鬱，但李麗珍仍在陰霾找到出口，學懂再難過的都會過的大道理。

希望大家像我一樣可以走出黑暗，不用怕再難過的都會過。 李麗珍

【按圖看】曾憑《千言萬語》奪得「金馬影后」李麗珍，過去的演出總是叫人回味。▼▼▼

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李麗珍事業當紅為愛棄名氣步進結婚 被評「美女與野獸」無後悔：他讓我有安全感

入行初期僅21歲的李麗珍形象清純、甜美，很快便與羅美薇、袁潔瑩和陳加玲等人合組成「開心少女組」。(__leelaichun@IG)

入行初期僅21歲的李麗珍形象清純、甜美，很快便與羅美薇、袁潔瑩和陳加玲等人合組成「開心少女組」，後來更憑《開心鬼》和《開心樂園》打響知名度。不過，為求突破固有形象的李麗珍，決定在1993年接拍三級片電影《不扣鈕的女孩和《蜜桃成熟時》，更藉此「一脫成名」，令李麗珍事業更進一步火紅。

1993年，李麗珍為求事業突破，開始接拍三級片。（《蜜桃成熟時》劇照）

李麗珍以「性感」闖出更高峰的事業，但嘗試過後的李麗珍並無再接拍三級片，而是選擇自己未曾涉足的音樂圈更繼而推出唱片。但事業火紅的李麗珍卻視愛情是人生不可缺少的元素，有傳入行以來李麗珍的第一任男友是狄波拉的弟弟柏德烈，後又傳過李麗珍與《瘋狂遊戲》的演員林利曾戲假情真。

當時結婚是覺得已經 30 歲，加上他（前夫許愿）對我很細心體貼，很會鼓勵我，讓我有安全感。 李麗珍

但為人熟悉的仍是與音樂人許願，和前度潘源良四度離離合合的愛情，在1996年李麗珍突然宣布與音樂人許愿結婚，兩人更被指是「美女與野獸」，雖然愛情不被看好，但翌年李麗珍還是為前夫誕下女兒許倚榕（Annise），但最終兩人在2000年離婚。離婚後的李麗珍以單親母親的身份撫養女兒，後來又遇上演兼填詞人潘源良，兩人相愛多年仍是無奈分手收場，二人四度離異更令李麗珍一度情緒受困，導致患上抑鬱症。

那時候我想著，我們的羈絆很深、很難分開的，我就傻傻地在那邊等，發現原來他不要我了，好像我做錯事一樣。 李麗珍

李麗珍與潘源良四度離合致抑鬱 傷痕成就更好自己：過去就讓他過去，不需要緬懷

李麗珍曾在訪問中分享與潘源良曾四度離合，直到男方毫無預兆地在多倫多另娶她人時，李麗珍才真正意味到這段感情真的要終結了。(__leelaichun@IG)

李麗珍曾在訪問中分享與潘源良曾四度離合，直到男方毫無預兆地在多倫多另娶她人時，李麗珍才真正意味到這段感情真的要終結了，而李麗珍更因為這段感情而一度情緒受困，導致患上抑鬱症。

我只能靠我自己，如果我再走不出來，我就是等死，我不想死呀！ 李麗珍

面對這段苦戀令李麗珍陷入情緒低谷當中，幸好李麗珍並沒有諱疾忌醫，靠藥物與好友的支持而慢慢走出抑鬱症當，當年李麗珍好友張文慈更勸慰她：「鞋不合腳，勉強也痛。」面對四方八面的支援，李麗珍勇敢正視傷痕，重新回歸演戲：「我以前就是傻，一次兩次三次都是失敗，我再也不想要談那種會痛到大喊的愛情了，我要安定，我要開心。」

如今曾半生都陷於情傷的李麗珍，已不再糾結在愛情，她更學會在失去中鍊就更好的自己。她在53歲生日時分享到：「失去了愛情，但原來身邊還有一班支持我的人，終於明瞭自己並不孤單，多謝朋友們。」所以縱然有時失去愛情或情路崎嶇，但人生不只有愛情令人活得精彩呢！

【按圖看】56歲的李麗珍不再強求情愛，反倒活得更精彩，平日她與粉絲分享的生活照片，更見她明艷照人。▼▼▼

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