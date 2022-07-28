向佐被爆背郭碧婷偷食多次？郭碧婷拒受束縛坦言閃嫁豪門因深愛他

【向佐出軌｜向佐郭碧婷】現年38歲的向佐跟台灣女星郭碧婷交往不久後，2019年二人正式成為夫婦，小倆口更曾夫婦檔上陣出演真人節目《我家小倆口》，不時在鏡頭前瘋狂放閃，當時向佐更被網民封為「寵妻狂魔」，婚後不足3年二人育有一子一女，讓不少網民再次相信愛情。日前，內地知名記者爆料指向佐婚後疑多次出軌，更公開多張照片及對話截圖，即時引起各界熱論。一眾矛頭直指「向家」一家人，甚至不少網民都紛紛挖出昔日的事力證郭碧婷「不幸福的證據」。



【向佐出軌｜向佐郭碧婷】現年38歲的向佐跟台灣女星郭碧婷交往不久後，2019年二人正式成為夫婦。（WEIBO@向太Tiffany陳嵐）

台灣女星郭碧婷因參加大陸真人實境節目而跟向佐結緣，二人短短交往3個月閃婚。婚前郭碧婷已深受婆婆向太（陳嵐）的疼愛，外界都認為郭碧婷跟向家一家人相處融合。婚後不久，就爆出郭碧婷懷孕喜訊，其後向太亦證實了。自被爆出「向佐出軌」一事後，夫婦二人一直神隱未有作出任何回應，僅有各向太愛子心切風波至今一直護航。今早再被爆出向佐郭碧婷夫婦從未註冊結婚，雖則向太隨即反擊：「香港政府只要擺喜酒就算是正式夫妻了。他們工作太忙了，而且香港領證要公告一個月沒有人反對才能領證。」不過種種事件讓各界更心痛郭碧婷處境。

【向佐出軌｜向佐郭碧婷】向太曾回應有關向佐與郭碧婷領證一事。(（WEIBO@向太Tiffany陳嵐）)

現時正於台灣坐月子的郭碧婷，大眾可能都會覺得一個小女人面對如此困境，更深感同情。不過郭碧婷看似弱不禁風的外形，其實郭碧婷是一個既獨立又有主見的女生，過往她曾在節目中透露自己的婚戀觀，不失霸氣亦具有主見，當時言論說出了新時代女性的心聲。

向佐出軌｜郭碧婷霸氣婚戀觀 訴出新時代女性的心聲

向佐郭碧婷｜5大婚戀觀：女生不是男人附屬品



根據在真人秀上向佐與郭碧婷的互動，各界都感受到郭碧婷深愛著向佐，對其無限包容和寵愛，才決心把自己終生幸福交給向佐。她不認同女生是男人附屬品，自己絕不為他人而活，因此她是真心愛著對方才跟向佐結婚，並為對方誕下屬於二人的愛情結晶品。

以前的我並不想結婚，因為我不想變成一個男人的附屬品。害怕男人覺得我們只是一個可以結婚或生孩子的女人。 郭碧婷

【向佐出軌｜向佐郭碧婷】女生不是男人附屬品（WEIBO@向太Tiffany陳嵐）

向佐郭碧婷｜5大婚戀觀：愛就是要努力地包容



跟向佐結婚前，郭碧婷曾經歷五段感情，她曾對其中一任前度印象深刻。對方不但溫柔體貼，深深吸引了郭碧婷讓她主動出擊追求對方，但一起後發現對方並非自己心目中的完美，更表示「有一次跟他去旅行，他一直走在前面，我看到他的背影就感覺很孤獨也很失落。」雖則對方的冷淡使她感到孤獨，但是郭碧婷曾努力維繫感情，盡力包容對方一切。

以前會覺得，喜歡的對象有一點點的不體諒你，你就會認為這段感情沒有走下去的必要。 郭碧婷

【向佐出軌｜向佐郭碧婷】愛就是要努力地包容（WEIBO@向太Tiffany陳嵐）

向佐郭碧婷｜5大婚戀觀：時間長短不是問題



眾所周知向佐及郭碧婷是通過錄製綜藝節目而結緣，二人關係發展迅速加上向太的加持，二人交往3個月即閃婚。當時郭碧婷曾坦言剛開始遇上向佐時，一度感到十分糾結，但幸好向佐願意理解，沒有把她視為一個單單依附男人的女人。

剛好在時間點上，願意結婚了，不小孩了。 郭碧婷

【向佐出軌｜向佐郭碧婷】時間長短不是問題（WEIBO@向太Tiffany陳嵐）

向佐郭碧婷｜5大婚戀觀：結婚是我願意，而非束縛



當年向佐跟郭碧婷決定閃婚，讓不少人一度好奇及不解郭碧婷為何在事業上升期及這個年紀選擇結婚。郭碧婷親自回應表示：「我可以跟你結婚生子，只是因為我願意，並不是因為我覺得這個年紀該嫁了。」在傳統華人社思想觀念，女生必須在指定年齡結婚，否則被視為異類，讓不少女性都被「適婚年齡公式」受到束縛。對於郭碧婷而言，她從不願意屈服於傳統觀念下，她結婚全因想跟對方走一輩子。

我可以跟你結婚生子只是因為我願意，並不是因為我覺得，我這把年紀該嫁了，我這把年紀就只有嫁人的命了，我再不生小孩就來不及了。我絕對不用這種觀念，去跟一個人在一起的。 郭碧婷

【向佐出軌｜向佐郭碧婷】結婚是我願意，而非束縛（WEIBO@向太Tiffany陳嵐）

向佐郭碧婷｜5大婚戀觀：婚姻中不能失去自我



接受向佐求婚後，向佐曾坦然希望郭碧婷婚後安心狂在家做一個相夫教子的全職太太，當時郭碧婷感到十分抗拒。她認為婚後雙方需要一齊維持經濟的獨立性，並非單靠一個人去維持，通過多番溝通才達成共識。可見郭碧婷成為人妻後對專業亦充滿野心，加上她不希望為了對方而違背自己意願，從而失去自我。未知今次夫婦的危機，郭碧婷能否再次運用她的正面觀念度過困境呢？

「如果對方只是需要一個漂亮的老婆，一個擁有漂亮身份的人，那我就是一個空殼。你只是在找一個符合你心目中條件的人，而不是我，只是因為自己的夢想和理想。」 郭碧婷

【向佐出軌｜向佐郭碧婷】婚姻中不能失去自我（WEIBO@向太Tiffany陳嵐）

【向佐郭碧婷 Q&A】