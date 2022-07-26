黃翠如隔離後即約唐詩詠玩水　友誼永固秘訣在於重視對方感受

【唐詩詠｜黃翠如】有人曾言「友情小船說翻就翻」，但相信藝人黃翠如及唐詩詠所建的，則是艘堅固的大船，相識多年來一直互相扶持。兩人十足一對「糖痴豆」，黃翠如早前拍完節目回港隔離，出來不到幾天便已相約唐詩詠享受陽光與海灘，更在社交媒體感謝對方為其準備的「水宴」。唐詩詠亦打趣透露，自己特意向被曬一整個月的黃翠如提議去曬太陽，「全程有一半時間，佢都想殺咗我。」毫無掩飾的「相愛相殺」對話，見證了兩人深厚的關係。



黃翠如早前拍完節目回港隔離，出來不到幾天便已相約唐詩詠享受陽光與海灘， (ig@wongtsuiyu)

唐詩詠與黃翠如一起穿上潛水衣，(ig@wongtsuiyu)

對於兩人的相識，唐詩詠曾提到首次約會黃翠如，是為慶祝對方的生日。不過，亦有不少人猜是洪永城幫忙搭橋，因當時黃翠如與她親如兄弟，而唐詩詠跟他則是情侶關係，雖然最後分手收場，但他卻促成了黃翠如和唐詩詠的姊妹情。

新年期間，唐詩詠拿著利是封坐在黃翠如及蕭正楠中間拍照。（IG@natalietong53）

【唐詩詠｜黃翠如】友情是... 不介意對方做你的電燈泡

唐詩詠和黃翠如至今仍常見面，即使黃翠如於2018年與蕭正楠結婚，依然不會重色輕友，冷待單身的唐詩詠，更不介意對方成為自己約會的「電燈泡」，試過在去年的情人節裡，三人一起在家煮鬆餅，由於適逢農曆新年，唐詩詠更拿著利是封坐在黃翠如及蕭正楠中間拍照，場面十分搞笑，同時可見出黃翠如對唐詩詠的重視。

唐詩詠在黃翠如去年的生日時送上甜蜜祝福：「無論如何我一直都在，我們都成為了彼此的勇氣。」(ig@natalietong53)

【唐詩詠｜黃翠如】友情是... 在低谷時會照顧你、助你解難

每段深厚友誼都是久經歷練，一般朋友會伴你迎接愉快和光榮的一刻，真正好友則會在低谷時拉你一把，帶你擺脫黑暗。唐詩詠在黃翠如去年的生日時，於Instagram發文表示，兩人也有生氣、爭吵和想放棄的時候，但過後都會全數忘記，「只記得我們都陪伴過對方最低谷的時候，你叫我不要哭，我叫你哭出來。無論如何我一直都在，我們都成為了彼此的勇氣。」黃翠如當時也回應，「謝謝你，在我人生低谷之時，讓我不孤單，謝謝你很努力為我和家人找醫生，謝謝你把麵包放在門口，不要我餓著 ...... 」一連串的感謝印證了兩人互相扶持的友情。

黃翠如在隔離後，瞬即與對方補祝生日。(ig@natalietong53)

【唐詩詠｜黃翠如】友情是... 重視對方的感受

疫情減少了大家的見面機會，卻讓人更珍惜每段難能的感情。黃翠如和唐詩詠都會放對方在重要的位置，即使黃翠如今年身處外地拍攝，未能於唐詩詠生日當天親身送上祝福，她亦不會於網上敷衍祝賀對方便算，並於回港隔離時瞬即向對方送花和蛋糕，出來後還約對方切蛋糕補償，令唐詩詠也疑惑表示對方「變咗另一個人，熱情又奔放」。正因兩人都將大家放在重要位置，友情才能維繫長久，不知大家身邊也有個這樣的好姊妹嗎？

【唐詩詠｜黃翠如】Q&A