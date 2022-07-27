黃心穎認愛泥鯭過同居生活　出軌重犯機率高？2招維持戀愛熱度

【泥鯭／黃心穎／安心事件】相信大家對2019年發生的「安心事件」也留有深刻印象，自從「偷食」事件發生後，黃心穎形象一落千丈，更在娛樂圈中消失，直到近日終於與TVB約滿正式回復自由身！至於愛情方面，在黃心穎事業跌至谷底時，身邊幸得樂隊 Rubber Band 鼓手黎萬宏（泥鯭）支持，最近黃心穎更默認戀情，更有指兩人已開展同居生活。

不過，美國有研究曾指出：「出軌一次就會有下次」，表示曾經出軌的人重犯機率高？不少網民都質疑黃心穎會否再次重蹈覆轍，期望她會吸取上次的教訓，好好珍惜這段關係，與泥鯭幸福快樂吧！



【泥鯭／黃心穎／安心事件】在黃心穎事業跌至谷底時，身邊幸得樂隊 Rubber Band 鼓手黎萬宏（泥鯭）在旁支持，最近兩人更默默認愛！（jacquelinebwong＠IG）

安心事件後消失3年 在低谷時幸得泥鯭在旁支持

黃心穎與許志安於2019年被爆出「安心偷食」事件，令兩人形象受損，事業跌落谷底！許志安幸得太太鄭秀文支持，令他能重返娛樂圈，簽約環球唱片重新開始。不過，黃心穎就沒這麼好運，事件發生後，她徹底在娛樂圈中消失，有份飾演的劇集也遭換角，她更以進修為由避走美國！

【泥鯭／黃心穎／安心事件】黃心穎與許志安於2019年被爆出「安心偷食」事件，令兩人形象受損，事業跌落谷底！（jacquelinebwong＠IG）

「偷食事件」令黃心穎成為眾失之的，陷入事業及人生的低潮，但幸好在低谷時得樂隊 Rubber Band 鼓手黎萬宏（泥鯭）在旁相伴！早於2年前，黃心穎已被拍到與泥鯭逛寵物店，但因為泥鯭在2017年曾宣布與圈外女友求婚成功，所以令黃心穎再被質疑介入別人戀情，不過泥鯭立即護花解釋指，已與未婚妻低調分開，當時黃心穎與泥鯭並沒有承認戀情。

直至日前，黃心穎再被拍到與泥鯭一起帶愛犬散步兼拍拖，黃心穎受訪時被問到有沒有結婚的打算，她以「會以事業為先」回答，間接承認了與泥鯭的戀人關係，在受訪後，兩人雙雙步入黃心穎香閨，似是已發展至同居關係！

【泥鯭／黃心穎／安心事件】黃心穎認愛泥鯭已同居！（rubberband＠IG）

美國研究：出軌一次就有下次？

黃心穎首次親承認戀情，舊愛馬國明得知後也大方祝福對方。不過，美國曾有研究指出，出軌容易上癮，在感情中出過一次軌就很容易有第二次，那麼黃心穎會否再重蹈覆轍呢？美國在一項研究中訪問了484位不同性別的受訪者，詢問他們有否對另一半不忠的事宜，研究結果顯示，在一段感情中曾出軌的人，在下一段感情重犯機率比其他人高3倍！原來人在說謊時，大腦很容易會習慣了這種模式，形成「慣性背叛」，會容易上癮，所以曾經出軌的人很容易會重蹈覆轍！

2招維持戀愛熱度避免另一半出軌

很多時候另一半出軌，原因都是相處日子久了令感情變淡或失去新鮮感，要避免伴侶出軌，先要由維持熱戀開始！情侶相處，有爭執摩擦及意見不合是必然的事，愛情專家 Mark Manson 曾在文章中提及過，遇到問題時嘗試不要先急著解決，學會接納這些問題，這樣能令感情更穩定及長久！

除此之外，大家可嘗試每天做一件可以令對方微笑的事，簡單至說一句「我愛你」，寫一張愛的紙條，令對方更確立自己在你心中的地位，為這段維持熱戀溫度，令大家每天都有著熱戀的感覺，令感情升溫！

【泥鯭／黃心穎／安心事件】美國曾有研究指出，出軌容易上癮，在感情中出過一次軌就很容易有第二次！（jacquelinebwong＠IG）

期望黃心穎與泥鯭會好好珍惜對方，一直幸福快樂！

【黃心穎｜泥鯭Q&A】