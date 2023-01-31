七師傅親授新婚夫婦風水陣　枕頭底放紅布、忌擺空花瓶易招第三者

婚姻是一紙婚書，加上一場大龍鳳、一輩子的承諾和很多很多互相遷就、包容、學習。婚姻如何長長久久？看過之前文章的話，你應該懂的，想知道風水方面的方式，還有以下一些提點：



七師傅親授婚後長長久久風水陣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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紅布擺枕頭底

結婚當日回到家睡覺，要將紅布放好在枕頭底。紅色代表興旺，代表喜慶。注意不要只放在其中一個枕頭下面，兩個都要放，也不要老是掀起來窺看，更不要隨便讓外人觸碰。

不擺空花瓶

在日常生活中，有些人喜歡擺放空花瓶、假花或乾花，不用打理擺著固然好先看，但對已婚的家庭來說，往往容易招致「爛桃花」，婚外情和第三者等糾纏，不利於家。在家中最好不要擺放這些物品。

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婚照掛起來

婚紗照或大油畫，要掛在新居的廳西南或西北方位，對於夫妻感情和運勢來說都是比較好。師傅建議放西南位。因為西南方屬坤卦，代表女主人，西南方的擺設對女主人產生更多好影響。

除了婚照，也可以擺放一對鴛鴦或天鵝等象徵美好愛情的飾品，更可以放置二人親吻的相片或人像畫，甚至手拖手的蠟像，象徵陰陽交合，夫妻對合，效力更大。

臥室燈光柔和

臥室是休靜之所，強光會每人心境不寧，所以臥室應選擇柔和的燈光，既適合休息，更可以增進夫妻間的情感。身處在環境溫馨的夫妻，感情也會更加融洽，有效維持夫妻感情和新鮮感。

《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】