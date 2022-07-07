已婚就代表幸福？研究指單身女性過得更自在長壽　人妻卻滿口抱怨

女性來到世人所謂的「適婚年齡」時，想必早就已經聽爛了催婚的話語，彷彿身邊沒有找個伴、配偶欄上沒有另一個人的名字，那麼不是沒行情，就是一定有不為人知的問題。



但如果現在還有人這麼想，那就真的大錯特錯了，根據國外研究報告指出，也許那些不選擇走入婚姻的女性，其實才是做出對自己最有利且聰明的決定！

摒棄別人的眼光和守舊的思想吧！其實現代女性不需要用結婚來證明自己過得很幸福！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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單身女性其實過得比較幸福

很多人都覺得，單身女性沒有人陪，會過得比較孤單，但事實上根據美國心理學家Bella DePaulo綜合研究分析，單身女性在交友圈與人際關係上更加廣闊，且休閒活動也較多，生活一點都不會像他人以為的無聊，反而很多采多姿且自在！

已婚女性「感覺」過得比較幸福

另外Bella DePaulo也引用一份性別研究調查，從6000名不同身分的女性，調查出對於生活的滿意度，發現無論是已婚、未婚或者離婚的女性，都一致認為走入婚姻後，社交圈與生活都會變得乏味無趣，對於生活的幸福感也比較低，僅有部分人認為婚姻更有安全感。

或許從這份研究中可以回推到生活經驗上，許多長輩女性會帶有諷刺意味詢問尚未結婚的女性，然而當我們審視他們的婚姻生活，其實也是滿滿抱怨，可見進入婚姻的女性，容易從這身分中得到優越感，「感覺」結婚是比較幸福且應該達到的成就，但現實層面來看，並沒有辦法說服他人婚姻比單身更加快樂。

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單身女性比已婚女性更長壽

另外，根據The American Time Use Survey研究發現，已婚女性若另外一半不在身邊，會感到很強烈的孤單與痛苦，相反地，若另一半陪伴在身邊，幸福的指數會更高。而單身女性則是比起已婚女性，生活過得更加充實快樂，且更感到幸福，甚至連壽命也較長。

看完以上的研究，根據你們的生活經驗，是單身時過得比較快樂，還是婚後更能感受到幸福呢？不過無論如何，若尚未踏入婚姻的女性務必要懂得，只有「結婚等於幸福」的時候，你才應該要考慮婚姻，而不是輕易地被年齡與旁人的催促給影響，幸福一定要掌握在自己手上！

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