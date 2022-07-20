睇相｜七仙羽教你分辨好男人面相　算命求姻緣行好運先要搞清八字

一男一女在初相識的階段，一定想盡快了解對方更多。這個時候，八字命理和面相或許能為你解答。



八字入門

談及八字，首先要知道一個主要概念，就是「命 」，或者「命局 」。人們經常說，一出世就要走去算命，因為八字正正是由一個人的出生年、月、日、時（即四柱 ）的天干地支排列組合而決定。任意舉個例子，「壬寅年丁巳月乙未日己卯時 」，這就記載着八字資訊，方可算命。

陰陽五行

不過，單靠時辰八字並不足夠，還有陰陽五行需要掌握。五行包括金、木、水、火、土，相鄰相生，相隔相剋。當中的奧妙，你不會以為師傅可以靠一篇文章教懂你吧？想全面了解的話，大概找我上課也要學好長一段時間。

在這裏，讓師傅來教大家一些簡單實用的知識——如何快速看面相。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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面相重點看

男屬陽，面相最好散發陽光朝氣，一臉開朗，看起來精神爽利。具體來說，眼耳口鼻，要看甚麼呢？

眼睛方面，首先眼紋不能多，越多感情狀況越亂，而且一看就知有欠精神。

耳朵方面，耳肉堅實，一般較有朝氣，代表男生聰敏好學，將來會有不錯的成就。

鼻子大和濃眉一般性需要比較大，這個看你的個人喜好了。

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入行入格

你看人時人看你。觀察別人同時顧好自己，百利無一害。女屬陰，陰要溫婉、沉靜、含蓄，一般是長髮比較適合，皮膚白皙，聲線柔和。

以上都是一般印象裏比較得體的模樣，如果你很有自信，以另一種姿態將真我展示於人前，師傅是祝福你的，找到真正懂得欣賞的 right man，是一種 blessing。

男女也好，入型入格，運才會好，到時一切自然好。

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師傅贈你幾句：「你睇人時人睇你。」



《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

書名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】