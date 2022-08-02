黃淑儀曾不顧家人反對嫁大20年導演　服侍前夫8年再婚享幸福人生

【黃淑儀／徐肇平／白色強人2】TVB劇集《白色強人2》熱播，續集加入了新生代演員徐肇平、姜麗文飾演駐院醫生，在劇中也佔了不少戲份。原來徐肇平是資深藝人黃淑儀（GiGi姐）的兒子，黃淑儀曾經兩次為愛情放棄正值高峰的事業，歷過一次失敗婚姻後，遇上現任丈夫徐景清，婚後育有兩名兒子，結婚40年依然恩愛如昔，令愛情大過天的GiGi姐，過著一家人幸福美滿的生活！



現年72歲的黃淑儀（GiGi姐）入行超過50年，是70年代當紅的女星，在《書劍恩仇錄》、《倚天屠龍記》等經典劇集中的演出深入民心，直到近年在劇集中扮演的慈母角色及主持的飲食節目也成功令觀眾對她留下深刻印象。

【黃淑儀／徐肇平／白色強人2】現年72歲的黃淑儀（GiGi姐）入行超過50年，是70年代當紅的女星！（陳順禎 攝）

黃淑儀曾不顧家人反對嫁大20年導演 卑微服侍前夫8年離婚收場

黃淑儀曾在訪問中分享指，自己年少時性格反叛，在19歲時不顧家人反對、不理會如日方中的事業，嫁給比自己年長20年的資深導演劉芳剛，當時兩人拍拖數個月就閃電結婚，婚後育有一子一女。劉芳剛是傳統大男人，每天要像服佳大老爺般照顧丈夫，老公回家要斟茶遞水奉上拖鞋，由當紅花旦變成卑微服侍丈夫、聽從丈夫使喚的小女人，黃淑儀也不介意，因為認為這是作為太太應盡的本份。

漸漸之間，黃淑儀發現與劉芳剛的步伐變得太不一致，思想看法也很不相同，加上年紀還輕的黃淑儀也想看看外面的世界，所以決定與劉芳剛離婚，跟隨胞弟走到加拿大，結束這段維持了8年的婚姻。

【黃淑儀／徐肇平／白色強人2】黃淑儀在19歲時不顧家人反對、不理會如日方中的事業，下嫁給比自己年長20年的資深導演劉芳剛。（《Gi味俱全》劇照）

黃淑儀再婚享幸福人生 再次為愛棄事業

離婚後，黃淑儀在朋友的婚禮上認識了現任丈夫徐景清，兩人在價值觀上也很合拍，其後在1981年再婚。黃淑儀結婚後為陪同丈夫到英國考取專業資格學位，再次為了愛情放棄演藝事業，當時她正在拍攝劇集《蕭十一郎》，她竟向導演及編劇提議刪減戲份！

黃淑儀與徐景清婚後育有2名兒子徐肇麟與徐肇平，黃淑儀曾表示徐景清對自己與前夫所生的孩子劉德藍和劉德政也十分照顧，在他們的大兒子徐肇麟結婚時，劉德藍與劉德政都有特意趕來出席婚禮，看得出他們一家為無分彼此，感情很好！

黃淑儀婚後為照顧家庭淡出幕前，她曾多次拒演劇集，又表示不介意這輩子也為家人當「煮飯婆」，看得出她重視家庭多於一切，現在子女已長大成人，部分更已成家立室，相信黃淑儀也相當安慰。黃淑儀與徐景清結婚40年依舊恩愛，相處之道在於「記住大家的優點，忘記對方的缺點」，祝福黃淑儀一家永遠幸福快樂。

自己不是事業至上的人，女人一旦戀愛就要投入。 黃淑儀

【黃淑儀／徐肇平／白色強人2】黃淑儀婚後為照顧家庭淡出幕前，她曾多次拒演劇集，又表示不介意這輩子也為家人當「煮飯婆」。（shaopin＠IG）

黃淑儀的幼子徐肇平跟隨媽媽的腳步入娛樂圈發展，最近亦有份飾演TVB劇集《白色強人2》，原來徐肇平的出世有段故事，當年黃淑儀已育有3名子女，本來已打算不再生育，但卻發現意外懷有了徐肇平，曾經有人工流產的念頭，但幸好最後也被勸服，順利誕下了徐肇平，讓大家今日能夠看到徐肇平在鏡頭前的演出。

【黃淑儀／徐肇平／白色強人2】黃淑儀的幼子徐肇平跟隨媽媽的腳步入娛樂圈發展，最近亦有份飾演TVB劇集《白色強人2》！（shaopin＠IG）

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