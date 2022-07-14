蔡卓妍鄭中基同日宣佈結婚離婚超轟動！歷失敗婚姻更渴望平淡愛情

蔡卓妍｜隨著內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐3》的熱播，令一眾參賽姐姐瞬間成為大眾熱討對象，現年39歲的蔡卓妍（阿Sa）也是參賽者之一。提起蔡卓妍，不難想起她與鄭中基昔日的戀情，兩人當年秘密結婚、離婚消息轟動全城，或許經歷過一段失敗的婚姻令她的愛情觀也有所改變，蔡卓妍近日在內地戀愛觀察真人騷《遲到的戀人》擔任嘉賓，大方分享自己的戀愛觀，指出如今的她並不追求夢幻情節，只渴望一段平淡的愛情，即使沒有婚禮也不緊要！



隨著內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐3》的熱播，令一眾參賽姐姐瞬間成為大眾熱討對象，現年39歲的蔡卓妍（阿Sa）也是參賽者之一！（choisaaaa＠IG）

蔡卓妍與鄭中基同日宣佈結婚離婚轟動一時！

Twins是90年代紅極一時的人氣女子團體，作為偶像，她們的私生活及感情生活也避不免成為大眾茶餘飯後的話題！蔡卓妍於2010年被爆出早已與鄭中基結婚，消息被廣傳後，兩人瞬間召開記者會解釋相關傳聞，蔡卓妍在記者會中坦承與鄭中基早在2006年結婚，但也已經離了婚一段日子，兩人同日宣布結婚、離婚的消息震撼全城！

蔡卓妍指出，當年是因為兩人性格不合而導致分手，坦言當時還年輕，把婚姻這件事想得太簡單，不過蔡卓妍也並沒有後悔當年結婚，「因為我真的愛了」。或許因為經歷過一段失敗的婚姻，令蔡卓妍對愛情、對婚姻都有不一樣的看法。

一段感情需要兩人好好經營，婚後相處是很大的學問。 蔡卓妍（阿Sa）

經歷過一段失敗的婚姻後，令蔡卓妍對愛情、對婚姻都有不一樣的看法。（choisaaaa＠IG）

蔡卓妍戀情不被看好也會選擇忠於自己

不少女生都會遇過一個煩惱，就是身邊朋友或會對自己男友有點微言，蔡卓妍曾在節目被問到「交往對象不被身邊人喜歡，會遵從內心還是聽從建議」，蔡卓妍就表示不會因為這樣而輕易放棄這段感情，她會遵從自己內心的感受，說服身邊人接受這個男生，又指自己亦曾遇過類似經歷，令網民們不難聯想起她與陳冠希的那段情。

蔡卓妍當年與鄭中基離婚後，跟陳偉霆拍過拖，當年蔡卓妍人氣頗高，是當紅偶像組合，但陳偉霆只是一個寂寂無名的小藝人，因為兩人身份懸殊的關係，令這段情也不被旁人看好，但他們並沒有理會旁人目光，繼續相戀，後來陳偉霆轉投內地發展，兩人聚少離多，最後也是分手收場，於2015年宣布結束5年情。雖然這段感情最終也是失敗告終，但有時候愛情就是需要冒險，要尋找幸福就先要忠於自己，蔡卓妍遵從自己的個性值得大家欣賞！

蔡卓妍花了2年時間走出分手陰霾，於2017年與百億麻將館太子爺石恆聰相戀，至今已交往5年感情穩定，雖然曾經有分手消息傳出，但蔡卓妍也親自解釋指並無此事，經歷過數段失敗的戀情，不少粉絲也希望她這段戀情能夠開花結果，不再受傷害，而蔡卓妍自己就更享受平淡的愛情。

即使戀情不被看好，蔡卓妍也會選擇忠於自己！（choisaaaa＠IG）

蔡卓妍歷失敗婚姻更渴望平淡愛情：沒婚禮也沒所謂

蔡卓妍近日在內地戀愛觀察真人騷《遲到的戀人》擔任嘉賓，在節目中大方分享戀愛觀，指比起夢幻的愛情橋段，現在的她更渴望平淡的愛情，「兩個人很愛對方，平平淡淡其實也挺好」，加上可能因為她離過婚的關係，她認為以怎樣的形式舉辦婚禮也沒關係，就算沒有婚禮也可以，「我現在的想法是我找到一個我很喜歡的人、很適合的人，就算沒有婚禮，我跟這個人一起我也很開心」。

很多情侶出現爭執吵架時，很多時候以為用送「包包」就可以解決到問題。男友送禮物，無疑能令女友瞬間放下怒氣，但根本的問題始於還未解決，蔡卓妍就認為應先解決問題再送手袋，這樣她會更開心。蔡卓妍說完這一番「送手袋論」，瞬間引起不少網民迴響，很多女網民都十分認同她的愛情觀，相信對愛情有想法的女生最後也必定會得到幸福！

蔡卓妍認為情侶間先解決問題再送手袋，這樣她會更開心！（choisaaaa＠IG）

【蔡卓妍Q&A】