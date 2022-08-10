馮德倫舒淇20年好友變夫妻 當初不一起因看不上眼？4招為愛情保鮮

馮德倫舒淇｜昨日（9日）是馮德倫48歲生日，舒淇罕見地上載兩人合照為丈夫馮德倫送上生日祝福！馮德倫與舒淇結婚6年依舊恩愛，雖然兩人甚少公開放閃，但低調地恩愛卻是他們的夫妻相處之道，亦是他們婚後多年為愛情保鮮的一大秘訣！馮德倫與舒淇相識20年才結婚，由朋友走到戀人關係，舒淇更曾分享過，一開始沒跟馮德倫在一起是因為看不上眼？

有研究指出，有68%的戀人關係都是由友誼開始，馮德倫與舒淇也是其中之一，「愛情是從第一次見面開始，那一眼就在心上種下了一顆種子」，兜兜轉轉20年，發展成彼此的終生伴侶，互相的了解更要比其他夫妻多，兩人的故事證明了一件事：平淡而且最幸福的愛情故事就是相識、相知到相愛！



馮德倫48歲生日，舒淇罕見地上載兩人合照為丈夫馮德倫送上生日祝福！（sqwhat＠IG）

馮德倫與舒淇於1997年合作拍攝電影《美少年之戀》時相識，兩人當時已有傳緋聞，但他們卻隨即否認，因為當年舒淇已有黎明，馮德倫也有莫文蔚。後來舒淇與黎明分手，馮德倫與莫文蔚的9年情也或上句號，當眾人都以為舒淇與馮德倫終於可以走在一起之際，馮德倫又被爆出與徐若瑄相戀。

馮德倫與徐若瑄拍拖一年後也是分手告終，馮德倫後來被拍到經常與舒淇單獨外出，又被影到兩人同遊東京，馮德倫更為舒淇送上愛貓，兩人因工作繁忙未能見面，也能讓貓貓代替自己陪伴舒淇。在種種跡象之下，雖然兩人從沒親口承認，但他們的戀人關係已是呼之欲出！

馮德倫與舒淇於1997年合作拍攝電影《美少年之戀》時相識。（sqwhat＠IG）

馮德倫舒淇20年好友變夫妻愛得低調

馮德倫與舒淇相識20年，交往了4年，有指他們在2016年到歐洲拍攝電影《俠盜聯盟》時，在工作期間抽一天許下神聖承諾，並順便拍下婚照。婚禮沒有大排筵席，亦沒有華麗的嫁衣佈置，但這低調簡約的結婚儀式，也很符合兩人一直低調而甜蜜的愛情，也象徵著一段純粹真摯的感情，更為《俠盜聯盟》這套由馮德倫執導的電影賦予深一層意義！

我們的婚事就是這麼簡單、我們的禮服就是這麼隨性。 馮德倫、舒淇

我毫無反顧的娶她了，我們決定相互糾纏一輩子！ 馮德倫

馮德倫舒淇20年好友變夫妻愛得低調。（sqwhat＠IG）

馮德倫舒淇｜愛情是從第一次見面開始 就在心上種下了一顆種子

舒淇曾在社交平台上分享指「愛情是從第一次見面開始，那一眼就在心上種下了一顆種子，種上了未來的希望。種上了對人生有了渴望，希望著等著眼裏的他來灌溉，渴望著能跟對眼的人相守在一起」，或許在20年前，兩人初次相遇的時候，已留下了印記，人與人之間的緣分就是這樣奇妙。

婚後，馮德倫曾在節目中公開大讚舒淇在他心目中是滿分的另一半，舒淇在婚前婚後一直都很好，不會跟他吵架，指兩人婚後生日十分甜蜜恩愛！很多藝人都為方便工作不會經常戴着結婚戒指，而馮德倫在這方面卻是個例外，被問到一直戴著婚戒的原因，他就以一句「沒有特別意思，就是看到會覺得開心」回應，從這句話中也感受到兩人之間的甜蜜！

相識了20年，由朋友轉變為戀人，才成為終生伴侶，舒淇曾被問到為甚麼開始沒有跟馮德倫在一起，舒淇竟回答指：「因為我看不上他！」眾人對這理由大感驚訝，因為這麼帥氣的馮德倫竟然也會不被看上？舒淇就笑指，因為跟她合作的男星是劉德華、金城武，所以還未輪到他！

不過相信舒淇這樣的回答只是戲弄馮德倫而已，在馮德倫今年48歲生日時，舒淇在社交平台上載兩人合照為對方送上生日祝福，「祝你帥過劉德華，戲比梁朝偉」，他們這樣搞笑、打罵的互動更顯兩人感情甜蜜。

馮德倫與舒淇搞笑、打罵的互動更顯兩人感情甜蜜。（sqwhat＠IG）

馮德倫舒淇｜研究：68％愛情是友誼開始 4招為愛情保鮮

有研究指出，有68%的愛情都是由朋友變情人，證明了有超過3分2的戀人關係都是從友誼開始，研究又指，大部分人都是當了大約1至2年朋友才開始交往，平均時間是22個月。馮德倫與舒淇當了20年朋友才修成正果，比平均時間還要多10倍，對彼此的了解與默契也自自然然比其他人多，或許這就是兩人婚後多年依然恩愛如昔的原因之一吧！除此之外，馮德倫與舒淇在日常生活中還有不少甜蜜小細節，有助為愛情保鮮。

有研究指出，有68%的愛情都是由朋友變情人，證明了有超過3分2的戀人關係都是從友誼開始。（sqwhat＠IG）

馮德倫舒淇愛情保鮮法1：低調少放閃

馮德倫與舒淇由拍拖到結婚一直都愛得低調，也甚少在社交平台上放閃，但在他們日常的生活照及在節目中提及另一半的口吻中，已充分感受到濃濃的愛意與甜蜜，也能反映出兩人之間的默契。

馮德倫舒淇愛情保鮮法2：打鬧日常

雖然馮德倫與舒淇很少公開放閃，但他們之間的打鬧日常總會令人看得會心微笑，舒淇不時公開表示嫌棄對方不夠英俊，在舒淇生日時，馮德倫又會上載太太的滑稽醜照，這樣可愛的打鬧日常，令人更覺他們是恩愛的老夫老妻！

雖然馮德倫與舒淇很少公開放閃，但他們之間的打鬧日常總會令人看得會心微笑。（sqwhat＠IG）

馮德倫舒淇愛情保鮮法3：互相欣賞

不論是情侶還是夫妻，維持熱戀溫度的秘訣不可欠缺互相欣賞與讚美。舒淇曾在節目中分享指，自己並不擅長下廚，但只要是她親自煮的，馮德倫都必定會說好，又指自己在家不會做家務，都是馮德倫為自己打點所有，所以她也衷心感激先生對自己的付出。

馮德倫舒淇愛情保鮮法4：適當的自由空間

伴侶之間最重要有適當的私人空間，而舒淇也曾表示，對方對自己非常自由，或許是相識了20多年所建立的默契吧！

甚麼都可以錯，但別錯過你愛的他。 舒淇

「甚麼都可以錯，但別錯過你愛的他。」（sqwhat＠IG）

【馮德倫、舒淇Q&A】