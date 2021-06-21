舒淇童年充滿孤獨恐懼　假裝堅強內心欠安全感：像一隻船一直在漂

撰文： 李星慧 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-21 21:00

舒淇在結婚以後，電影大銀幕作品減產不少。據稱，舒淇將接拍青年導演陳仕忠的新作《尋她》，飾演一名勇敢的母親，尋找女兒也尋找自己的故事。舒服的演藝生涯，一路走來並不輕易，她早年亦談到童年於孤獨與恐懼中度過，令她離家出走決心到香港闖蕩，由拍三級片日子至贏得影后殊榮，就如她自己形容：就像一隻船，一直在漂，她勇敢一路走過來，不流淚。

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舒淇原生家庭欠缺安全感 童年因恐懼父母而叛逆出走

舒淇於曾接受《時代我》紀錄片專訪，回憶悲慘童年以及叛逆往事。

舒淇出生自台灣的一個小家庭，出生時媽媽只有18歲，她形容當時的情況為「小孩生小小孩」，所以父母根本不懂怎樣養育子女。從小她便學懂觀言察色，特別是父母的反應。她小時候經常被父母打，憶述那時聽到爸爸騎電單車回家的聲音，便會覺得害怕，只想着能走多遠便走多遠。原生家庭令她欠缺安全感，這樣的恐懼與陰影讓她變成了一個特別敏感的人。

舒淇出生自台灣的一個小家庭，出生時媽媽只有18歲，她形容當時的情況為「小孩生小小孩」(IG@sqwhat)

舒淇15 、16歲曾離家出走，半年後沒有錢付房租時便要求媽媽借出5000台幣，叛逆少女時期，舒淇隨心所欲，曾因車禍而多次受傷遭媽媽痛罵，滿身是傷感受不到媽媽的疼愛，心裡亦很難受。她形容那時自己：

就像一隻船，一直在漂，只要有港靠岸就可以，然後準備好了便再漂到另一個港口去。 舒淇

舒淇視葉玉卿為偶像 五年內不闖出名堂便回台灣嫁人

艷星的出身令舒淇飽受閒言閒語，就連親戚也因此嫌棄。(IG@sqwhat)

舒淇以性感模特兒的身份出道，曾為成人雜誌拍攝全裸寫真集，其後演出了多套香港三級片，開展她的演藝人生。艷星的出身令她飽受閒言閒語，就連親戚也因此嫌棄，她為自己定下目標，「五年之內，如果沒有達到甚麼目標，就不要做了，回台灣隨便找個人嫁了吧。」

她視葉玉卿為偶像，覺得做到跟她一樣就可以了。

在香港拍戲必須武裝起來，要不然我一個小女生，怕自己被人家欺負，因為若你愈裝可憐，人家就會覺得你可憐，愈容易被欺負。正因如此，我也在香港得罪了一些人，有個蠻出名的外號叫『大小姐』。

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舒淇從來沒為拍三級片的往事流過一淚眼淚

雖然舒淇已在電影圈中成功爭一席位，但她曾接拍三級片的往事仍被少數人視為「黑歷史」般攻擊。(IG@sqwhat)

舒淇在電影圈中努力打併，曾接拍三級片的往事仍被少數人視為「黑歷史」般攻擊。她道：

我從來沒有因為我去香港做的這些事情掉過任何一滴眼淚。 舒淇

出道以來，她與黎明的七年情緋聞曾矚目一時。有指二人於1998年拍攝《玻璃之城》結緣，其後陷入熱戀，卻一直未有承認戀情。據悉兩人的七年情最後無疾而終，外界猜測他們分手的最大原因是男方無法接受舒淇的過去。雖然未能與黎明修成正果，但她卻與認識二十年的好朋友馮德倫昇華為夫妻，擁抱幸福。

舒淇回頭看童年，雖有不少遺憾，但她選擇放下，現在與母親關係親密如朋友。（IG@sqwhat）

舒淇憑藉獨特的個性與專業，先後以《千禧曼波》、《刺客聶隱娘》等作品多次入圍金馬獎最佳女主角，並憑着《最好的時光》贏得影后殊榮。她亦獲邀擔任第58屆柏林影展與2009年康城影展的評審委員，演技備受國際肯定。舒淇不單是專業演技令人敬佩；她敢愛敢狠，勇於做自己，同樣令人欣賞。

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