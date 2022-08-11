郭雪芙疑遭前度孫其君討回百萬鑽戒 曾陷入小三風暴 3度被出軌

現年34歲的台灣女星郭雪芙因為《華燈初上》人氣再度急升，近日有傳郭雪芙前度孫其君因為嚴重的財務危機，疑向郭雪芙討回百萬求婚鑽戒。台媒報導曾指出，去年孫其君四處借錢買鑽戒，欲向郭雪芙求婚，不過因為閃電情變而分手，後來有傳男方一直想討回百萬鑽戒，但遭郭雪芙拒絕。據悉郭雪芙因當年投資男友餐廳失利而血本無歸，她堅持保留鑽戒作為補償。



郭雪芙與孫其君拍攝《我們不能是朋友》時傳出緋聞（《我們不能是朋友》劇照）

郭雪芙自出道以來緋聞不斷，她與孫其君拍攝《我們不能是朋友》時傳出緋聞，其後二人交往兩年多後分手，據悉當年孫其君與郭雪芙正式交往時，在內地有位正牌女友K小姐，因為沒有處理好與前女友的感情，令郭雪芙被冠上小三之嫌。

郭雪芙與孫其君拍攝《我們不能是朋友》時傳出緋聞。（《我們不能是朋友》劇照）

劇中郭雪芙也曾上演被孫其君求婚戲碼。《我們不能是朋友》劇照）

雖然郭雪芙與孫其君沒有正式公開關係，但不少媒體都拍到男方不時出入郭雪芙的香閨，不過即使他們沒有曝光關係，不少人都認為兩人的感情路可謂十分崎嶇。除了因為小三風波之外，孫其君2020年退伍後耗資200萬在內湖加盟「力量拉麵」餐廳，有傳當時他邀請了郭雪芙投資，女方為他投資百萬台幣，但因為疫情影響下生意受到重創，每月單是開支已經要花50萬元台幣，最後餐廳倒閉，這件事也疑似成為二人的分手導火線。

郭雪芙（IG@aohsuehfu）

在去年3月，有台媒爆料指出孫其君向交往2年的郭雪芙求婚成功，當時更傳出男方為了買百萬鑽戒變賣中古車。不過消息傳出後，郭雪芙隨即發表聲明否認，表示自己已經恢復單身，疑暗示與孫其君分手，並指求婚傳聞「嚴重影響郭雪芙個人聲譽」。

孫其君疑陷入嚴重財務危機。 （FB@孫其君 Steven Sun）

有傳近年孫其君工作量大減，加上餐廳投資失利令他陷入嚴重財務危機，孫其君經紀人向台媒透露指孫其君曾向他「預支薪水」，但經理人表示不清楚原因，指孫其君不會對他說實話。據悉，郭雪芙因當年投資男友餐廳失利而血本無歸，因此她堅持保留鑽戒作為補償。隨後，郭雪芙經紀人也回應指：「他的財務狀況我們不清楚，實在沒有辦法給予什麼樣的回應。」

孫其君入手了一台跟GD、余文樂同款的電動自行車「Super73」。 （FB@孫其君 Steven Sun）

不過有粉絲就發現，指孫其君在今年4月才入手了一台跟GD、余文樂同款的電動自行車「Super73」，相信缺錢的人不會有能力負擔這台近萬元港幣的自動車。

再陷入小三風暴?

郭雪芙在去年發表聲明單身後，年底郭雪芙拍攝電影《山中森林》與邱勝翊（王子）傳出緋聞，二人不時在社交平台上分享甜蜜互動。其實二人認識超過10年，出道後不時都有合作機會，直到今年才真正有往來，並在拍攝親吻戲時被爆出假戲真。雖然當時二人否認緋聞，但其後有位粉絲向台灣媒體爆料，指出早在2021年4月，邱勝翊（王子）跟鄧麗欣Stephy Long D（遠距離戀愛）時，已經與郭雪芙曖昧，又指二人經常約會吃飯，IG打卡地點幾乎一樣，而且更傳出雙方家人曾見面食飯，懷疑郭雪芙介人王子與Stephy的戀情，令郭雪芙再陷入小三風暴。

郭雪芙情路崎嶇 曾遇出軌渣男

郭雪芙在2018年的訪問中自認感情路不順，曾被前度劈腿3次， 坦言：「當時真的覺得自己要氣瘋了、是那種無法呼吸的狀態。」她也曾提及自己是一個沒有安全感的女生，而且是個很容易胡思亂想的女生，指只要自己一不小心就會令另一半感到很疲倦：「我希望每一天都有被愛的感覺，愛不必一定要講出來，可能是一個舉止一個眼神，或者是一個甜蜜的動作。」

郭雪芙情路崎嶇（IG@aohsuehfu）

郭雪芙也曾經在早年透露，大爆人生中曾被劈腿3次，當面對第一任男友出軌時，她二話不說立刻提分手：「我難過得要死、痛得要死、我覺得你怎麼可以欺騙我，因為欺騙就是代表他有鬼、就是有問題。」而第二次遇上渣男時，她曾給予對方一次機會，可惜對方沒有珍惜，仍死性不改地跟不同女生傳曖昧訊息。

你現在談戀愛時，可能傷心欲絕、你可能很痛，可是難過只是一時的，當時間逐漸過去時，你回去看這是一個經驗，重點是你要怎麼吸收痛的感覺，讓它變成你生命中的養分、激勵你成長。 郭雪芙

第3次被劈腿是發生在郭雪芙剛剛出道時，郭雪芙更分享指當時親眼看見對方出軌的畫面，令她相當崩潰，直言是「那種無法呼吸的狀態」，此後郭雪芙全心寄情於工作，不過外表甜美的她曾多次與不同的男星在合作期間傳出緋聞，當中包括陳柏霖、林靖哲、唐禹哲、威廉、身家百億的Roy等人。

【郭雪芙Q&A】