營養師親授正確喝水法　楊丞琳、郭雪芙都靠喝水保持童顏瘦成紙片

我們常聽到多喝水好處多，許多女明星像是楊丞琳、Lulu黃路梓茵、郭雪芙等人，都曾分享過多喝水有助肌膚變好、消水腫，這次妞編輯特別諮詢美女營養師高敏敏，來分享正確喝水的方式以及喝水的最佳時機，想要變瘦、變漂亮的妞妞們不妨參考看

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營養師高敏敏傳授正確喝水法

人體有70%是由水組成，當水分攝取不足，血液濃度會變濃稠，容易誘發些心血管等疾病，新陳代謝也會變差，千萬別等口渴才開始找水喝，也不要以牛飲的方式短時間喝水，對腸胃刺激大，也很快就會隨尿液排出。至於一天要喝多少水呢？依照每天活動量及對水分需求量的不同（ex流汗量不同），高敏敏營養師建議，以成人的體重乘以30～40CC為佳，舉例來說，一位50公斤的成人，一天建議喝1500CC～2000CC水量。如果不喜歡白開水的妞妞們，建議可以在水裡加入檸檬片、水果切塊，增加喝水的味道。除了水以外，也可以多吃高含水食物如黃瓜、冬瓜等，也有助身體補水。

喝水好處多已是毋容置疑的，但在一天裡面什麼時候才是喝水的最好時機呢？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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六個喝水最佳時機

1. 起床後

經過一整夜的睡眠，血液會變得濃稠，起床後可以先喝一杯溫開水，促進腸胃蠕動，同時補充身體的水分。

2. 工作前

來到辦公室、學校後，先別急著開始忙做事，不妨先坐下來慢慢的喝一杯水，有助提神、增加工作效率。

3. 午餐前

吃午餐前可以再來一杯水，幫助墊胃、有助增加飽足感，避免暴飲暴食吃進過多的熱量。

4. 下午時

工作到了下午三點左右，有些人會感到昏昏欲睡，有可能是缺水的警訊！建議這時候可以再來一杯水，幫助思緒清晰，也能減少想吃零食的慾望。

5. 晚餐飯後

晚餐飯後相隔半小時，可以再喝一杯水，幫助腸胃好消化。避免在用餐中間或是用餐後立刻喝水，容易影響消化。

6. 睡前

睡前喝水有助血液暢通，預防梗塞，這時候建議只要小喝幾口就好，避免太多的水分讓睡眠因尿意中斷。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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