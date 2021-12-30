華燈初上｜第2季上架　官方整理懶人包：郭雪芙、林心如最可疑？

【華燈初上｜Netflix】由林心如、楊祐寧與楊謹華等主演的台劇《華燈初上》自在Netlfix上架後就引來熱烈討論，成功登上香港排行榜冠軍。首季留下的謎團，即將會在新一季解開，到底誰是兇手？《華燈初上》第2季已於今天（30日）在Netflix上架，各位在追劇前不妨重溫一下上季重點，相信會更為投入！



【華燈初上｜Netflix】首季留下的謎團，即將會在新一季解開，到底誰是兇手？（《華燈初上》劇照）

官方整理人物關係懶人包：歸納5大嫌疑人？

《華燈初上》第二季的演員陣容更強大，除了霍建華、吳慷仁外，還有徐若瑄、王淨等等也會參與演出，更會出現另一家日式酒店「Sugar」，當中由吳慷仁飾演的媽媽桑「寶寶」，更不斷以「光」曾發生命案一事來打擊Rose媽媽，令「光」的處境更為嚴峻。

第2季加入不少新角色，關係錯綜複雜，官方特此為觀眾整理人物關係「懶人包」，大家可以一圖重溫各人的恩怨情仇。

【華燈初上｜Netflix】官方特此為觀眾整理人物關係「懶人包」，大家可以一圖重溫各人的恩怨情仇。（netflixtw@IG）

另外，也有觀眾整理出5大嫌疑人，包括Rose媽媽林心如、阿季謝瓊煖、愛子郭雪芙、飾演何予恩的張軒睿，以及飾演潘文成的楊祐寧。前4者各懷鬼胎，並不意外，至於刑警為何會榜上有名，網民則笑指這樣的結局才算驚喜。

【華燈初上｜Netflix】 郭雪芙在訪問中說到：「愛子第一部是比較單純的拜金、沒有心機，個性直來直往的狀態，第二部逐漸走向墮落，勝負欲和心機都開始萌芽，也整個迷失方向被墮落帶著走。」 （《華燈初上》劇照）

上季重點1：「黑化」郭雪芙早埋下伏線？

在《華燈初上》第1季尾聲時行蹤不明的郭雪芙，在第2季中她竟在「Sugar」上班，造型明顯有大不同，而她也曾在訪問中說到：「愛子第一部是比較單純的拜金、沒有心機，個性直來直往的狀態，第二部逐漸走向墮落，勝負欲和心機都開始萌芽，也整個迷失方向被墮落帶著走。」愈發偏激的郭雪芙，會否是就是兇手？

【華燈初上｜Netflix】 林心如的丈夫霍建華驚喜現身。 （《華燈初上》劇照）

上季重點2：第1季尾聲彩蛋是重要線索？

《華燈初上》第1季尾集的彩蛋，是林心如的丈夫霍建華驚喜現身，飾演正在獄中受刑的蘇慶儀弟弟。在預告中，霍建華卻在喪禮上恐嚇林心如，說：「我會用更高規格，舉辦妳的喪禮。」難道是為了報仇？

【華燈初上｜Netflix】 （《華燈初上》劇照）

上季重點3：謝瓊煖飾演的阿季被橫刀奪愛

阿季是「光」中最資深的小姐，愛上客人木村先生產生情感，不過卻遲遲沒有進展，沒想到木村先生認識蘇媽媽以後就愛上她，並跟蘇媽媽求婚想帶她回日本，難道她會因為她而下手殺人？

《華燈初上》中的服裝、妝容、場景也十分講究 ，充滿80年代的時尚風格，點圖看更多《華燈初上》的華麗服裝：

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