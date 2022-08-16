Anne Heche離世｜25年前與艾倫出櫃遭封殺10年 悲劇一生曝光

美國名嘴艾倫狄珍妮（Ellen Degeneres）前度、53歲的荷里活演員 Anne Heche 在上星期（8月5日）於洛杉磯發生嚴重車禍，送院搶救6日後被證實腦死，家人在日前（12日）拔掉維生系統，宣布Anne Heche死亡。回顧Anne Heche的一生，可算是一個悲劇，除了因為由嬰兒時期至12歲曾遭父親屢次性侵之外，她在25年前與艾倫狄珍妮出櫃後，原本事業如日方中的她慘遭荷里活封殺、被傳媒趕絕，之後更被前度搶走對LGBT付出的功勞。



Anne Heche於90年代初曾跟女名嘴Ellen Degeneres相戀。（視覺中國）

Anne Heche 在18歲出道參演電視劇，在1997年與 Johnny Depp 在電影《忠奸人》(Donnie Brasco) 合演夫妻後嶄露鋒芒，其後主演的 1998 年版本《觸目驚心》而正式成為一線女星，從一眾長金髮的女演員中突圍而出，更在當年帶起氣質短髮熱潮。

《六日狂奔七夜情》也是Anne Heche的代表作。（劇照）

Anne Heche離世｜在愛情上比前度艾倫更勇敢

在 Anne Heche 事業如日方中的時候，她於1998年在公開場合下拖著大她11年、現時為美國名嘴的艾倫狄珍妮（Ellen Degeneres），可惜當時美國是一個保守、恐同的社會，雖然 Anne Heche 愛得勇敢，但這份勇氣在當年並沒有人欣賞，甚至遭到狠批。時隔25年，很多人都會記得艾倫狄珍妮為LGBT的付出，為同性戀者發聲，卻沒有人會記起 Anne Heche 的犧牲，而鮮為人知的是當年艾倫狄珍妮從不想公開戀情，是 Anne Heche 堅持拖著艾倫的手在公開場合出現。

Anne Heche 與 Ellen Degeneres 曾在公開場合拖手公開出櫃。（視覺中國）

Anne Heche離世｜出櫃後慘遭封殺10年

在《活火熔城》的首映，身為女主角的 Anne Heche 參加首映時曾希望與艾倫狄珍妮一同出席，但她被警告如果她攜艾倫狄珍妮一同出席的話，就會失去日後的工作機會，但Anne Heche一於懶理，並沒有因此而退縮，最後在電影完場前一刻被大會安排悄悄地離開。可惜的是，勇敢出櫃的行為卻令她被荷里活列入黑名單，隨後有近10年的時間，沒有大公司再願意找她拍電影，Anne 不斷地被傳媒趕盡殺絕，之後甚至指她利用艾倫上位。

Anne Heche《觸目驚心》成為經典作品。 （IG@anneheche）

它永遠改變了我的人生，這段感情讓我所蒙受社會汙名化，後來我有10年沒再拍過主流電影公司的片，我被一部片酬有1,000萬美元（約3億元台幣）的電影開除。」 Anne Heche

Anne Heche離世｜公開談及與艾倫相愛的過程

在 Anne Heche 宣布出櫃當年，她與艾倫狄珍妮曾接受Oprah Winfrey訪問，她曾公開談及與艾倫相愛的過程：「我們在一間狹窄的房間見面，當我見到她的一刻我觸電了。在遇見她之前我不是同性戀者，我從來沒有想過自己是Gay，當時並不是性吸引力，而是當我見到她的時候覺得她真是一個了不起的人，令我很渴望與她在一起。」在當年的訪問中，艾倫狄珍妮還有點害羞，但坐在身旁的 Anne Heche 反而表現更加大方，每當她望著艾倫時展現出來的笑容都是如此真摰可愛。

Anne Heche離世｜分手因艾倫貪錢？

可惜二人最終分手，結束了三年半的刻骨愛情，但真正分手的原因並沒有人知道，就連當事人艾倫狄珍妮都無從得知，直到近年她才鬆口道出當年分手真相：「我與艾倫分手是因為她的目標是要賺很多錢，但我追求的是愛情。」分手後 Anne Heche 深受打撃，曾服用搖頭丸，並開車到沙漠，亂敲陌生人的家門，後來被送到醫院治療。

Ellen Degeneres年賺8,400萬美元。（Getty Images）

Anne Heche離世｜童年坎坷 遭同性戀父親性侵

Anne Heche 的童年也過得十分坎坷，自小成長於「虔誠」的家庭，但自小慘遭父親性侵，又不時眼見哥哥遭父親虐打，到父親因愛滋病逝世才發現爸爸是同性戀者，而母親卻一直拒絕此認同同性戀，甚至會想盡辦法要令他們變回「正常」。

2001年Anne Heche與攝影師Coleman Laffoon結婚，二人育有一子。（視覺中國）

Anne Heche離世｜經歷兩段婚姻

在 Anne Heche 與艾倫狄珍妮分手後經歷過兩段婚姻，第一段婚姻Anne與攝影師結婚生子時，被社會標籤為「背叛」，當年沒有人意識到「雙性戀」，所有人都以為她出櫃就代表她一生只愛女人，但卻忘記了Anne曾多次提及自己所愛的「人」。對於 Anne 而言，愛情從來不受性別限制，她沒有後悔公開出櫃，也沒有「背叛」任何群體，可惜的是她一直被大眾誤會，甚至差點前度搶走為LGTB付出的功勞。