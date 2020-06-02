不論是娛樂圈抑或是工作環境，最惹人神憎鬼厭的必然是雙面人。近日，美國知名節目《Ellen Show》的主持人Ellen DeGeneres被前員工批評，並幕後個人形象與節目中表現的正面友好的人設簡直是南轅北轍。相關報導更指出Ellen DeGeneres在這個艱難的新冠肺炎（COVID-19）疫情中，無預警下把旗下員工減薪，其黑幕消息一出，Ellen昔日樂善好施形象一夜間被粉碎，更引起譁然輿論。

對共事多年的員工漠不關心 台前台後截然不同的個性

美國知名節目《Ellen Show》的主持人Ellen DeGeneresa 早前被指是娛樂圈中表裡不一的雙面人(GETTY)

美國節目《Ellen Show》在世界各地也頗受網民歡迎，主持人Ellen DeGeneres幽默有趣的訪問模式，往往都能帶動嘉賓卸下包袱與她訪答，同時也讓觀眾一同陷入幽默氣氛中，加上身為同性戀者的Ellen不時也為同志權益發聲，更熱衷在不同公益活動當中，身體力行支持弱勢群體，因此在2016年時，Ellen更獲頒發「平民的最高榮譽」—自由勳章（Medal of Freedom），當時時任總統奧巴馬Obama更大讚Ellen把美國推行在公義道路上。

2016年時Ellen DeGeneres獲得「平民的最高榮譽」—自由勳章（Medal of Freedom），當時更獲得時任總統奧巴馬Obama的讚賞 (GETTY)

不過，Ellen近日卻被前保鑣Tom Majercak指責她在2014年的奧斯卡頒獎禮當中，對初次見面的保鑣態度冷漠蔑視，甚至完全沒有向他們打招呼。根據英國《每日郵報》報道指出《Ellen Show》也因新冠肺炎疫情關係改為在Ellen家中錄製，但她卻私下聘請製作公司來錄製節目，變相令她旗下節目的員工被迫放無薪假期，與共事多年的員工更採取不聞不問態度，沒有任何慰問和解釋的Ellen令為她工作的員工大失所望，更同時被多達30名員工指責她是一位雙面人，頓時Ellen陷入「面具」破碎階段，更受到網民熱議。

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不論是甚麼的地方，往往最令人忌諱的便是那些表裏不一的人，人們總是擔心對方不知何時會為自己招來萬劫不復之地抑或是當對方十分難服侍招待的時候，也會為自己帶來額外的工作壓力等，更特別是在如幻似真的娛樂圈中，不知道還有哪些藝人同樣曾被他人批評是表裏不一的「雙面人」呢？

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資料來源：《每日郵報》