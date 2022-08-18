王祖藍李亞男長短腳之戀　研究：嫁矮男更幸福　更願意分擔家務？

王祖藍與李亞男是圈中廣為人知的身高差夫妻，這對「長短腳之戀」由最初不被看好到成為圈中數一數二的恩愛夫妻，結婚7年依然恩愛！最近，王祖藍李亞男兩夫妻盛裝出席北京國際電影節，王祖藍貼心地為太太提起晚裝裙擺，但因為兩人的身高差關係，令祖藍被網民嘲笑似花童！李亞男其後亦有分享兩人行紅地氈的照顧，乘機暗諷祖藍：「你好，我的花童」，祖藍亦有上載自己童年時當花童的照片，回應指：「當花童我可是專業的」，表現得十分大方。

不少女生都很抗拒女高男矮的愛情，但就以王祖藍與李亞男為例，女高男矮的愛情也不見得是不幸福啊！美國有研究指出，矮個子男生的離婚率比高個子男生低約32%，或許與矮個子男生交往真是更幸福！究竟矮個子男生有甚麼優點？說不定大家看過之後也會愛上矮個子男！



王祖藍李亞男兩夫妻近日盛裝出席北京國際電影節，王祖藍貼心地為太太提起晚裝裙擺，但因為兩人的身高差關係，令祖藍被網民嘲笑似花童！（李亞男LL＠weibo）

研究：嫁給矮男更幸福 盤點矮個子男友優點

美國紐約大學有研究曾經整合過約4500個家庭的狀況，希望探討出身高如何影響婚姻的成功率，研究發現，身高越高的男性，他們早婚的機率就越高，但也更容易離婚，但矮個子男生，即身高低於170cm人士，雖然他們也普遍遲婚，但他們與伴侶的婚姻關係也相對穩定，離婚率更要比其他身高較高的男性低32%。究竟矮個子男生究竟有甚麼優勝之處，令另一半跟他們交往時更幸福呢？

王祖藍李亞男︳研究：嫁給矮男更幸福？（therivergirl＠IG）

矮男優勝之處｜更願意分擔家務

「家務是女性的責任」是一直以來社會的刻板觀念，但無可否認，在很多情況下，女生們在家中也是擔任主要負責家務的一角，但如果另一半願意主動分擔家務，相信在女生心目中，這位男生絕對會大大加分！美國國家經濟研究局曾經有研究顯示，身高170cm以下的男生比起身高較高的更願意與另一半分擔家中務，數據顯示，矮個子男生每星期做家務的平均時間為8個半小時，身高越高的男生做家務的時間就越短。重視另一半會否分擔家務的你，看到這對會否令你更愛矮個子男呢？

矮男優勝之處｜更願意分擔家務（therivergirl＠IG）

矮男優勝之處｜賺錢能力較高

研究又指出，矮個子男更具賺錢能力。在矮個子男之中，有78％賺錢比另一半多，而一般身高的男性就只有69%所得薪金比伴侶多，可見矮男相對更願意為家庭付出更多。

研究指出，矮個子男生或會因為認為自己的外表吸引力不足，所以更願意花心思在其他地方提升自己的吸引力及討好伴侶，所以在職場及家庭上，他們都會更努力去證明自己的價值，這也不難解釋矮男更具上進心、更願意分擔家務及賺錢能力較高的說法吧！

矮男優勝之處｜賺錢能力較高（therivergirl＠IG）

其實與矮男交往還有不少好處，例如兩人之間更容易交換衣服穿，女生可以放心穿平底鞋，不用經常穿高跟鞋這麼辛苦，還有最後而且最重要的一點，部分高個子的男生或會因為擁有高顏值或身高優勢，或會不太珍惜這段感情，但矮個子男就可能未必有這個心態，會更貼心對待另一半，令女生們更具安全感！

李亞男曾大讚祖藍是一個細心、有主見、有才華的人。（therivergirl＠IG）

很多人都說不論是身高還是外貌，王祖藍根本配不上李亞男，但既然李亞男愛得這個人，總有他的吸引之處，李亞男曾大讚祖藍是一個細心、有主見、有才華的人。每次看到這對戀人，就不禁令我們反思，身高並不應該成為愛情的距離，一段真摯的愛情，除了外在因素外，相處得舒服、懂得欣賞對方更為重要，所以大家不要讓自己錯過對的人啊！

【王祖藍李亞男Q&A】