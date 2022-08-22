Emma Watson男友︳新戀情曝光！盤點歷年11位男友背景非富則貴？

Emma Watson男友︳Emma Watson（愛瑪屈臣）雖然甚少在公開場合談及自己的感情世界，但其實私底下她的感情生活都十分多姿多采，已經32歲的她多年來在愛情上尋尋覓覓，仍然未找到真命天子。去年Emma Watson被傳與商人男友Leo Robinton曾有希望修成正果，可惜二人最終分手，Emma Watson隨後也愛上英國時裝大亨 Philip Green 的兒子Brandon，相隔一年後二人終於公開戀情。



Emma Watson（愛瑪屈臣）與百億富二代在威尼斯公然拖手放閃。（視覺中國）

據外媒報導，Emma Watson（愛瑪屈臣）與英國時裝大亨 Philip Green 的兒子 Brandon 在大街上十指緊扣，也是緋聞傳出接近一年後首度公開戀情。Brandon 的父親是連鎖時裝品牌Topshop的創辦人，比Emma Watson年輕3歲， 身家高達23億美元（約180億港幣）。據悉，二人在去年9月關係已經非常密切，而 Brandon 對愛瑪早有意思。

身為女神的Emma Watson（愛瑪屈臣）向來不乏追求者，就連哈里王子都曾經公開地追求她，可惜Emma Watson對王子並無興趣，因為她向來只鍾情於才子，而且她過去11位前男友的來頭都不少，有錢或有地位。

Tom Ducker：英國欖球選手，與Emma Watson（愛瑪屈臣）於2006年至2007年拍拖。（網上圖片）

Emma Watson歷年男友｜橄欖球運動員Tom Ducker (2006年)

Emma Watson 16歲時，曾公開與橄欖球運動員Tom Ducker拍拖，當時更被外媒拍到二人拍拖的畫面，愛瑪更以一身衛衣短褲的學生造型約會，可惜二人拍拖不足一年就因為學業而分開。

Francis Boulle：真人騷參賽者，與Emma Watson（愛瑪屈臣）於2008年拍拖。（Getty Images）

Emma Watson歷年男友｜企業家Francis Boulle (2008年)

在2008年，18歲的Emma Watson（愛瑪屈臣）與 Made in Chelsea 鑽石的繼承人 Francis Boulle 在Cartier的馬球派對上相識，並且墮入愛河，但二人短暫拍拖後分手，Francis Boulle 曾在二手分手後向傳媒承認二人曾拍拖，但以「不想當童星的男朋友」為由分手。

Jay Barrymore：英國演員，與Emma Watson（愛瑪屈臣）於2008年至2009年拍拖。（Twitter圖片）

Emma Watson歷年男友｜金融富二代Jay Barrymore (2009年)

其後一年，Emma Watson（愛瑪屈臣）與金融富二代 Jay Barrymore 交往，二人雖然相差7歲，但關係發展迅速，不時甜蜜地遊超市，可惜最後因為不敵過遙距的關係、在聚少離多下分手。

Rafael Cebrián：西班牙鼓手兼演員，與Emma Watson（愛瑪屈臣）於2009年至2010年拍拖。（劇照）

Emma Watson歷年男友｜西班牙鼓手Rafael Cebrian (2009年)

很快地Emma Watson（愛瑪屈臣）就被影到與同校的西班牙鼓手Rafael Cebrian相約看曲棍球比賽，戀情也因曝光，可惜戀情僅維持了半年就宣告結束。

6. George Craig：英國樂隊主音兼模特兒，與Emma Watson（愛瑪屈臣）於2010年拍拖。（視覺中國）

Emma Watson歷年男友｜音樂才子 George Craig (2010年)

之後Emma Watson（愛瑪屈臣）為 BURBERRY 拍廣告，認識了一位音樂才子George Craig，二人因為被拍到一起外出看電影而令戀情曝光。George Craig是樂隊One Night Only的靈魂人物，可惜二人的戀情維持了不足半年就分手。

Will Adamowicz：美國學生，與Emma Watson（愛瑪屈臣）於2011年至2013年拍拖。（Twitter圖片）

Emma Watson歷年男友｜華裔富二代Will Adamowicz (2011-2013年)

在2011年10月，Emma Watson（愛瑪屈臣）到牛津大學作交換生時，被拍到與美籍華裔富二代Will約會，二人曾公開地在倫敦相擁，十分甜蜜，也是她比以前交往過最長的男友。

Emma Watson（愛瑪屈臣）與William Mack Knight曾踏入談婚論嫁的階段。（Getty Images）

Emma Watson歷年男友｜科技企業家 William Mack Knight (2015-2017年)

對於Emma Watson（愛瑪屈臣）而言，相信年齡絕對不是問題。在2015年她開始與大她10年的科技企業家、年薪有15萬英鎊的 William Mack Knight 拍拖，二人也曾踏入談婚論嫁的階段，被傳媒笑言為「父女戀」。

Chord Overstreet：美國演員，與Emma Watson（愛瑪屈臣）於2018年拍拖。（視覺中國）

Emma Watson歷年男友｜演員 Chord Overstreet (2018年)

與科技企業家 William 分手後，很快愛瑪屈臣又被傳出與《歡樂合唱團》（Glee）的男演員 Chord Overstreet 拍拖，二人更在年初被拍到一起看演唱會，更被拍到在奧斯卡的派對上前後腳離開，之後又曾在洛杉磯甜蜜地牽手散步，可惜最後疑似不歡而散，當時Emma Watson（愛瑪屈臣）更取消追蹤 Chord Overstreet 的 Instagram。

其後Emma Watson（愛瑪屈臣）被拍下與商人Brendan Wallace約會（VCG）

Emma Watson歷年男友｜科技公司CEO Brendan Wallace (2018年)

分手後未到半年，Emma Watson（愛瑪屈臣）已經傳出與史丹福大學工商管理碩士、在高盛擔任投資銀行家、也是科技公司「Fifth Wall」的CEO。可惜戀情未被公開已經不了了之。

Brendan Iribe於大學中途退學，但他創業成功後，曾向母校捐款3200萬美元。（Brendan Iribe Twitter）

Emma Watson歷年男友｜IT才子Brendan Iribe (2019年)

在2019年，Emma Watson（愛瑪屈臣）與39歲IT才子Brendan Iribe約會，也曾經被拍到二人前後腳出入餐廳。而這位 Brendan Iribe 來頭並不少，因為他曾成立電腦遊戲技術公司Scaleform，幾年後再以20億美元把公司出售，隨後又與朋友成立 Oculus VR，並且跳槽到另一間科技公司。

Leo Robinton為了保護與Emma Watson（愛瑪屈臣）戀情，已刪除所有社交網站帳戶。（Leo Robinton Instagram）

Emma Watson歷年男友｜加州富商 Leo Robinton (2020-2022年)

在今次傳出緋聞之前，Emma Watson（愛瑪屈臣）曾與美國加州富商 Leo Robinton，他擁有一家合法大麻公司，並指自己在在認識愛瑪屈臣之前已離職。有傳去年二人去墨西哥渡假提早慶祝情人節時，男方求婚成功，並且早已見過雙方家長，可惜最後都是分手告終。

【Emma Watson Q&A】