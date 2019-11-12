Emma Watson曾收服13位尖子富豪　「男神收割機」穿搭盡顯內涵

「國民初戀」秀智就是韓國的男神收割機，那愛瑪·屈臣 （Emma Watson）肯定就是荷里活當中的男神收割機，近日「妙麗」被傳媒拍到她疑似與型男新歡在餐廳上熱吻，今年5月才與任職科技公司總裁（Brendan Wallace）分手的她，短短數月網民以為她又發展新戀情，可是Emma Watson隨即發文說自己很享受單身貴族的生活，更曾說出想要成為公主，不一定要嫁給王子。

現年29的歲Emma Watson早年因《哈利波特》系列電影中出演聰明絕頂的「妙麗」一角而紅遍全球，實際戲內外的她也是才德兼備，出道以來所拍的電影素來都能打破電影紀錄，積極參與不同的社會平權運動，更是聯合國婦女權能署的親善大使，成為不少女性心目中的榜樣，自自然然她的感情史也是大家所關注的地方。

愛瑪·屈臣 （Emma Watson）經常都和網民分享自己近期所看的書本 (ig@emmawatson) 內外兼備的她出道十多年就已經與十三位男人相戀，桃花朵朵開，當中不乏是型男高材生、集團總裁、歌手和億萬富豪等等，究竟Emma Watson是如何練成男神收割機？不如了解一下她私下的穿搭，學習展示自己最自信的一面吧！

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幹練知性：時尚西裝造型

Emma Watson穿上絲質的上衣，下身配上褲裝，散發一陣的女人味 (GETTY)

愛瑪·屈臣 （Emma Watson）近年來不斷出席大大小小的婦女平權活動，2016年的她深知自己在娛樂圈的事業已經十分亮眼，她想更專注去追尋自己的夢想，於是暫別影視圈一年，專心致志地發展她所鍾愛的性別平等工作、不斷出席不同平權演說活動和專注於學識增長，她更為自己訂立每週讀一本書的目標，知識型的Emma Watson在不同的活動上都刻意穿上俐落知性的西裝套裝或是西裝裙等等，一致得來卻顯得不平凡，胸前搭配不同款式的胸針，點綴低調的西套套裝，加上配上一對高根鞋，形象知性。

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健康小性感：一字肩添溫柔嫵媚

不難看到Emma Watson平時出席活動時也十分愛穿上露肩裝 (GETTY)

Emma Watson既有西裝穿搭所展現為女性發聲的強悍內涵，閒時出席電影、品牌活動時，又會一改幹練的形象，以小性感增添女性的溫柔嫵媚一面。Emma Watson對露肩裝情有獨鍾，露肩設計的衣服露出女性性感的鎖骨，鎖骨的位置剛好就是胸部和頸項之間的延伸，隨著女性呼吸時的脈搏帶動鎖骨上下波動，在男生眼中看起來更為吸引，它沒有低胸裝般進取，剛剛好的健康小性感，得體得來又令男生有一份神秘感。

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支持環保時裝

Emma Watson不只是口說支持環保活動，更重要的是她會身體力行，穿上是可持續發展和環保的時裝出席活動 (Getty)

Emma Watson除了是關注世界男女平權問題外，她更十分關注世界上的環保問題，希望利用自身的影響力去影響更多的人去保護這個地球，於是Emma Watson就開通了一個專門上傳一個分享自己穿搭術的Instagram，當中的套裝或是晚禮服都是可持續發展和環保的時裝。她更會事前預先了解品牌的故事和布質用料，希望盡量做到自己所穿的衣服都可以為世界帶來一點點的影響力。

Emma Watson穿上由Cienne 造的套裝，Cienne是小批量生產的牌子，因此它們從未生產超過所需產品，旨在通過圖案製作減少織物浪費 (ig@the_press_tour) 雖然平常人或許會認為環保裝是殘舊或是比起其他的時裝遜色，Emma Watson就表示︰「雖然我的選擇變少，但穿上環保時裝讓我變得更有創意，選擇是變少，但它們卻讓我變得更為吸引，因為它們都是完美的衣服。」雖然俗語常說：「人靠衣裝！」但Emma Watson最讓人吸引的力量的是她的生活態度，女性不妨可多選擇多穿一些二手衣服或動手將二手衣服改頭換面，轉為新的。