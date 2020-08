Emma Watson 15句自信語錄：想要成為公主　不一定要嫁給王子！

「想要成為公主,不一定要嫁給王子!」出道20多年,愛瑪屈臣Emma Watson在訪問、演講中道出許多振奮人心的名言,以下就來看看Top 15最令人印象深刻的愛瑪名言。

說到愛瑪屈臣Emma Watson想必大家一定不陌生!1990年4月15日出生的她,今年剛滿30歲,從演出哈利波特系列電影中的妙麗、到進入一流學府成為牛津、布朗大學的學生、以及代表聯合國出任婦女親善大使等,Emma Watson的完美簡直無懈可擊,今年更加入Gucci母公司開雲集團擔任董事,長期關注環境友善時尚的她將適切地成為該集團永續委員會主席。從她9歲開始拍攝《哈利波特》,一路上大家看著她從聰明的妙麗蛻變成知性、勇於為女性發聲的女人,獲得許多人喜愛。

不因身分拒絕愛情,勇於擁抱愛情的Emma,甚至曾經和哈利王子Prince Harry約會,當時許多人都期待Emma Watson能成為下一個「最美王妃」,她卻霸氣的表示:「Marrying a Prince not a prerequisite for being a Princess. 想要成為公主,不一定要嫁給王子!」

