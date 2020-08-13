Emma Watson 15句自信語錄：想要成為公主　不一定要嫁給王子！

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「想要成為公主，不一定要嫁給王子！」出道20多年，愛瑪屈臣Emma Watson在訪問、演講中道出許多振奮人心的名言，以下就來看看Top 15最令人印象深刻的愛瑪名言。

Emma Watson的Top 15最令人印象深刻名言（按圖細閱）↓↓↓

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說到愛瑪屈臣Emma Watson想必大家一定不陌生！1990年4月15日出生的她，今年剛滿30歲，從演出哈利波特系列電影中的妙麗、到進入一流學府成為牛津、布朗大學的學生、以及代表聯合國出任婦女親善大使等，Emma Watson的完美簡直無懈可擊，今年更加入Gucci母公司開雲集團擔任董事，長期關注環境友善時尚的她將適切地成為該集團永續委員會主席。從她9歲開始拍攝《哈利波特》，一路上大家看著她從聰明的妙麗蛻變成知性、勇於為女性發聲的女人，獲得許多人喜愛。

不因身分拒絕愛情，勇於擁抱愛情的Emma，甚至曾經和哈利王子Prince Harry約會，當時許多人都期待Emma Watson能成為下一個「最美王妃」，她卻霸氣的表示：「Marrying a Prince not a prerequisite for being a Princess. 想要成為公主，不一定要嫁給王子！」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：從妙麗到最年輕董事，艾瑪華森Emma Watson出道20年的15句自信語錄】

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