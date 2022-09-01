里安納度25歲魔咒與女友分手　與《鐵達尼號》琦溫斯莉才是真愛？

早前，金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與現年25歲的名模女友、比他年輕22年的 Camila Morrone 分手。根據過去里安納度的情史，他交往過的女友從來不過25歲，而有趣的是 Camila 在今年6月就剛滿25歲，因此又引來不少人討論。雖然里安納度身邊很許多不同的女伴，但出道至今20多年，他身邊都有一位女性密友陪伴他走過人生不同階段，她就是與里安納度一同憑《鐵達尼號》走紅的影后琦溫斯莉（Kate Winslet）。



里安納度與現年25歲的名模女友、比他年輕22年的 Camila Morrone 分手。（視覺中國）

據外媒英國《太陽報》報導，現年47歲的里安納度與名模女友 Camila Morrone 拍拖5年，有傳二人因為漸行漸遠而選擇和平分手。里安納度透過好友阿爾柏仙奴（Al Pacino）下認識 Camila ，在2017年二人正式交往，一度有傳里安納度會向 Camila 求婚，可惜二人最後分手收場。多年以來里安納度身邊總是不乏25歲或以下的女伴，唯獨有一位非血緣關係的紅顏知己陪伴著他接近25年，她就是影后琦溫斯莉，在1997年與里安納度拍攝《鐵達尼號》而擦出火花，並發展出超越愛情的友誼。

影后琦溫斯莉在1997年與里安納度拍攝《鐵達尼號》擦出火花，發展出超越愛情的友誼。《鐵達尼號（Titanic）》劇照。

他是我的朋友、我的摯友，我們往後的人生都是緊緊相連的。 琦溫斯莉（Kate Winslet）

琦溫斯莉在2021年接受外媒《衛報》採訪時曾分享，指因為疫情及工作關係，她與里安納度已經有3年沒有見面，直到去年二人終於有機會見面時，她在見面的一刻忍不住當場哭出來。她在訪問中表示：「我認識他半輩子了，近日終於有機會共進晚餐、喝杯咖啡聊聊現況。我們不能離開自己所屬的國家，如同世界上許多友誼，我們因疫情而想念彼此。」

里安納度與琦溫斯莉見證著對方的成長，也陪伴對方走過高山低谷。(Getty Image)

里安納度與琦溫斯莉的關係是知己，也是家人，他們見證著對方的成長，也陪伴對方走過高山低谷，也多次公開地稱讚對方，甚至向對方示愛，就讓我們一起重溫二人的5大經典時刻。

里安納度與琦溫斯莉｜1. 1997年因《鐵達尼號》結緣

在1997年，當年只有22歲的里安納度與21歲的琦溫斯莉，憑著電影《鐵達尼號》走紅，二人在電影上擦出火花，里安納度不時大讚琦溫斯莉是一個很棒的人，也十分欣賞對方。雖然他們多次被傳媒問及二人的關係，但他們堅持只維持「朋友」的關係。

當年只有22歲的里安納度與21歲的琦溫斯莉一起拍攝電影《鐵達尼號》。(《鐵達尼號》（Titanic）劇照)

我們以單純喜歡一個人的方式欣賞彼此，所以即便是親熱的場景，也讓我們事後笑了好久。 里安納度（Leonardo DiCaprio）

里安納度與琦溫斯莉｜2. 2004年公開真正關係

隨著時間及他們在演藝圈上各自綻放異彩，里安納度與琦溫斯莉也昇華至互相扶持的密友關係。在2004年里安納度宣傳《娛樂大亨The Aviator》期間，曾在訪問中公開與琦溫斯莉的真正關係：「琦溫與我在電影圈一起成長，我們已經成為了彼此的支柱非常長的時間，給予彼此支持和指引方向。」

里安納度：「琦溫與我在電影圈一起成長，我們已經成為了彼此的支柱非常長的時間，給予彼此支持和指引方向。」(Getty Image)

里安納度與琦溫斯莉｜3. 10年後再度合作 坦言與里安的感情比夫妻之情更重

在《鐵達尼號》上映 10年後，終於二人再有合作機會，主演電影《浮生路 Revolutionary Road》。琦溫斯莉在宣傳電影期間，坦言與里安納度雙方了解夠深，已有足夠的信任，才會在拍攝過程中能讓對方釋放出情緒，令整部個故事更有張力，在探討情感上顯得更有深度。該部電影的導演其實是當時琦溫斯莉的丈夫 Sam Mendes，她曾經公開表示，比起自己的夫妻之情，她與里安納度之間的感情更加深厚，她也透露導演丈夫 Sam 早已接受她與里安納度的關係，才會令二人再度合作更加順利。

里安納度與琦溫斯莉相隔10年後再合作。（《浮生路》劇照）

二人為電影《浮生路》宣傳期間，首度公開談及二人10年之間的改變。琦溫斯莉笑言：「我們都長出了許多皺紋！不過我仍然為他感到驕傲，真的！他現在是個男人了，看看他其實改變不大，只是比以前胖一點。」而里安納度也公開大讚：「現在的她跟我剛認識她時一樣美麗耀眼。她是個完美主義者，總會在演戲中挑戰情感最真實的一面，這也是我認為她是最棒的地方。」

里安納度與琦溫斯莉公開談10年來的改變。（《浮生路》劇照）

里安納度與琦溫斯莉｜4. 2009年琦溫斯莉奪最佳女主角公開「示愛」

在2009年琦溫斯莉憑電影電影《浮生路》奪得金球獎最佳女主角，她在台上發表感人的致詞，更直接向里安納度示愛：「里安，我很高興我能站在這裡，跟你說我有多麼愛你。過去13年來，我都一直全心全意地愛你，真的！」這段說話成為了金球獎一個經典的時刻，也令大家感受到二人深厚的情誼。

里安納度與琦溫斯莉｜5. 2016年里安納度首奪影帝 台下的琦溫斯莉感動落淚

在2016年，里安納度與琦溫斯莉分別奪獎，當年里安納度憑著《復仇勇者 The Revenant》奪得 SAG 美國演員工會及奧斯卡最佳男主角，里安納度起身就走到隔壁桌與琦溫斯莉相擁，在里安納度站在台上發表感言時，台下的琦溫斯莉眼泛淚光。同年琦溫斯莉也奪得金球獎最佳女配角，當她被問到為何會對於自己奪獎如此驚訝時，她表示：「因為我太專注在里安會不會得獎！」相信對琦溫斯莉而言，里安納度得獎比起她個人得獎更加興奮。