飯戲攻心影評｜三角戀中愛情親情難抉擇　愛情長跑不結就分？

【飯戲攻心／影評】由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的喜劇電影《飯戲攻心》自上映以來好評不絕，上畫不足兩周票房已衝破3000萬！劇情講述三兄弟之間親情與愛情的矛盾與掙扎，圍繞著「宅男大佬」陳鴻（黃子華 飾）、「精叻二佬」陳禮（張繼聰 飾）與「麻甩文青」Monica（鄧麗欣 飾）的三角關係，戲中的戀愛關係及觀念引人深思。



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【飯戲攻心／影評】由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的喜劇電影《飯戲攻心》自上映以來好評不絕。（《飯戲攻心》劇照）

【飯戲攻心／影評】兄弟間的三角戀 親情、愛情怎樣抉擇？

《飯戲攻心》劇情講述「宅男大佬」陳鴻（黃子華 飾）、「精叻二佬」陳禮（張繼聰 飾）與「廢青三佬」陳熹（陳湛文 飾）三兄弟的關係，每晚8時的飯局令三兄弟的感情變得更和睦，但自從二佬女友 Monica（鄧麗欣 飾）的加入就令飯桌氣氛變得極度尷尬，因為 Monica 原來是大佬分了手3年，但仍然念念不忘的前度，這段三角戀情令觀眾看得津津有味！

電影中提到二佬在大佬還與 Monica 在一起時，已經對 Monica 有好感，到大佬分手後就製造機會重遇 Monica，繼而開展戀情。關係沒有重壘，理論上是沒有做錯，但在情理上，戀上大佬的女友，在兩人分手後再展開追求，恰當與否可圈可點、值得討論。

大佬與 Monica 分手3年後再相遇，但 Monica 的身分已搖身一變成為了二佬的女友，面對這種關係上的轉變，大佬雖有不甘，但也只能無奈接受，Monica 也以一句「你不放低過去怎樣迎接更好的未來」反問大佬！但兩人之間發生過的事與建立過的感情是否真的可以說放下就放下呢？很多人發展一段新感情，很習慣會把過去與前度發生過的事避而不談，但其實把過去經歷隱藏是否對這段關係最有益呢？若日後不慎被對方發現，或有機會令關係陷入無法挽回的地步！所以，與其把過去放下，大佬就認為不如坦蕩蕩地接受所有過去發生過的事！

不放低過去怎樣迎接更好的未來？ 鄧麗欣

如果想繼續向前行，就要接受所有發生過的事。 黃子華

【飯戲攻心／影評】 Monica 是大佬分了手3年但一直念念不忘的前度，這段三角戀情令觀眾看得津津有味！（《飯戲攻心》劇照）

【飯戲攻心／影評】二佬女友 Monica 的加入就令飯桌氣氛變得極度尷尬！（《飯戲攻心》劇照）

【飯戲攻心／影評】分手竟因WhatsApp誤會？導致分手是誤會還是日積月累的問題？

大佬與 Monica 當年分手竟然是因為一個微小的誤會？現代情侶大多依靠「WhatsApp」溝通，連表白甚至分手都是只靠一個訊息，但很多時候都會因為文字上的表達與理解而引致無法挽救的誤會。而在電影中，大佬與 Monica 就正正是在 WhatsApp 因錯字、標點位置及斷句等令理解有誤而分手。科技進步無疑令情侶溝通更方便，但始終單靠文字很難充分表達意思及語氣，所以有時要維繫感情或好好溝通，可能也是最傳統的面對面交流比較好吧！

面對愛情總是自私，大佬曾經想放棄一切跟 Monica 重修舊好，不希望因一次誤會就輕易放棄多年感情，當他親吻 Monica 的一刻，就清楚知道 Monica 的心其實已經不在自己身上。老實說，很多時候導致分手的都不是一個誤會或一時衝動，而是日積月累的問題！

相信的就是命運，不信的就是緣份！ 黃子華

【飯戲攻心／影評】大佬與 Monica 當年分手竟然是因為一個微小的誤會？（《飯戲攻心》劇照）

【飯戲攻心／影評】愛情長跑不結就分？女人易因戀愛失去自我

電影開場以「中女廚神」Josephine（王菀之 飾）與三佬的打鬧戲掀開序幕，講述兩人拍拖12年，男方終日沉迷於電競之中，沒有正業、沒有穩定收入，在女人眼中，這類男人簡直可以跟「廢青」連上等號！但女人到了那個階段，最需要的其實是「安全感」，但面對這種情況，除了默默忍受，還可以有甚麼解決方法呢？

經歷了12年愛情長跑，女方渴望結婚組織家庭，給自己賦予名分，男方卻只醉心於「電競」並未有結婚的打算。歷多年愛情長跑的情侶很容易遇上「不結就分」的問題，對於結婚，女方往往都是比較著急的那位，這也不難理解，因為女生認定了那人，也很自然想要個名分吧！但對於男人而言，他們都習慣了女友在自己身邊，覺得結婚與否其實也沒甚麼關係，加上很多人都會認為「婚姻是枷鎖」，既然不結婚女方也會乖乖留在自己身邊，那沒有結婚的打算也很正常吧！

【飯戲攻心／影評】經歷了12年愛情長跑，女方渴望結婚組織家庭，給自己賦予名分，男方卻只醉心於「電競」並未有結婚的打算。（《飯戲攻心》劇照）

三兄弟相依為命，家中正正欠缺了一個女人煮飯，大佬誠邀擅長於烹飪的 Josephine 住在他們家中，照顧三兄弟的一日三餐。女人負責家中衣食變得理所當然，那究竟「三佬」需要女友煮的飯，還是 Josephine 呢？「女主內」潛移默化地成為了大眾的觀念，整日忙於照顧男方很容易會失去了自我。

「萬人迷KOL」兼大佬現任女友 阿喵（林明禎 飾）邀請 Josephine 成為烹飪KOL，當看到第一條片的成果後，令 Josephine 頓時發現自己的世界其實可以沒有「三佬」，這一幕令記者印象深刻並誘發深思，很多女生一拍拖就會把所有重心擺放在男友身上，覺得失去了「他」就等於世界末日，但其實有時候也需要跳一跳出來，適量的私人空間，並尋回自己的興趣，才令人生更具意義，也令雙方關係更健康。

【飯戲攻心／影評】Josephine 頓時發現自己的世界其實可以沒有二佬的！（《飯戲攻心》劇照）

【飯戲攻心／影評】拍過多次拖並不代表對感情不認真！

阿喵是大佬的現任女友，在交談之中不時聽到「有個前男友是攝影師、有個前男友是......」，令眾人好奇阿喵究竟拍過幾多次拖，阿喵計一計數，大方分享自己有過18個男朋友，她自知拍過多次拖，未必每段關係都處理得好，但都是認認真真的。在現代社會中，「A380（即談過很多次戀愛）」已是等閒事，在不同的戀愛中才能找到最適合自己的「Mr Right」，多次戀愛並不代表像對待感情不認真，可能是太認真對待一段關係，才會拍拖無數遍去找這個適合的人吧！

未必每段（關係）都處理得好，但都是認認真真的！ 林明禎

【飯戲攻心／影評】拍過多次拖並不代表對感情不認真！！（《飯戲攻心》劇照）

【飯戲攻心／影評】阿喵大方分享自己有過18個男朋友，她自知拍過多次拖，未必每段關係都處理得好，但都是認認真真的。（《飯戲攻心》劇照）

【飯戲攻心Q&A】