三角戀拖泥帶水加倍傷害　果斷抉擇會痛：至少可預計痛苦何時結束

抉擇從來都是艱難的，尤其在愛情方面。無論你下怎樣的決定，當故事牽涉的不只你和他，而是多了一個人的時候。誰都希望愛情來得簡簡單單，但世事往往都弄人，我們往往在不知不覺之中捲進了奇怪的關係裡，結果陷入有人會無可奈何地受傷的境地。這能怪誰？要怪你自己呀，誰叫你容讓這種抉擇出現？



你兩個人也不想失去，卻變相令你同時失去這兩個人。（《無限無斜有限公司》劇照）

每一位在你生命裡出現的人，與你之間都會有一定的經歷，而你和另一個他呢？情節也是如此難忘的，結果你兩個人也不想失去，卻變相令你同時失去這兩個人。常以為作抉擇的人，總是較被選擇的人更輕鬆？不，一點也不，需要作抉擇的人，往往都是最拖泥帶水的人。越拖拉、越受傷，這是愛情裡必然的定律，面對痛苦得像凌遲般的關係，放手會不捨，捉緊會痛苦，當愛情陷進這種進退失據的情境時，要解開這個死結，就只能寄望其中一人願意狠下心腸，作一個決定，雖然會痛，但至少可以預計痛苦何時會結束，但若然繼續糾纏下去呢？最終只會三個人也受傷。

可是在愛情裡，總會有這樣子的傻瓜出現。（《無限無斜有限公司》劇照）

若然你可以痛恨他，這當然是最好不過，但最可恨的是你愛他，愛他會體諒他陷進這種抉擇的痛苦，真諷刺，我們都希望在愛情裡成全別人？還是我們想用行動顯示自己的確有多愛他？愛得就連彼此是否繼續走下去，這個選擇權都完全交給他。

抉擇從來都是艱難的。（《無限無斜有限公司》劇照）

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「另一個她，疼你嗎？」女孩還是掛著那個親愛的微笑，只是微笑的苦澀，誰也看得見：「若然你想跟她一起，你可以直接跟我講，我可以的。」

可以的？妳可以犧牲自己來成全他和另一個她的幸福？一句「我可以的」，這是多麼卑微的結語。

抉擇從來都是艱難的。

但退出而成全你不用抉擇，這不是更艱難嗎？

可是在愛情裡，總會有這樣子的傻瓜出現。

關於作者

鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。



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