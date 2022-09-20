田馥甄｜長大後愛更成熟？4首歌看情感變遷：任何年紀也有寂寞時

【田馥甄｜演唱會】童年回憶總讓人回味，當年追隨的田馥甄（Hebe），轉眼已有十多年。她近日再開世界巡迴演唱會，雖然台北場遇上諸多阻滯，事前因腸胃型感冒失聲需延期，第二場更遇地震，忍痛取消緊接兩天場次，但仍無阻歌迷們期待她往後的演出。相較女團S.H.E時期的少女感，現時Hebe的情歌更添成熟韻味，伴隨我們在愛情方面一起成長。現在就讓我們回顧她的歌單，看看這些歌曲中的女主角，在情路上跌蕩多年來，到底有何愛情轉變。



【田馥甄｜演唱會】田馥甄近日再開世界巡迴演唱會。(IG@pqpmusicofficial)

【田馥甄｜演唱會】相較女團S.H.E時期的少女感，現時Hebe的情歌更添成熟韻味。(IG@pqpmusicofficial)

田馥甄｜愛情歌單〈戀人未滿〉：沒遺憾地終結曖昧吧！



小時候愛情經驗尚淺，時而表現拘謹，時而冒失犯錯，弄出不少笑料。而這些都是日常生活的情趣，單純而甜蜜。表白對大家而言，還是個大難關，怕遭拒絕、幻想破滅，最終只留於「朋友以上，戀人未滿」的狀態。

〈戀人未滿〉便是曖昧中女生的寫照，「迫不及待想知道答案」。歌詞記述多個心動片段，然而沒進一步故事，雖這樣可停留於充滿粉紅幻想內，但若要真正擁有，還是需要那簡單的三個字，讓對方肯定你的心意，不然「蘇州過後無艇搭」，幻想只剩遺憾的話，定會記住一輩子，永無法解開這心結。除了等待對方表白，自己也要主動，像歌詞「再衝動一點點，我就不閃躲」，為對方製造表白時機吧！

【田馥甄｜演唱會】〈愛來過〉是電影劇《鬥牛要不要》的插曲。(《鬥牛要不要》劇照)

田馥甄｜愛情歌單〈愛來過〉：珍貴愛情需好好堅持守護



這首並非Hebe的主打歌，卻在當年播出的電視劇《鬥牛要不要》中，配合故事情節，狠狠打動大部分少女心，亦因此成為筆者私心推介的一首。分手總帶不甘，特別是覺得對方仍存愛自己的證據，若這樣就完結，實在說不過去。〈愛來過〉記述這份少女的執著，「愛來過，讓我完整過、幸福過，怎麼能輕易就放它走」明明相戀，明明是珍貴的東西，就要好好守護和堅持，直至真正完結的一刻。無論最後爭取成功或失敗，你已博盡無悔，雖然或會兩手皆空而回，但這就是人生，不會一直順風，至少已給執著的自己一個交代。

田馥甄｜愛情歌單〈小幸運〉：長大後才了解的幸福



〈小幸運〉是電影《我的少女時代》的主題曲，描述長大後回顧過往愛情點滴，當中傷心憤怒的心情已化淡，只有甜蜜幸福的時光，至今依舊深刻。「原來你是我最想留住的幸運，原來我們和愛情曾經靠得那麼近」也許是當局者迷吧？談情時不少都會在腦海規劃愛情藍圖，認為這樣做才叫愛情，那樣做好不浪漫，直至過一段時間，回望以前才發覺，原來這樣也很甜蜜幸福，故若常抱怨對方不夠愛你的話，不妨拋開一下自己的執著吧！或許你會找到不一樣的戀愛感覺，「與你相遇，好幸運。」

田馥甄｜愛情歌單〈無人知曉〉：長大＝成熟？



不少人或認為，隨歲月增長，女生想法都變得成熟。Hebe將〈無人知曉〉收錄同名專輯中，被評為「田式唱腔」的大躍進，奪下第32屆金曲獎多個提名和獎項。

她的歌聲較以前細膩和有味道，然而〈無人知曉〉歌詞則表達出，成熟表面的背後，在愛情方面其實可以「不成熟」。「看不見、聽不到、愛不了，都注定要糾結，我想我是壞人，故意不聽懂你的拒絕。」相較〈戀人未滿〉的相戀，這歌是註定得不到的愛情，卻執意與對方曖昧下去，「還能夠再糾纏幾個月，像爛戲碰上了好演員。」即便在任何年紀，也有空虛寂寞時候，容易衝動做出不同決定，雖知沒結果和不成熟，但還是會繼續沉淪，望得到慰藉。只能說愛情有時真的很殘酷。