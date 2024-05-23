Serrini將孖陳綺貞大展療癒美聲　3點認識獨立歌手兼博士女學霸

【Serrini】獨立歌手梁嘉茵（Serrini）近年聲名大噪，不僅橫掃樂壇多個獎項，日前更宣布強勢加入音樂盛事PUNCHLive2024，與其他歌手陳綺貞、岑寧兒及Japanese Breakfast合作大展實力，以美聲征服舞台。Serrini今年先後獲得「叱吒樂壇女歌手銅獎」及「Chill Club年度女歌手」，足見受歡迎程度，其自信和善良的個性，更是值得令人尊敬。



每年雲集實力歌手演出的PUNCHLive2024，今年將於6月29日（周六）在亞洲國際博覽館ARENA舉行，繼陳綺貞、岑寧兒和Japanese Breakfast宣布演出後，Serrini亦緊接加入這項盛事，令人期待屆時4位文青才女，將會擦出怎樣的火花，並帶來4小時的驚喜和療癒演出？

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梁嘉茵（Serrini）強勢加入音樂盛事PUNCHLive2024。(品牌提供)

Serrini於2022年擔任林家謙演唱會後人氣急升，其後夥拍王菀之舉行聖誕Crossover音樂會《AIA Presents: Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》。此外，身為女學霸的Serrini更宣布於母校香港中文大學增設獎學金，用行動回饋社會，以下就讓大家一起來認識Serrini吧。

1. 博士學歷女學霸

梁嘉茵（Serrini）除了在音樂上才華洋溢外，更是擁有高學歷的才女！Serrini於香港中文大學英文系學士一級榮譽畢業，之後再於香港大學修讀文學碩士（文學及文化研究）及香港大學香港研究的哲學博士學位，甚有文化修養內涵。

Serrini擁香港大學香港研究的哲學博士學位（IG@gwendolyn.spot）

另外，Serrini亦積極回饋社會。完成博士學位後，她於香港大學設立個人獎學金「Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金」，每年向最多5位修讀文學士課程、二年級或以上的本地學生，各發放1萬港元獎學金。

繼港大的獎學金後，Serrini再宣布「加碼」，於母校香港中文大學增設獎學金，幫助其他中大師弟妹。

Serrini於母校香港中文大學增設獎學金（IG@gwendolyn.spot）

2. Serrini為林家謙「閨蜜」好友

林家謙與Serrini同是以獨立歌手在樂壇發展，雖然表面上經常打打鬧鬧，但私底下交情深厚，林家謙更曾為Serrini用二胡演奏生日歌。在林家謙首度開個人演唱會時，Serrini更二話不說，特意結束英國之旅回港為好友擔任固定演唱會嘉賓。

林家謙與Serrini私底下交情深厚（葉志明攝）

嘉賓之一的C AllStar釗峰就透露，Serrini不像其他演唱會嘉賓般結束表演後便盡快回家休息，反而每晚都會留守到完場，為的是希望林家謙下台後可以看到好朋友一直都在台下支持他，令釗峰不禁大讚Serrini與林家謙是很有義氣的真朋友。

Serrini每晚都會留守到完場，為的是希望林家謙下台後可以看到好朋友一直都在台下支持他（葉志明攝）

作為演唱會的固定嘉賓，Serrini不僅每晚都帶來精彩演出，而且更精心準備不同的華麗服飾，穿上分別來自ALEX PERRY、C+plus SERIES、Lanvin的裙子亮相，十分用心。

3. Serrini人氣獨立歌手

Serrini早於2012年以獨立歌手身份出道，被稱為「陀地歌姬」、「Mami」、「樹妮妮」等別名。之後以《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》、《我在流浮山滴眼水.jpg》、《Don't Text Him》等歌曲走紅。除了音樂作品外，Serrini的性格爽直而且親民貼地，不時都會以洗澡後的素顏樣貌與粉絲開直播互動，吸納一批忠實粉絲。

她更在2022年12月夥拍王菀之，舉行聖誕Crossover音樂會《AIA Presents: Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》。