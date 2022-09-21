6旬漢結婚53次望覓真愛 最短婚姻只有一晚 強調結婚是為心靈慰藉

閃婚閃離是現今社會的常態，雖然部分人仍會認為結婚是一生人一次的事情，但結婚離婚再婚，擁有多段婚姻已經成為社會上普遍的現象，而沙烏地阿拉伯更有一位63歲男子自20歲第一次結婚開始，有過53段婚姻，最短的一段只維持了一個晚上。這位男子多次結婚又離婚的行為備受爭議，但他卻理直氣壯地認為結婚多次是為了找到一生的摯愛，更表示「結婚是為了避免不道德行為」？



沙烏地阿拉伯一位63歲男子阿布杜拉（Abu Abdullah）在節目訪問中分享自己結過多次婚的經歷，在中東國家大多允許一夫多妻制，男人迎娶多個妻子亦是等閒事，而阿布杜拉就在20歲時第一次結婚，後來結婚又離婚，在這43年間，他前後經歷過53段婚姻。

沙烏地阿拉伯更有一位63歲男子自20歲第一次結婚開始，有過53段婚姻。（MBC 節目截圖）

6旬滿歷53段婚姻 結婚是為心靈慰藉並非為性慾

阿布杜拉在20歲時，迎娶了一個比自己大6歲的女子，當時兩人過著美滿的婚姻生活，更育有孩子，所以阿布杜拉還沒有再娶妻的念頭，直至3年後，夫妻關係開始出現問題，阿布杜拉就向妻子提出希望再娶的想法，就這樣開始了他的「尋妻之旅」。

兩人共侍一夫很容易會出現衝突，阿布杜拉的狀況也不例外！第二任妻子入門後，與第一任太太萌生起相處上的問題，阿布杜拉就繼而迎娶第三、第四任妻子，但儘管他娶多幾多個妻子，也根本無法解決一家人的相處問題，所以後來他也先後跟四任妻子離婚了！

阿布杜拉強調自己結婚並非為了個人性慾，經過與四任妻子相處，他領悟到「婚姻的目標是為了心靈得到慰藉」，所以其後他就不斷結婚、離婚再結婚，一直娶妻，只是為了找到一個能夠真正讓他快樂的女人，儘管結婚多次，他也有努力嘗試公平對待每一位妻子。

阿布杜拉強調自己結婚並非為了個人性慾，經過與四任妻子相處，他領悟到「婚姻的目標是為了心靈得到慰藉」。（ShutterStock）

最短婚姻只有一晚：結婚是為了避免不道德行為

43年來，阿布杜拉合共娶過53個女人，大多數都是沙地阿拉伯人，唯獨是在外國出差時就迎娶過外國女子，阿布杜拉指出因為一般到外國公幹都會在當地留3至4個月，所以他聲稱自己結婚其實是為了「避免自己道德敗壞」。他曾經試過在出差時娶了一個外國女子，兩人度過了一個新婚夜後，阿布杜拉就發現對方不太適合，所以再第二日就毅然提出離婚，所以阿布杜拉最短的一段婚姻僅維持了一個新婚夜而已。

我結婚是為了避免不道德行為。 阿布杜拉

阿布杜拉最短的一段婚姻僅維持了一個新婚夜而已。（Unsplash@Drew Coffman）

阿布杜拉坦言，世界上每個男人都想與某個女人永遠在一起，只不過他的理想對象在第53段婚姻中才出現。他並沒有詳述有關現任妻子的細節，只以一句「在年輕女性身上找不到安穩，在年長女性身上卻找得到」，最後更強調自己現在只有一個妻子，亦沒有再婚的打算。