清水健離婚︳理解AV工作非出於愛情　伊藤春香因對方放屁而心動？

清水健離婚｜對於伴侶的感情過去，不少人都或曾介懷，內心一直比較。而當丈夫的職業，更是從事色情產業，相信大部分女生都難以接受。日本AV男優清水健與美女作家伊藤春香當年以「事實婚」成為夫妻，雖然不被看好，但兩人都衝破流言蜚語，簡單甜蜜日常令人漸漸改觀。不過今日（27日）兩人突然共同宣布，解除4年同居關係，並會共同撫養兒子，一時轉變令人感驚訝。



清水健離婚｜清水健與伊藤春香共同宣布解除同居關係。(IG@ha_chu)

伊藤春香於社交網站表示，兩人早前已分居，兒子跟隨自己居住，並指此前分享的家庭日常影片不實，故想誠實告訴粉絲真相，「我們的關係和生活方式已經改變。」雖然離婚，但她補充，自己與清水健結識8年，一直尊重他的工作態度，而對方在孩子面前，也是位令人自豪的爸爸，「這個想法仍舊沒變。」她亦指會以孩子為第一優先考量，與清水健仍舊會一起製造三人的愉快時光。

清水健離婚｜清水健與伊藤春香慶祝兒子3歲生日。(IG@ha_chu)

伊藤春香︰「認識他，人生經驗應會提升」

能夠離婚後保持友好關係，相信兩人相處不錯。或有人感奇怪，伊藤春香出身小康之家，於慶應義塾大學法學部政治系畢業，曾在廣告公司工作，其後轉為作家，無論學歷和職業，都與清水健的風馬牛不相及，那麼怎會相識，再到相戀呢？

伊藤春香曾於節目上，解答這個疑問，指兩人是在一家高級餐廳相遇，當時對方坐在附近位置，說著低俗話題，令其初時對他反感，但同時挑起她的興趣，認為對方是沒遇過的類型，「認識他，我的人生經驗應該會提升。」就此，兩人不久後開展關係，並發展成「事實婚」，即未經政府機關註冊的婚姻關係。

清水健離婚｜伊藤春香曾受訪談論老公工作，並表示理解。(IG@ha_chu)

理解老公清水健AV工作

由於清水健的工作關係，對於兩人「外在條件」不對等的戀情，一直成為網民討論焦點。伊藤春香曾在網絡電視《Abema News》訪問坦言，初時看到老公和其他女生的影片，多少會感難過，「我曾用他名字搜尋影片，看他跟很多女生拍攝影片，會感無法接受。」

她還指會打電話給清水健哭訴。不過隨時間她開始了解對方想法，明白這只是份工作，和其他女生發生關係「非出於愛情」，因此漸漸釋懷，更笑指幸好對方的工作拍檔不只一個，不然每當想到自己不及對方時，定會因嫉妒而感難受。

清水健離婚｜伊藤春香指自己曾因清水健放屁而感心動？(IG@ha_chu)

因清水健放屁而感心動？

除了接受對方的工作，她亦曾於社交網民開設帳號「旦那観察日記」，分享夫婦間簡單但幸福的生活點滴，其後更輯錄成書，吸引不少讀書觀看。當中她透露，有次對清水健著迷的一刻，竟是對方「放屁」的時候。她憶述，兩人在一次約會時，當時手握軚盤的清水健，突然向他說「剛剛放屁了」，令她感到莫名其妙，同時感到新鮮有趣。或許兩人成長環境不同，因此互相吸引。

雖有網民認為伊藤春香為人天真單純，竟對清水健的職業不在意，甚至無法理解她的解釋。但這同時也見證愛的強大，因為愛，至會包容對方一切，並給予尊重，而且當伊藤春香答應對方追求時，相信也經深思才作此選擇，結果事實也證明，兩人在一起的時光都很快樂。雖然兩人最終未能走到最後，但能有這段難忘回憶，相信伊藤春香也是感無悔的。