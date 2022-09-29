巴西侏儒症夫妻無懼歧視目光享幸福人生　力證愛情不受身高所限制

巴西有一對患有侏儒症的夫妻，兩人的身高合共只得177cm，更打破了健力士紀錄，成為「世界上最矮的夫妻」！兩人自小都受盡別人歧視的目光，或許因為大家都有相似的經歷，令他們成為最明白對方的伴侶。雖然兩人在生活上有很多不便之處，單單是上廁所、開窗門已遇到一定的困難，但他們依然積極樂觀地面對，令一眾網民也大感佩服！



巴西有一對患有侏儒症的夫妻，兩人的身高合共只得177cm，更打破了健力士紀錄，成為「世界上最矮的夫妻」！（omenorcasaldomundo＠IG）

侏儒症是一種因先天性發育不全或遺傳所致的罕見疾病，患者身形一般會極端矮小。而巴西就有一對夫妻保羅（Paulo Gabriel da Silva Barros）與卡蒂莎（Katyucia Hoshino），兩人雙雙患有侏儒症，男方身高88cm，女方身高89cm，加起來只有177cm高，更打破了健力士紀錄，成為「世界上最矮的夫妻」。

巴西就有一對夫妻保羅（Paulo Gabriel da Silva Barros）與卡蒂莎（Katyucia Hoshino），兩人雙雙患有侏儒症。（omenorcasaldomundo＠IG）

保羅與卡蒂莎透過社交平台而認識，保羅第一眼看到卡蒂莎就覺得這位女生很美，對她一見鍾情，然後就與對方開始聊天交流。卡蒂莎坦言在剛剛認識保羅的時候，對他並無好感，感覺對方說話輕浮，令人討厭，覺得保羅只是在調戲自己，所以交流了不久，卡蒂莎就封鎖了對方。

雖然如此，但保羅依然對卡蒂莎念念不忘，一直默默等待，直至18個月後，卡蒂莎終於決定再給對方一次機會，解除了封鎖。當保羅發現了卡蒂莎對自己取消了封鎖後，就第一時間與對方再次聯繫，甚至乘搭飛機穿越300公里前去卡蒂莎的家鄉見她一面。全靠保羅的誠意及轉變，漸漸也改變了卡蒂莎對他的看法，令兩人的愛情開始萌芽！

保羅與卡蒂莎透過社交平台而認識，保羅第一眼看到卡蒂莎就覺得這位女生很美，對她一見鍾情。（omenorcasaldomundo＠IG）

全靠保羅的誠意及轉變，漸漸也改變了卡蒂莎對他的看法，令兩人的愛情開始萌芽！（omenorcasaldomundo＠IG）

兩人相識相戀，拍拖5年後決定結婚攜手共度一生，在跟卡蒂莎求婚時，保羅說：「雖然我們身高都不高，但對於彼此的愛會與日俱增」，誠心的告白不但打動到卡蒂莎，不少網民聽過後也表示十分感動，更大讚他們是「美好的一對」！

兩人相識相戀，拍拖5年後決定結婚攜手共度一生。（omenorcasaldomundo＠IG）

「雖然我們身高都不高，但對於彼此的愛會與日俱增！」（omenorcasaldomundo＠IG）

保羅與卡蒂莎的愛情故事力證了「愛情不應受身形、高度所限制」的說法！因為身高為他們帶來了種種生活上的問題，外出時亦要忍受外界歧視的目光與評論，但他們依然抱著積極、樂觀的態度面對，即使在街上被人公開嘲笑，他們也不會放在心上，單憑這勇氣已十分值得大家欣賞！

她最吸引我的一點，除了是她的美麗，還有她是個很親切的人，我喜歡她溫柔的個性。 保羅

我們是一對平凡的夫妻，只不過身高略矮而已。 保羅

保羅與卡蒂莎的愛情故事力證了「愛情不應受身形、高度所限制」的說法！（omenorcasaldomundo＠IG）