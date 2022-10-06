安祖蓮娜祖莉告畢彼特家暴　6名孩子背景公開　這位與父親鬧翻？

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與前夫畢彼特（Brad Pitt）自離婚後，外界都十分關注他們一舉一動，甚至有人認為他們將會上演如尊尼特普（Johnny Depp）跟前妻安芭赫德（Amber Heard）的世紀官司2.0。最近終於又有更新，外媒報導指安祖蓮娜祖莉一方於10月4日向法庭提交新文件告畢彼特家暴，內容曝光後再度引起各地傳媒關注。



據《紐約時報》報導，安祖蓮娜祖莉於2022年10月4日向法庭遞交新文件，內容提及8年前飛機衝突的事發經過。兩人在2016年9月14日，與6名子女乘坐私人飛機從法國酒莊返回美國，安祖蓮娜祖莉指控在飛機上，前夫畢彼特用暴力對待她及其中一名孩子，甚至對另一名孩子掐頸。事後美國聯邦調查局（FBI）及洛杉磯縣兒童與家庭服務局也曾經一度介入調查，最後卻沒有對畢彼特採取任何行動。

安祖蓮娜祖莉正式告畢彼特家暴。(Getty Images)

在今年8月外媒《Entertainment Weekly》曾報導，指安祖蓮娜祖莉對當時FBI視若無睹的態度感到不滿，並要求他們解釋。就當年傳媒取得的FBI報告中，當時安祖蓮娜祖莉指控畢彼特曾4度出手，用拳頭揮向飛機的天花板，且向她潑酒，畢彼特更一度想衝向兩名孩子，過程中被安祖蓮娜祖莉拉住，但令她背部及手受傷。

她又指責畢彼特在機上飲醉酒，曾與子女發生爭執，而畢彼特曾一度把她帶到機尾，並抓着她的頭部、用力搖晃她的肩膀大喊：「你毀掉這個家！」有傳當年與畢彼特發生爭執的就是大兒子Maddox，事件更成為了導致二人離婚的導火線。

安祖蓮娜祖莉與6名子女。（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉與畢彼特在2016年離婚，雖然他們的婚姻維持了只有兩年，二人在2014年才正式結婚，但他們早在2004年拍攝電影時擦出火花，交往以來共同撫養6名兒女，當中有3位是領養、3位是親生子，現在就讓我們一起認識一下6名子女吧。

Maddox Chivan Jolie-Pitt。（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Maddox Chivan Jolie-Pitt

鍾情韓國文化，就讀三大學府之一的延世大學的生物化學系的 Maddox，其實是2002年安祖蓮娜祖莉和前夫 Billy Bob Thorton 在柬埔寨的孤兒院收養的兒子，他曾經在2001年及2015年以演員身分出演影視作品，並在2017年首度拍攝電影，為《First They Killed My Father》擔任製片人。據悉他與畢彼特關係惡劣，他曾經在安祖蓮娜祖莉與畢彼特的撫養權官司中，直斥畢彼特不適合為人父，並表明希望自己可以經法律途徑，將姓氏除去「Pitt」一字。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Zahara Jolie-Pitt。（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Zahara Jolie-Pitt

來自埃塞俄比亞的女兒Zahara ，是安祖蓮娜祖莉第一個女兒，她在2005年被收養，當時畢彼特剛離婚不久，雖然安祖蓮娜祖莉與畢彼特曾向外界否認戀情，但2005年6月二人以螢幕情侶身分登上雜誌封面，並在同年7月收養女兒Zahara，而當時的收養文件中，Zahara被冠上姓氏「Jolie-Pitt」，正式讓戀情曝光。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Pax Thien Jolie-Pitt。 (Getty Images)

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Pax Thien Jolie-Pitt

與哥哥Maddox相似， Pax 在2007年由安祖蓮娜祖莉於越南的孤兒院收養，他曾經為《功夫熊貓3》的其中一個角色配音。過去曾有外媒透露，Pax與畢彼特的關係也相當差，因為安祖蓮娜祖莉曾向Pax表示：「爸爸從來沒有想過要領養你。」不過有消息人士透露畢彼特強烈否認曾說過這番話，更直斥安祖蓮娜祖莉離間他們的關係。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Shiloh Nouvel Jolie-Pitt（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

2007年，安祖蓮娜祖莉在非洲為畢彼特誕下第一個親生女兒 Shiloh。Shiloh在近年更被喻為最具星味的星二代，遺傳了母親的精緻五官、氣質，同時也擁有父親深邃的藍眼睛。多年來她出席母親電影的首禮時，都成為全場焦點。童年時她不時以中性、帥氣的打扮示人，現年16歲的她流露出青春可愛的少女氣質。短短數年已見證著她百變的造型，又不時重穿母親的晚裝出席活動，相信她極具潛力。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特子女︳Knox Leon Jolie-Pitt & Vivienne Jolie-Pitt

在非洲誕下女兒 Shiloh之後一年，安祖蓮娜祖莉與畢彼特在法國迎來龍鳳胎 Knox 和 Vivienne。當年他們出世時，各大媒體爭相採訪，希望可以得到這對龍鳳胎剛出世的照片，但二人此相當保密，最後照片發布權被英國雜誌《Hello！》買斷，有傳照片價格高達750萬英鎊，事後他們將全數捐給自己創立的慈善基金會。此外，女兒Vivienne曾經於2014年在安祖蓮娜祖莉電影《黑魔后：沉睡魔咒》中，驚喜出演 Aurora 公主的童年時期，獲讚完美複製父母的優點。