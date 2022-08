安祖蓮娜祖莉參與女兒大學迎新　曾教導：外表只是一個軀殼

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)早前公佈喜訊,透露女兒扎哈拉(Zahara)成功考進美國歷史悠久的大學,兼第一所黑人婦女學府-史貝爾曼學校(Spelman College),顯然為女兒感到非常自豪和驕傲。安祖蓮娜祖莉日前出席女兒扎哈拉的大學迎新活動,曝光了跟女兒和師生跟隨著音樂投入跳舞、樂也融融的畫面。



安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)與女兒出席大學迎新活動,並為她和朋友們送上祝福。(IG @angelinajolie)

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)雖然為國際級影星,卻和素未謀面的年輕人打成一片,完全不擺架子,且平易近人,被大讚是真正的巨星!安祖蓮娜祖莉更在社交媒體為女兒、還有她新結識的朋友獻上祝福:「這是Zahara和她的姐妹們!恭喜所有新生迎接新一個學年,很榮幸家族成員中有一位新的史貝爾曼女生。」

安祖蓮娜祖莉是公認有愛心且開明的荷里活影星。她一共育有6名子女分別是16歲的親生女兒Shiloh、14歲的龍鳳胎兒女Knox和Vivienne、領養的21歲大兒子Maddox、18歲的Pax、以及剛上大學的17歲女兒扎哈拉。2005年,安祖蓮娜祖莉和前丈夫畢彼特(Brad Pitt)在衣索比亞領養當時只有六個月大的扎哈拉,瞬間在全球引起熱烈討論。「親娘不及養娘大」,安祖蓮娜扛起了照顧扎哈拉一生的責任。雖然安祖蓮娜祖莉已在大前年跟前丈夫畢彼特離婚,但她並沒有打破承諾,堅持悉心照顧扎哈拉。可想而之,領養扎哈拉並不兒戲,而是經過深思熟慮。

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)領養了三位孩子,並視如己出。(Getty Image)

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)勇敢無畏的精神

我一直期待變老,成歷經風霜的成熟女人 安祖蓮娜祖莉

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)早年因發現有家族性突變基因,患乳癌及卵巢癌風險高於常人,其母親Marcheline Bertrand就是患上卵巢癌而離世的。因此為了降低患癌風險,安祖蓮娜祖莉在2013年接受預防性雙乳切除手術。2015年再被驗出卵巢長有良性腫瘤,疑有罹癌徵兆,在醫生建議下決定切除卵巢。安祖蓮娜祖莉面對疾病從不畏懼,反而以身作則成為榜樣。

她曾經說過:「On a personal note, I do not feel any less of a woman. I feel empowered that I made a strong choice that in no way diminishes my femininity. 」(「我沒有因此感到自己不像女人,反而因為作了勇敢的決定感到自豪,無損我的女性特質。」)安祖蓮娜祖莉亦曾告訴女兒們:「外表只是一個軀殼,即使穿上漂亮的時裝,塗上最高級的化妝品,若內心不夠堅強,那就沒有真正的魅力了。」

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)經常為女權議題發聲。(Getty Image)

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)的無畏無懼不單單是為了自己,更是為了生活在落後地區的女性。她不畏強權所迫,高度注視女性權益議題。作為「聯合國難民署特使」,她決意幫助那些被戰爭摧毀的女性。2014年,安祖蓮娜祖莉與當時的英國外交及國協事務大臣William Hague舉辦了全球高峰會,迎接超過100個國家以及900位專家,共同尋找停止戰爭中性暴力的方法。2015年,安祖蓮娜祖莉在英國成立了一個為女性反抗戰區暴力行為的機構。除了時常拜訪機構裡的女性之外,她也經常親自傾聽她們的自身經歷。

【安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)Q&A】