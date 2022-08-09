安祖蓮娜祖莉參與女兒大學迎新　曾教導：外表只是一個軀殼

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）早前公佈喜訊，透露女兒扎哈拉（Zahara）成功考進美國歷史悠久的大學，兼第一所黑人婦女學府－史貝爾曼學校（Spelman College），顯然為女兒感到非常自豪和驕傲。安祖蓮娜祖莉日前出席女兒扎哈拉的大學迎新活動，曝光了跟女兒和師生跟隨著音樂投入跳舞、樂也融融的畫面。



>>>安祖蓮娜祖莉40年回顧<<<

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與女兒出席大學迎新活動，並為她和朋友們送上祝福。(IG @angelinajolie)

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）雖然為國際級影星，卻和素未謀面的年輕人打成一片，完全不擺架子，且平易近人，被大讚是真正的巨星！安祖蓮娜祖莉更在社交媒體為女兒、還有她新結識的朋友獻上祝福：「這是Zahara和她的姐妹們！恭喜所有新生迎接新一個學年，很榮幸家族成員中有一位新的史貝爾曼女生。」

安祖蓮娜祖莉是公認有愛心且開明的荷里活影星。她一共育有6名子女分別是16歲的親生女兒Shiloh、14歲的龍鳳胎兒女Knox和Vivienne、領養的21歲大兒子Maddox、18歲的Pax、以及剛上大學的17歲女兒扎哈拉。2005年，安祖蓮娜祖莉和前丈夫畢彼特（Brad Pitt）在衣索比亞領養當時只有六個月大的扎哈拉，瞬間在全球引起熱烈討論。「親娘不及養娘大」，安祖蓮娜扛起了照顧扎哈拉一生的責任。雖然安祖蓮娜祖莉已在大前年跟前丈夫畢彼特離婚，但她並沒有打破承諾，堅持悉心照顧扎哈拉。可想而之，領養扎哈拉並不兒戲，而是經過深思熟慮。

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）領養了三位孩子，並視如己出。(Getty Image)

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）勇敢無畏的精神

我一直期待變老，成歷經風霜的成熟女人 安祖蓮娜祖莉

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）早年因發現有家族性突變基因，患乳癌及卵巢癌風險高於常人，其母親Marcheline Bertrand就是患上卵巢癌而離世的。因此為了降低患癌風險，安祖蓮娜祖莉在2013年接受預防性雙乳切除手術。2015年再被驗出卵巢長有良性腫瘤，疑有罹癌徵兆，在醫生建議下決定切除卵巢。安祖蓮娜祖莉面對疾病從不畏懼，反而以身作則成為榜樣。

她曾經說過：「On a personal note, I do not feel any less of a woman. I feel empowered that I made a strong choice that in no way diminishes my femininity. 」（「我沒有因此感到自己不像女人，反而因為作了勇敢的決定感到自豪，無損我的女性特質。」）安祖蓮娜祖莉亦曾告訴女兒們：「外表只是一個軀殼，即使穿上漂亮的時裝，塗上最高級的化妝品，若內心不夠堅強，那就沒有真正的魅力了。」

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）經常為女權議題發聲。(Getty Image)

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的無畏無懼不單單是為了自己，更是為了生活在落後地區的女性。她不畏強權所迫，高度注視女性權益議題。作為「聯合國難民署特使」，她決意幫助那些被戰爭摧毀的女性。2014年，安祖蓮娜祖莉與當時的英國外交及國協事務大臣William Hague舉辦了全球高峰會，迎接超過100個國家以及900位專家，共同尋找停止戰爭中性暴力的方法。2015年，安祖蓮娜祖莉在英國成立了一個為女性反抗戰區暴力行為的機構。除了時常拜訪機構裡的女性之外，她也經常親自傾聽她們的自身經歷。

【安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）Q&A】