《野人老師》虎媽一片苦心　有謀生技能才是真正自由？

ViuTV原創劇《野人老師》昨晚（7/10）播出第四集，肥嘟嘟兄弟大寶和細寶因為受不了律師母親的高壓管教方式，離家出走到坪澳灣，立志成為大地小學這所非傳統教育的學校的學生。大細寶的媽媽（李敏飾）趕到坪澳灣想要接回兒子，卻被兒子「控告」侵害其人身自由，並在大地小學召開「學校法庭」進行聆訊。



ViuTV原創劇《野人老師》昨晚播出第四集，肥嘟嘟兄弟大寶和細寶因為受不了律師母親的高壓管教方式，離家出走到坪澳灣。（ViuTV）

這位虎媽一開庭便要求自辯，稱父母是子女的第一個老師，子女受教於父母也是社會公認的原則，因此否認控罪。大細寶出庭作供，說出自己每天的時間表－早上6時起床早讀、刷牙洗臉、吃早餐時一邊背書；7時半出門口上學，乘車期間會聽英文詩篇，媽媽會一邊抽問，一邊駕車，放學後要上補習班、學樂器和珠心算；晚上9時才回到家，開始吃飯、做功課和溫習；11時睡覺，日復日，年終無休。我們乍聽也覺得不是人過的生活，緊密的行程把人壓得喘不過氣，更何況只是小孩子呢？

控方（邱士縉飾）傳召「小朋友專家」肥仔說出自己的生活作息與日常，來說明無拘無束、無憂無慮就是小孩子最想要的成長方式。於是大細寶媽媽便向他提出疑問，如果每天給他吃最喜歡的巧克力，他會吃多少。如同觀眾所料，他回答會吃完整個香港的巧克力。

不過，小孩子缺乏自制能力，是否等於作為母親就能夠全權掌握子女的行程，不留其選擇的餘地呢？我們也認同，管教小孩子是必須的，還沒有獨立思考能力的小朋友不能擁有絕對自由，放任不管，但是也應該在安全情況下，適當給予孩子玩樂、休息和抉擇的空間。

父母應該在安全情況下，適當給予孩子玩樂、休息和抉擇的空間。（《野人老師》截圖）

大細寶媽媽提及到若放縱他們發展自己的興趣，到頭來失敗便一無所有。但如果按照媽媽的規劃去走，就算不一定成功，也至少有一份保障。長大後進了大學，有一定的謀生技能，有本錢追求自己想做的事情，這才是真正的自由。看到這裡，或許對於虎媽「贏在起跑線」的教育方式又有一種新的體會。

一直以來，我們都覺得這種家長是將自己曾經的挫折與失敗所帶來的期望投射在孩子身上，沒有真正了解過孩子的需要，只會將自以為好的那一套放在孩子那裡。劇中法官（鄭丹瑞飾）結案陳詞的時候說了一句「天下無不是之父母」，到底媽媽為了子女好，對子女而言又是不是真的好呢？不過劇中這位媽媽好像有點不一樣，她的目的不是想要孩子將來成為成功的專業人士，而是讓孩子有能力去選擇自己的道路。

其實任何的相處方式都沒有絕對的對與錯，家庭幸福是建基於互相體諒和理解，也就是「換位思考」。大細寶媽媽有一句話深深刻在我腦裡面：「作為父母，會不會因為眼前的路難走，而讓他們放棄一條原本更好的路？」年紀雖然尚小，卻因為深明媽媽的辛苦與用心良苦，不想媽媽難過，所以一直忍耐著這種自己不喜歡的生活方式；相反，媽媽雖然一心為兒子好，卻是一廂情願，沒有站在他們的角度想過。大細寶爸爸在劇裡的角色比較懦弱，是典型的貓爸樣版，不怎麼發表意見，一切均交給老婆決定。

出於保護的心態，希望孩子將來可以走一條比較舒服的路，是一片苦心，卻剝奪了孩子開心的童年時光。（《野人老師》截圖）

大細寶媽媽在結尾的時候說：「自從有了他們兩個，我從來沒睡到自然醒過，他們6時起床，我5時就要起來煮早餐給他們吃；為了接他們，我每天都在車上解決晚餐。」出於保護的心態，希望孩子將來可以走一條比較舒服的路，是一片苦心，卻剝奪了孩子開心的童年時光，也讓自己非常辛苦，兩敗俱傷，母子關係也不見得變好。

父母努力工作，為的是給子女提供優質的生活，像大細寶媽一樣，雖然生活忙碌，但兒子的事情上從來沒有缺席。其實為人父母亦是學習過程，沒有人一開始就懂得照顧、管教小孩。而學會適當放手，讓小孩勇敢去闖，也是父母難過的一個關卡。不論是成人，還是小孩，都講求娛樂和工作時間中取得平衡，不是一面倒傾向其中一方，這樣才是有利小孩成長的生活節奏。