跨代不孕母女藉試管嬰兒如願做媽媽　10年黃金生育期備孕戰勝不育

不孕女性日增，生殖名醫指出，除了年齡問題，多囊性卵巢症候群及子宮內膜異位症兩種婦科疾病不但會造成不孕，還有家族遺傳傾向，解決之道是及早檢查，把握25歲～35歲黃金生育期善用生殖科技備孕。



「過去對於不孕，多著重在個人體質如何造成不孕，但原發性女性不孕症，包括多囊性卵巢症候群和子宮內膜異位症，都跟遺傳基因有關。」台北婦產科生殖中心副院長王瑞生說，女性可能很年輕甚至青少女時代就有這兩個問題，但當時沒有懷孕需求，不一定會找醫生處理，也可能根本不曉得身體的狀況，等到想懷孕時，疾病已影響生育功能多年，進而導致不孕。

每4個不孕女性就有1人罹患多囊性卵巢症候群或子宮內膜異位症

facebook@臺灣第一 - 試管嬰兒之父 曾啟瑞醫師

「在不孕門診，最常見造成不孕的疾病，就是多囊性卵巢症候群及子宮內膜異位症，」王瑞生表示，造成不孕症的原因很多，包括多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位症、卵巢早衰、年齡、輸卵管問題，或問題出在男方等等，「但統計發現，不孕女性可能25～30％問題都出在多囊性卵巢或內膜異位，平均每4個不孕女性，就有1人是多囊性卵巢症候群或子宮內膜異位症患者。」

他說，「多囊卵巢症」是一種體內激素分泌不正常的現象，造成排卵少甚至慢性不排卵，最明顯的症狀是月經不規律，可能2、3個月來1次，以及因為雄性激素分泌過多，皮膚容易長粉刺、青春痘。而且多囊性卵巢症候群對患者的影響是一輩子，即使克服難題懷孕產子，患者可能在40歲以後因肥胖產生代謝症候群。

子宮內膜異位症顧名思義，就是子宮內膜細胞生長在子宮腔以外的地方，造成卵巢、輸卵管和子宮的沾黏，影響生育功能。而異位生長的內膜組織因需要營養，會自行增生血管，引導體內正常血管的血流流向它，「就是外來人口強佔你家，然後還偷接你家水電的概念。」然後隨著每次的月經週期擴大領土，如果不及早處理，因為每個月都有月經來，異位的組織愈累積愈多，症狀會愈來愈嚴重，如果長在卵巢內稱巧克力囊腫，長在子宮肌層稱子宮腺肌症，都會造成不孕。

子宮內膜異位症造成的症狀主要是長期經痛，以及骨盆腔疼痛或性行為疼痛，「但子宮內膜異位症確診必須用腹腔鏡檢查，但這是侵入性檢查，不是每個女性都願意接受腹腔鏡這種侵入性檢查，常常醫師只能用症狀來評估，因此罹患人數可能被低估。全台近28萬女性有子宮內膜異位症，但實際患者應該更多。

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造成家族性不孕遺傳 良好生活型態可改善

「更需要注意的是，這兩種疾病除了造成女性不孕，還有家族遺傳傾向，阿嬤或媽媽是病患的話，女兒或孫女可能也會有相同問題。」王瑞生指出，多囊性卵巢症候群盛行率在5％～10％之間，有28萬～56萬育齡婦女可能是多囊性卵巢症候群體質，「但本身有多囊性卵巢症候群的女性，生下的女兒得到多囊性卵巢的機率，比正常媽媽生下的女生高5倍以上；子宮內膜異位症也有遺傳傾向，女性如果媽媽或姊姊有這個問題，她自己罹患的機率比一般女性高5～7倍，依病情嚴重程度，對受孕的影響從1.5～10倍都有可能，輕微的內膜異位可能不影響受孕，但巧克力囊腫及像子宮腺肌症就會影響受孕。」王瑞生說，但這兩種疾病的致病機轉疾病還不明確，只知有家族遺傳傾向，推估原因有3：基因遺傳、表觀遺傳及生活型態，「這3個因素都會影響疾病會不會提早出現以及嚴重程度。」

「但基因遺傳不是單一基因，而是多重基因，而基因的開關會不會被打開，則跟表觀遺傳、生活型態有關。」他解釋，所謂「表觀遺傳」指的是後天影響，如果生活型態、飲食習慣都比較不健康，基因開關就比較容易被啟動。「而家庭成員生活型態通常都類似，如高熱量飲食、缺乏運動等，因此容易出現家族遺傳的現象。」因此建立良好生活型態很重要。

王瑞生建議30歲以上女性，如果未避孕超過半年但仍未懷孕，而且媽媽或姊姊都曾有難孕症狀，儘快就醫做生育力檢查，借助生殖科技，把握黃金生育期。「生育的關鍵在年齡，愈年輕生育力愈好，即使患有多囊性卵巢症候群或子宮內膜異位症，把握年輕、卵子量還多的時候，選擇多，生育機會也大得多！」

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35年前媽媽用試管嬰兒療程生下她 2年前她也懷試管寶寶

現年34歲的張小姐在31歲時，因備孕3年都沒有懷孕，求助有「試管嬰兒之父」之稱、現為台北婦產科診所生殖中心執行長曾啟瑞。特別的是，張小姐就是經曾啟瑞之手出生的試管寶寶之一。35年前，備孕6年都無法懷孕的張媽媽找曾啟瑞求子，檢查發現她不孕的原因在於患有多囊性卵巢症候群，造成排卵功能障礙，治療後做6次人工受孕都沒成功，改做試管嬰兒，一次就成功懷孕，生下一對龍鳳胎。

張媽媽（左起）及張小姐母女都患有多囊性卵巢症候群，也都受惠於生殖科技，35年前張媽媽以試管嬰兒科技生下女兒，女兒也用試管療程生下兒子。（圖片來源 ：康健雜誌記者邱淑宜攝）

女兒張小姐過去月經週期就不正常，婚後備孕3年無果，在媽媽提醒下，當時才31歲的她去找曾啟瑞，原來她和媽媽一樣罹患多囊性卵巢症候群，透過藥物調整代謝，加上改善生活方式、均衡飲食，回復正常排卵後，一次試管療程就順利懷孕，現在兒子1歲4個月，她打算兒子大些後拚二寶，她在曾醫師那裡還有6個冷凍胚胎，過兩年再生老二，也不必擔心高齡卵子品質不好。

冷凍胚胎、染色體檢測2大技術 為不孕帶來生機

曾啟瑞表示，10年來人工生殖的高峰年齡從32歲變成38歲，生育年齡拉長6歲，累積懷孕率則從37.2％提升到45.8％、累積活產率從27％提高到34.5％，「我們診所的統計，小於38歲累積懷孕率近7成、累積活產率更比平均高出近8％，單胞胎比例高達81％，和過去相比有非常大的提升，給更多求子夫妻新的希望。」

他說，近年來懷孕率和活產率雙雙提升的重要原因是「冷凍胚胎」和「胚胎著床前染色體篩檢(PGT-A)」2個技術的發展。過去冷凍技術未臻成熟，多半是植入新鮮胚胎，但現在技術已經成熟，可以先將胚胎冷凍起來，選擇在患者身心狀態最佳的時候解凍植入，更能提升懷孕率。「胚胎著床前染色體篩檢」對於高齡、容易重複性流產或曾經胚胎萎縮者，可以提前篩檢出染色體異常的胚胎，降低小產和流產的機率。

但他提醒，雖然醫學進步讓高齡婦女懷孕不再不可能，但是35歲～37歲染色體異常的比例為45％、38歲到40歲異常比例提高至64％，40歲以上更是高達78％，對高齡求子女性是艱辛的旅程。考量生育風險及胎兒健康、父母養育年齡的準備度、合適性、情緒穩定性等因素，建議女性於25歲至35歲之間完成生育規劃。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】