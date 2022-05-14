兒子患糖尿病自身罹淋巴癌　年輕媽媽走過鬼門關　喜獲兩條新生命

22歲是許多人正享受大學生活的美好時光，而林舒婷卻奔波於醫院；先是兒子患病，後是自己罹上淋巴癌，並且在她完成化療後由第二期癌症惡化成第四期。絕望之中，孩子成了她抗癌的信念，家人則是她堅強的後盾。她表示能有今日的苦盡甘來，是一家人共同面對的成果。



2014年對林舒婷來說是人生跌入谷底的一年，大學課業繁忙的高峰期時，年僅1歲半的兒子突然昏迷送進了加護病房，確診一型糖尿病。看著孩子身上扎滿了針，林舒婷幾乎每天以淚洗面，兩個星期寸步不離地陪在兒子身邊。或許是家庭與課業的雙重壓力，林舒婷身體感到不適。從一開始咳嗽，到後來腰痛、雙腳抽筋、胸口悶痛，最終因突發呼吸困難進院。

醫生初步懷疑林舒婷患上肺癆，進行了一系列的檢查後發現她的肺部出現異樣白點。細胞抽樣化療，結果顯示她罹患第二期霍奇金淋巴癌。從兒子入院到自己確診癌症，僅隔了兩個月，這對林舒婷來說無疑是二度打擊。

發現兒子有糖尿病後，又得知自己患上霍奇金淋巴癌，面對雙重打擊林舒婷仍無自暴自棄，未來家人拼盡全力抗癌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

在學丈夫打3份工支撐開銷

林舒婷每天要為兒子驗血糖4次，並根據血糖指數給他注射胰島素；得知自己患癌時，她首先擔心兒子。「當時我老公還在唸大學，兒子和我的醫藥費是一大開銷，他每天都要打3份工作，分身乏術。因此由家婆照顧我兒子，而我媽媽則陪我養病。」

霍奇金淋巴癌的治癒率高達80%，為了自己和家人，林舒婷咬牙進行治療。她表示每次化療後她都嘔吐逾30次，頭髮也脱落；好不容易結束治療，但迎來的卻是壞消息。時隔3個月後的檢查發現她肺部的骨骼有異樣，證實癌細胞擴散，惡化成第四期癌症。

她坦言：「我每天都鼓勵自己、相信自己一定能成功的，之前也說復原率很高，沒想到卻失敗了，醫生建議我再進行四次強度化療。這條路好像看不到盡頭，我很絕望；加上很多一起抗癌的病友一個個離開，我擔心下一個是我。」

抗癌信念源自家人和信仰

開弓沒有回頭箭，雖然她幾度想放棄，但每每想到為她流淚的父母和等待她照顧的兒子，就會努力堅持下來。「家人和宗教信仰是我抗癌的信念。」林舒婷說。不過與她預料的一樣，她的抗癌之路的盡頭並沒有如期而至，隨後她還需進行最高強度的化療，以進行自體幹細胞移植。

「我的身體就像是電腦重啟，超大劑量的化療藥把我的免疫力降為零，然後再把之前保存的幹細胞重新植入。」毫無抵抗力的林舒婷當時由口腔至腸道都潰瘍了，無法正常進食，體重驟降。待在無菌病房一個月，但還是不幸感染肺炎。

血壓血氧下降、無法呼吸、大小解需母親幫忙處理，醫生表示情況再不樂觀就要被送進加護病房。林舒婷說：「看著媽媽為我哭，我無能為力。我第一次感受到那麼靠近死亡，我怕自己進ICU就再也出不來了。」靠著堅強的意志，她忍著身體的疼痛進食，讓自己恢復體力。慶幸的是在注射一天的抗生素後，她的情況奇蹟般好轉，免去了入住加護病房，也順利完成幹細胞移植。

同場加映：婚姻失敗後再患癌 親友陪剃光頭 33歲單親媽學會感恩不再自憐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

一場大病改變人生觀

林舒婷從小品學兼優，願望是成為家庭事業兼顧的女強人。她坦言自己好勝心強，無論是做什麼事都是拼盡全力，希望自己能做到最好。然而這場病改變了她的人生軌跡，也讓她對生命中的人事物徹底改觀。

「或許是要求每件事做到盡善盡美，過去的我活得很緊繃壓力，這可能也是我患癌的誘因吧！曾經覺得考大學是必要的，但現在覺得生命和家人才是最重要的，我變得很知足。」林舒婷說。

另外，醫生曾表示林舒婷日後難以受孕，但在完成治療的一年後，她懷孕了！接下來的兩年內她生了兩個可愛的女兒。她說：「我經歷了大大小小的治療，身上都是藥物，初時我是很擔心的。慶幸的是我的女兒都很健康，是上天給我們最好的禮物！」

如今兒子8歲，會自行注射胰島素，待人接物很懂事，讓林舒婷放心不少。她也在去年和丈夫買車買房，可謂苦盡甘來。翻看抗癌日記，走過的路歷歷在目。「在我還沒來得及報答父母時我就患癌了，還要爸媽為我到處奔波，我生病但兩老卻一起暴瘦。老公猶如一瞬間長大，每天半工半讀，家庭課業工作的壓力也很大。很感恩他的不離不棄，還有家公家婆的幫忙和鼓勵、兒子的乖巧懂事。」林舒婷表示她的病讓兩家人共同成長，成為彼此堅強的後盾。

生命不能靠數字衡量

林舒婷坦言自己對於癌症復發依然抱有恐懼，但她認為能活著就該把握當下。「正因年輕患病，我對未來有很大的渴望，所以才能堅持到最後。要不是當時的咬緊牙關，我不會有現在美好的生活。」

她鼓勵癌患者積極抗病，她說：「生命不能靠數字衡量，並非賺越多錢就越幸福，而生病時被診斷出來的癌症分期，也不能當作生命長短的評分標準。無論是癌症第一期還是第四期，都應該正視病情，進行正規治療。」

這一路走來，林舒婷經常會在社交媒體分享自己的抗癌心得，也找到了很多並肩作戰的癌友。雖然送走了一些戰友，但她依然保持樂觀，繼續分享自己的故事。「我生病時聽不進旁人鼓勵的話，但看到有成功抗癌的故事對我而言是很有力量的。我堅信有共同經歷的人說出來的話更具力量。看我過去抗癌的故事，多少次遊走在死亡邊緣，但我還是活下來，並且好好地活著，我相信你也可以！」林舒婷說。

延伸閱讀：

患癌截去半條腿 美國婦女103天跑103場馬拉松

資深演員廖駿雄胃癌第4期割胃保命 暴瘦50磅病危3次！

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌】兒子患病 自身罹癌 一家同心走過低谷】