俄羅斯初創公司Tittygram創「胸部傳訊息」服務　被質疑物化女性

俄羅斯一間成立於2015年的初創公司 Tittygram 發明了「胸部傳訊息」服務，客人每次只需在官網輸入想傳遞的訊息，且不超過35個英文字母，等待約一個小時就能收到把文字寫在模特兒胸部的相片或影片。每次服務的收費為19.95美元，即約150港元，而其中2%的收益稱會捐給乳癌基金會。



俄羅斯初創公司Tittygram創「胸部傳訊息」服務。（Tittygram @ Facebook）

Tittygram 創立初期，獲得超過 2000 個服務申請，而大部分傳達的訊息都是「Happy Birthday」。相信不少人也記得幾年前火紅過一陣子的「非洲小孩為中國買家舉生日牌獻上祝福」的交易服務吧？一開始很多人只是覺得蠻有趣的，朋友之間笑一下沒什麼大不了，但是慢慢的大家開始深究這場交易的賣點是什麼、為什麼是找黑膚色的小孩、小孩真正得到的收益又有多少？隨著此爭議白熱化，淘寶上此類服務逐漸下架。

我們再重新審視這款首創的「胸部傳訊息」服務，Tittygram 創辦人聲稱「胸部傳訊息」服務可以達致雙贏局面，一方面客人可以製造難忘的回憶；另一方面模特兒可在不接觸陌生人下賺錢。相信要製造難忘的回憶有很多方法，一般人最珍貴的回憶都是與關係親密的人經歷的，我們會記得對方當下的表情。

反觀，讓一個根本不相識的陌生人胸部特寫送上生日祝福，不禁令人疑惑其意義何在。如果讓買家感興趣的只是陌生人的生日祝福或寫在不認識的人身上的字句，那為什麼那些模特兒全都是女性呢？為什麼不能寫在手臂上、背部，而一定要寫在胸部上呢？有些還包含道歉的字句，那到底是誰在道歉呢？這些也是值得我們去反思的。