Sex/Life禁忌性愛真實存在？婚外情網站：約野戰、交換伴侶最熱門

疫情席捲全球超過兩年，至今仍不見趨緩跡象，不只不能出國旅遊全球經濟大停擺，就連香港親友一起同桌吃飯都很難！其實就連「性生活」也因為疫情有所變化？



全球最大婚外情約會網站擁有超過7,000萬名會員的「Ashley Madison」針對會員進行調查，了解「疫情」對於他們的性生活以及解封之後的有什麼不一樣的性愛計畫？其中，「野戰」、「交換伴侶」竟意外夯？

《性/生活》真的存在真實世界！

Netflix限制級影集《性/生活》（Sex/Life）中孤獨的人妻「比莉」，在性冷感高富帥老公Cooper 身上得不到性愛欲望的滿足，轉而懷念起「人間性愛機器」渣男前男友 Brad，別以為這單純只是戲劇效果，其實真實世界真的存在！全球最大婚外情網站「Ashley Madison」表示「隨著疫情解封，旗下會員們已經準備好透過 IPO（Infidelity Public Offering 出軌公開解放）來場火辣的禁忌性愛了！」

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疫情使性愛更火熱？

疫情席捲全球超過兩年多，拉遠了人與人之間的距離，更別說是遠距離戀愛的人們，見一次面比牛郎織女還難！雖然一開始透過視訊可以滿足大家的慾望需求，但沒有什麼能比得上肢體上的輕撫、熱情的擁吻以及全身酥麻麻的性愛。久久見一次反而更能「全力衝刺」，一次把「積怨」以久的意外通通發洩出來，反而讓人更能享受其中。62%的人表示他們現在的性生活比疫情肆虐前來得更好，且超過一半的人對於未來的性愛感覺興奮與慾火難耐。

7成的人想要來場刺激的野戰

而「Ashley Madison」針對會員調查，會員們早已壓抑不住心裡蠢蠢欲動的慾火，在公眾場合的翻雲覆雨成為計畫的熱門選擇，高達近7成的會員想要大解放來場毫無拘束的「野戰計畫」。33%的人期待在公園裡來一場露天性愛；23%的人決定享受車內小空間的刺激，而有11%的人打算在黑暗的電影院裡嘗試達到高潮的快感。

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想要多人性愛的人大有人在

「Ashley Madison」的公關總監Isabella Mise表示「對於多數會員來說，解封就像性生活的久旱逢甘霖，他們渴望將慾火焚燒的幻想變為現實，也等不及把對方的愛液佔為己有。」有35%的人表示「他們在解封後最大的幻想就是多人性愛，甚至希望他們的野戰可以讓經過的人一同加入這場飢渴的救贖」。

開放式性關係你OK嗎？

雖然想玩交換性伴侶、多人性愛的人不在少數，16%的會員現在與配偶達成了「不問不說」的協議；14%的會員則正在積極討論「開放式性關係」。但仍然有70%的人希望配偶對自己保持忠誠。女性對於慾望的追求時常與社會的框架互相拉扯，有27%的女性表示「無法接受現在的性生活」，但卻只有11%的男性也是這樣認為。

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