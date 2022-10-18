當奴張詠恩離婚︳6年婚姻歷患難　曾言：以20年命換太太大步檻過

當奴離婚︳著名DJ、「艾粒」成員唐劍康（當奴）早前被爆與張致恆家姐張詠恩（Jan）已離婚5年，當奴接受傳媒訪問時也坦承這事，並強調兩人分開是因為性格不合，並不涉及第三者，至今依然保持友好關係，仍是「家人」！他們把離婚消息低調處理，未有對外公開，圈內也只得拍檔少爺占知道。

當奴與張詠恩於2011年結婚，兩人歷盡患難同甘共苦，當奴更曾揚言：「願以20年命，換張詠恩大步檻過」，可見當奴相當愛妻，但最終卻因性格不合而分開，結束6年婚姻，不少網民也替他們大感可惜！



當奴離婚︳著名DJ、「艾粒」成員唐劍康（當奴）早前被爆與張致恆家姐張詠恩（Jan）已離婚5年！（donaldtong＠IG）

當奴離婚︳當奴與張致恆家姐張詠恩驚傳已離婚5年 分開全因性格不合

著名組合「艾粒」即將舉辦20週年演唱會《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十ICHIBAN 香港之夜》 ，在積極預備開騷之際，成員之一的唐劍康（當奴）卻突然被爆與前妻張詠恩（Jan）已離婚5年。

當奴在接受傳媒訪問時也坦承離婚一事，指出兩人分開全因性格不合，並不涉及第三者，雙方是和平分手，至今依然「再見亦是朋友」，保持「家人」關係，在當奴不在港時，張詠恩亦會上他家中幫手照顧愛貓。

兩人一直低調處理離婚一事，因為不希望事件會對其他人帶來影響及令身邊人擔心，所以沒有特意對外公開離婚消息，而圈中也只得拍檔少爺占知道，如今消息曝光亦不會刻意隱瞞，反而卻鬆了一口氣，只希望與前妻可以繼續如家人般相處，至於會否有復合的機會，當奴就指「今世緣分已盡，要等下世」，令一眾網民感到相當可惜！

當奴離婚︳當奴與張詠恩「再見亦是朋友」，保持「家人」關係，在當奴不在港時，張詠恩亦會上他家中幫手照顧愛貓。（ms_janjan＠IG）

當奴離婚︳當奴張詠恩6年婚姻歷盡患難 願以20年命換太太大步檻過

當奴與張詠恩於2011年結婚，婚後雖然沒有子女，但就一直視2隻愛貓如己出一樣疼錫有加，兩人更不時社交平台上載與愛貓的合照，十分恩愛。雖然當奴總給人搞笑幽默，但私下卻是個愛妻好男人！

當奴離婚︳當奴與張詠恩於2011年結婚，婚後雖然沒有子女，但就一直視2隻愛貓如己出一樣疼錫有加！（donaldtong＠IG）

2014年，太太張詠恩突然在家暈倒，入院後發理是腦血管塞，對太太突然中風，當奴相當擔心，除了陪伴之外，沒有甚麼可以做到，他曾揚言：「願意用自己20年命，換張詠恩醒來，最後她大步檻過，以後無論恩姐如何發脾氣，我也不再話她」，看得出當奴當時對太太確實是愛得深情，這番話也感動到不少網民，令網民也紛紛大讚他是絕世好男人！幸好，張詠恩最後真的「大步檻過」，康復起來！

不過，不幸的事情總是會接踵而來，太太康復後又到當奴受傷，2016年，當奴跟同事吃晚飯時，突然遇到DJ同事的瘋狂粉絲拿著水喉通向他們施襲，當奴在情急之下，為保護同行同事，被施襲者打傷，頭部縫了2針，左手更出現骨折！太太得知後立即到醫院探訪當奴，看見為自己擔心的太太，當奴卻反過來安撫太太，實在是相當貼心！

當奴離婚︳當奴曾揚言：「願以20年命，換張詠恩大步檻過」。（donaldtong＠IG）

當奴與張詠恩經歷過不少患難，各自也是對方的支柱，雖然最終卻因性格不合而分開，但相信他們在過去經歷的一切已牢牢地刻在他們的心底裡，即使分開了，他們仍然是對大家十分重要的「家人」！