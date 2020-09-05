商台前主持人「細So」蘇耀宗與太太結婚9年，近日卻被爆出「偷食」行為，形象一落千丈。在電台主持圈，其實也出了不少被大眾公認的愛妻好男人。

鄭子誠與太太劉倩怡相戀25年仍舊幸福滿溢。 (劉倩怡@FACEBOOK)

鄭子誠

別看「御用奸角」鄭子誠有着刁滑奸詐的外表，磁性溫柔的聲線才能代表真正的他。

主持《音樂情人》的鄭子誠現年57歲，與太太劉倩怡拍拖到現在已經相戀25年，甜蜜如初；回憶相遇，鄭子誠當年主持節目《今夜真情》時，被不食人間煙火、我行我素的劉倩怡吸引，不時寫情話的小紙條給對方，剛好劉倩怡也喜歡他的寡言，二人便走在一起；直到現在鄭子誠還會在特別日子送上手寫心意卡，如此浪漫，太太也非常感動。

性格南轅北轍的二人，就連結婚也差點辦不成，但一次阿富汗的外遊，令鄭子誠明白這輩子不能沒有對方，二人在彼此身上學懂互相包容、成就；現在，他但願是劉倩怡能伴他走完生命旅程。

+ 8 + 8 + 8

林海峰與彭羚為人低調，甚少分享合照。（concertyy@Instagram）

林海峰

林海峰曾在棟篤笑《林海峰是但噏廣東話》中公開多謝太太彭羚，更發表了「愛的宣言」令對方落淚：「第一眼看到這個人就感覺是對的人，我覺得自己的決定沒錯，因為有她才有我。」愛妻形象深入民心。

林海峰與彭羚1998年結婚，育有兩女林泳和林清，彭羚也離開幕前工作，全心全意做「林太」相夫教女，人人都說林海峰把彭羚「私有化」，但二人都非常有共識，以家庭為首，彭羚留在家中照顧女兒；彭羚熱愛禪柔運動，一向愛妻的林海峰便在家中設有一房並買入相關器材，讓太太在家中看着海景做運動，惹人羨慕。

少爺占低調寵妻金句極浪漫，按圖看看還有哪些「愛妻號」電台主持人＝＝＞