袁澧林傳秘戀MIRROR成員呂爵安？情史豐富初戀時「被成為第三者」

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）傳秘戀文青女神袁澧林（Angela），事實上，袁澧林的緋聞向來豐富，除了被指曾交往過警察男友外，亦曾與楊天宇傳出緋聞。她談及愛情也從不忌諱，曾公開其3大擇偶條件，更表示曾在不知情情況下成為第三者。



男團MIRROR成員呂爵安（Edan）傳秘戀文青女神袁澧林（Angela）。( IG @angela.yuen )

袁澧林轉戰影視界

袁澧林自小在沙頭角長大，住到15歲。她笑言自己習慣了鄉村生活，因此行動、說話比較慢。長大後，她畢業於香港浸會大學主修會計系，在大學期間已兼職當模特兒，其後被賞識繼而拍廣告出道。而最為人知曉的莫過於是拍攝 Dear Jane MV 三部曲《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》，其後她把發展重心轉移到電視劇和電影，並參與過不少ViuTV的劇集，包括《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《I SWIM》等。

Angela曾指Edan是一個難湊的人，但她也可以勝任。（YouTube @WeDistributionHK）

出席《I SWIM》活動時，袁澧林更公開點評「最正身形」男神三甲，其中一位就是緋聞男友呂爵安「Edan」。其後上映的賀歲片《闔家辣》中，更與呂爵安鴛鴦共浴。而尚未上映的《過時。過節》二人也有合作。袁澧林更曾指出呂爵安是一個難湊的人，但她也可以勝任，此番說話一出，隨即引起觀眾遐想。

袁澧林公開3大擇偶條件

袁澧林接受森美電台節目《公子會》時，曾經提到自己其實不太喜歡長相帥氣的男生，反而是喜歡才華型、心思細密、有神秘感的成熟男性。被問到中學的壞孩子會否比較吸引她，袁澧林則否認，補充自己早期是喜歡「好人」的男生。她又指自己對追求者發出的訊號非常敏感，很容易便察覺對方對自己有沒有意思﹐並拿捏好和對方做朋友分寸。

袁澧林公開3大擇偶條件。( IG @angela.yuen )

袁澧林情史豐富 曾在不知情下成「第三者」

袁澧林2019年9月曾被爆出「警署約炮」事件，當時網民指袁澧林與一位沙姓男警察在大學時期拍過拖，經常出入對方的宿舍並共用廁所，故被封為「廁友」。及後袁澧林的經理人回覆指二人拍拖時間短，而且已經沒聯絡。事後袁澧林一度「深潛」，沒更新社交網站近半年。

袁澧林曾經指出自己的初戀男朋友是其師兄，但從未外出拍拖，只是在網上 MSN 上談情，但在一起數天她便反悔了。後來多年後，袁澧林從其他人口中得知當年師兄原來已經有女朋友，卻背著女朋友偷偷和她發展地下情。而袁澧林第二任真正拍拖的男朋友同樣都是學校師兄，自己是因為經常在朋友口中聽到其名字，才開始留意對方的。她其後更大讚對方為人有義氣，而且懂得照顧其他人。