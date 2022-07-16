I SWIM︱袁澧林私下8款名牌手袋　女神大愛Miu Miu、Gucci、Prada

ViuTV劇集《I Swim》開播，劇中演員紛紛成為近日熱話！有文青女神之稱的袁澧林（Angela）亦有份出演，她在劇中飾演魏浚笙（Jeffrey）的女神，一身中學生打扮獲網民大讚超青春！私下的袁澧林憑著甜美優雅的氣質，近年成為了各大時裝品牌的寵兒，不時為品牌演繹不同時尚單品！《01女生》為大家整合袁澧林8大私下名牌手袋，一起看看女神的演繹吧！



袁澧林名牌手袋｜Gucci Blondie迷你袋 HK$ 22,000

袁澧林在出席 Gucci 演繹了Gucci Blondie手袋款式，Gucci Blondie迷你袋的白金配色加強了復古感覺，展現典雅氣質，袋上幾何形狀版本的Interlocking G標誌設計更為手袋增添獨特性！袁澧林以一身繽紛印花長裙，配上Gucci Blondie迷你袋，瞬間散發出優雅魅力！

袁澧林名牌手袋｜袁澧林以一身繽紛印花長裙，配上Gucci Blondie迷你袋，瞬間散發出優雅魅力！（angela.yuen＠IG）

袁澧林名牌手袋｜Gucci Blondie迷你袋 HK$ 22,000（Gucci 官網）

袁澧林名牌手袋 ｜Miu Miu Miu Wander Matelassé 納帕軟皮半月形手袋 HK$ 17,000

Miu Miu 是近年深受不少女生喜愛的手袋品牌，其中經典款式 Miu Wander 更大受女生歡迎！手袋採用Matelassé納帕軟皮縫製而成，透過精湛工藝呈現出立體感，令手袋更具質感及立體感。半月形設計更是今季大熱款式，值得收藏一個！

袁澧林名牌手袋 ｜Miu Wander Matelassé 納帕軟皮半月形手袋 HKD 17,000 （angela.yuen＠IG）

袁澧林名牌手袋｜Miu Miu 是近年深受不少女生喜愛的手袋品牌，其中經典款式 Miu Wander 更大受女生歡迎！（Miu Miu 官網）

袁澧林名牌手袋｜Prada Symbole jacquard fabric micro bag HK$ 19,000

近期流行迷你袋子，Prada 這款 Symbole jacquard fabric micro bag 長方袋形輕巧方便，而且容量不算少，可讓女生們收納隨身小物。手袋採用幾何圖形設計，充滿現代感，輕鬆展現型格風時尚造型。手袋配有可拆卸式肩帶，方便以不同方式佩戴！

袁澧林名牌手袋｜Prada Symbole jacquard fabric micro bag HK$ 19,000（angela.yuen＠IG）

袁澧林名牌手袋｜手袋採用幾何圖形設計，充滿現代感，輕鬆展現型格風時尚造型。（Prada 官網）

袁澧林名牌手袋｜Tory Burch T Monogram Jacquard Bucket Bag HK$ 5,800

水桶包是春夏必收手袋款式，手袋精緻可愛的造型，突顯出袁澧林甜美可人的氣質！Tory Burch 這款水桶包採用了 T Monogram提花面料精心打造，加上價錢適宜，小資女也可以入手得到！

袁澧林名牌手袋｜水桶包是春夏必收手袋款式，手袋精緻可愛的造型，突顯出袁澧林甜美可人的氣質！（angela.yuen＠IG）

袁澧林名牌手袋｜Tory Burch T Monogram Jacquard Bucket Bag HK$ 5,800（Tory Burch 官網）

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