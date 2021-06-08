髮型｜袁澧林超短髮被激讚似王菲　5款短髮變化夾啱臉型減齡瘦面

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-09 12:55

【髮型｜短髮】剪掉飄逸長髮，以清爽俐落的短髮示人，更讓人眼前一亮！不同面型如鵝蛋臉、方臉、菱形臉等各具特色，掌握臉型特點再利用各式短髮修飾面部線條，才能揚長避短！究竟不同面型適合哪種短髮髮型？

「女神」袁澧林Angela Yuen超短短髮新嘗試造成話題。（angela.yuen@IG）

「文青女神」袁澧林Angela Yuen新短髮引熱議 網民讚：「似王菲」

外表甜美的「文青女神」袁澧林Angela Yuen近日在個人IG，分享數張超短髮相片，與過去清純甜美形象判若兩人，隨即引起網上熱議。相片中的袁澧林Angela Yuen留露耳超短髮，髮絲凌亂微捲，充滿「Boyish Style」又帶有中性帥氣味道，被網民激讚：「似王菲」。

▼▼▼【袁澧林Angela Yuen大膽挑戰「男仔頭」超短髮 被讚「似王菲」】▼▼▼

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5種面型適合的短髮類型

短髮予人活潑清爽感覺，是否任何面型都適合短髮？其實，不同面型也可，但要留意短髮也不是千篇一律，配合臉型剪短髮也可作出相應調節，則效果更好，例如長臉要避免中間分界，斜瀏海短髮造型可視覺上縮短面長；至於方臉型則因下頜角明顯，容易予人「大臉」，則選擇短髮時長度別太短，保留至及肩，柔和腮骨線條便可顯小臉。

▼▼▼【按圖看：常見的5種面型究竟適合哪類的短髮？方臉最忌齊劉海，圓臉則較適合直短髮？】▼▼▼

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不少女星剪去長髮如陳自瑤換上清爽短髮Look，更有個人風格，突顯精緻五官。(chenchiyiu@IG)

▼▼▼【同場加映：吹頭

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▼▼▼【同場加映：2021髮型｜韓國年度最流行捲髮 大波浪、Ｃ型內捲減齡顯女神氣質（延伸閱讀）】▼▼▼