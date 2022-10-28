新興「哄睡師」3.6萬月薪需培訓！婚姻解決師目的是破壞人感情？

都市人工作忙碌，下班回到家最想要的就是好好睡一覺，補充一整天下來消耗的體力。但是壓力往往大得把「打工仔」僅有的睡眠時間都奪去，無法入眠。因此有新興職業「哄睡師」，專門提供哄人睡覺的服務。千萬不要小看這個聽起來趣怪又無稽的「職業」，它的月薪竟然高達33,440人民幣（大約36,291港元），有可能比一般慣常職業更高薪。



新興職業「哄睡師」，專門提供哄人睡覺的服務。（韓劇《當你沉睡時》)

大家應該很好奇「哄睡師」會以怎樣的形式提供服務，其實他們的哄睡方式大致上跟小時候爸媽哄我們入睡會做的事情無異。「哄睡師」會以唱歌、講故事、讀電台等方式，幫助客人入眠，但如果超過規定時間的10分鐘後，客人還未入睡，就需要續單。跟一些專門職業和政府部門一樣，如：警察、海關、醫生等等，想要從事此職業均需要接受培訓和通過考核，方能正式成為「哄睡師」。

「哄睡師」會以唱歌、講故事、讀電台等方式，幫助客人入眠。（韓劇《海德》)

「哄睡師」 一般會提供兩種服務，分別是文字和語音，兩者各包含「盲盒」、「鎮店」、「男女神」、「首席」和「錦鯉」五種套餐，費用由$20至$33,440人民幣（大約22至36,291港元）不等。時間方面，顧客可以選擇15分鐘、半小時、一小時、包天、包週或包月，當中包天、包周和包月每天累計服務則達4至5小時。

除了「哄睡師」之外，坊間越來越多聞所未聞的職業正悄悄崛起，日本就業情報網《キャリアガーデン》（Career Garden）今年公開了十大特殊職業，當中以情感服務類居多，譬如：婚姻解決師、眼淚專員、道歉專員等等。乍聽職業的名稱，你未必對其有太大的聯想和了解，以下讓我們探究這4種情感服務類的特殊職業吧！

特殊職業 | 1. 婚姻解決師

「婚姻解決師」的工作內容是勾引委托人的另一半，達致委托人想要和伴侶分開的目的。（韓劇《夫妻的世界》)

不少人在感情或婚姻出現問題時，都不太懂得處理雙方的關係。可能想分開又難以開口，怕傷害到對方，甚至只是不想做「醜人」的角色。但是逃避、冷戰或對另一半不瞅不睬，長久以來也不是辦法，只會製造更多的矛盾、浪費雙方的時間，卻給予對方假希望。「婚姻解決師」就是「專業狐狸精」的概念，他們的工作內容是勾引委托人的另一半，「拆散」二人，達致委托人想要和伴侶分開的目的。

特殊職業 | 2. 眼淚專員

眼淚專員會先以播放悲傷影片讓女生發洩情緒，再為她抹去臉上眼淚，作為心靈治療。（韓劇《鬼怪》）

眼淚專員可以說是為女生而設的福利，女生傷心的時候最需要的很多時候都不是解決問題的辦法或意見，可能作為朋友只需要默默陪伴，遞上紙巾，幫她擦擦眼淚已經足矣。這樣暖心的舉動、有點像偶像劇的悸動，相信沒有女生不被融化和感動。因此眼淚專員主要由外貌俊俏男性擔當，為顧客拭走眼淚。他們會先以播放悲傷影片讓女生發洩壓抑已久的灰暗情緒，再由眼淚專員為她抹去臉上眼淚，作為心靈治療。

特殊職業 | 3. 道歉專員

找人代替開口認錯可能是個「下台階」，化解尷尬局面。（韓劇《女王之花》）

日常生活中總會有與伴侶、友人或是家人爭執吵架的時候，有時候雙方堅持己見，各執一詞，很難與對方重修舊好。而且有些自尊感比較強的人，很多時候難以發現自己的不對，就算知道，也不肯放下面子或身段道歉，認為為了挽回一段感情低頭，是委屈了自己。找人代替開口認錯可能是個「下台階」，化解尷尬局面。有時候旅行途中與旅伴發生爭執也是無可避免之事，為了挽回僵局，重拾心情，僱用道歉專員服務也是個不俗的選擇，這方面注重禮貌和禮節的日本人也能細心照顧周到。

有些人可能會覺得這些職業涉及道德問題。（韓劇《夫妻的世界》)

看完這些，有些人可能會覺得這些職業涉及道德問題，比如：婚姻解決師在委托人伴侶不知情的情況下假裝勾引對方，的確可能解決到委托人的煩惱，卻將錯誤加在伴侶身上，要是成功了，對方雖然「出軌」了，總有一天也會發現那個所謂的「第三者」根本不是真心喜歡自己。當初可能只是想氣氣另一半，或者是受不了對方的冷淡而選擇出軌的委托人伴侶，將會蒙受更大的二次傷害。

而眼淚專員、道歉專員和哄睡師這種代替溝通的職業，久而久之可能會造成人與人之間的關係更加疏離，漸漸失去溝通、相處和待人接物的能力。而且道歉這個行為要不是由當事人親自做，是否也失去原意了呢？難道每次都找人幫忙道歉會是長久之計嗎？可能只是治標不治本。不過也有人抱著「這樣的職業解決到問題，又無傷大雅，並無不好」的想法，不知道大家又是怎麼想的呢？