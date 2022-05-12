婚禮｜職業伴娘成新興職業　入行條件曝光！首要準則是不可以太靚

【職業伴娘／婚禮】在一個婚禮之中，除了主角新娘、新郎外，還有一個重要角色是不可或缺的。沒錯！就是伴娘了！伴娘要協助新娘打點一切，大家可能都以為所有伴娘都是新娘認識了多年的閨蜜，但近年興起了一個新興職業「職業伴娘」，原來新娘旁邊的這個好幫手也可以外聘？要成為職業伴娘並不容易，首要準則是不可以長得太好看？一起看看職業伴娘的入職條件！



聘請職業伴娘因新娘無朋友？收費可高達7萬港幣

有位來自澳洲的女生﻿Kerstyn Walsh自2015年就開始擔任全職「職業伴娘」，後來更開設了婚禮策劃公司，以「成為你的職業閨蜜」為宣傳標語，專門幫新娘聘請伴娘。﻿Kerstyn Walsh分享指職業伴娘的主要職責就是負責婚禮當日的所有後勤安排，不過每個新娘聘請伴娘的原因都有所不同，有些是為了令婚禮當日流程更暢順，但無可否認，有些只是身邊閨蜜不多，所以請個伴娘來充充數！Kerstyn Walsh做過超過150場婚禮，她透露指，每次收費可高達7萬港幣！

【職業伴娘／婚禮】大家可能都以為所有伴娘都是新娘認識了多年的閨蜜，但原來近年興起了一個新興職業「職業伴娘」。（《新娘大作戰》劇照）

近年「職業伴娘」這新興職業也在內地興起，根據內地傳媒報導，山東濟南有一位22歲女生「輝輝」個性健談、擅長於炒熱氣氛，她在大學時期經朋友介紹下擔任了一次職業伴娘，發現這行業充滿商機，自己又深感興趣，所以在畢業就投身這行業發現。

【職業伴娘／婚禮】有些女生可能因為身邊閨蜜不多，所以要請個伴娘來充充數！（《認識的妻子》劇照）

職業伴娘入行條件曝光！首要準則是不可以太靚

內地職業伴娘的公價是人民幣約 $800－$1,000不等（約HK$933至HK$1,167），不過要求越多，價錢就越昂貴。輝輝分享指，要成為職業伴娘其實也要符合不少條件，第一點也是最重要的一點，就是「不能長得太好看」，因為如果伴娘太漂亮很容易就會搶了新娘的風頭，不過也不可以太醜樣，正正常常便好，免得丟了娘家的面子。

【職業伴娘／婚禮】要成為職業伴娘其實也要符合不少條件，第一點也是最重要的一點就是「不能長得太好看」！（《認識的妻子》劇照）

另外就是身高不可超過180cm，一般新娘的平均身高是約165cm左右，而且她們都會要求伴娘要比自己矮，所以若是身高超過180cm，恐怕也很難從事「職業伴娘」這行業了。除了外貌與身高，不同新娘都會有各種另類條件，學歷、臉型、才藝，甚至生肖等都或會是要求之一，一切都會以客人的需求為準！

【職業伴娘／婚禮】不同新娘都會有各種另類條件，學歷、臉型、才藝，甚至生肖等都或會是要求之一。(《新娘愛鬥大》劇照）

職業伴娘在婚禮上的談吐會直接代表著新娘，所以緊記要時刻留意著自己的行為舉止，亦要懂得隨機應變，解決婚禮上的所有突發意外，令婚禮得以順利舉行！在婚禮上要扮演新娘閨蜜的任務並不簡單，加入大部分新娘都不希望讓家人好友知道伴娘是在外面租借的，所以作為專業的「職業伴娘」，也要好好保守這秘密啊！

【職業伴娘／婚禮】職業伴娘在婚禮上的談吐會直接代表著新娘，所以緊記要時刻留意著自己的行為舉止。（《月薪嬌妻》劇照）

「職業伴娘」這新興職業在外國及內地都開始興起，那麼香港又有沒有人會聘請新娘呢？雖然香港並未有婚禮策劃平台有提供「職業伴娘」服務，但在二手平台上就有見到相關服務，未知這行業會否有日在香港興起呢！