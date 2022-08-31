男生票選10大最喜歡女生職業　醫生、OL上榜但第1名竟不是空姐？

對女生來說，另一半的職業更看重的是產業的發展性、賺錢的能力甚至是身分地位，才能給予女生足夠的安全感，但對男人來說，另一半做什麼樣的職業會讓他們更有好感呢？



日本曾票選調查男性對伴侶職業的喜好，結果出爐，只能說跟女生看重另一半職業的想法與觀點可以說是大相逕庭呀！

日男票選10大最喜歡女生職業，空姐並非第一名？！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第10名：上班族

對男生來說，伴侶是OL的話上班時間固定，也比較好請假，時間安排會更方便一點，。

第9名：保姆

男生想像中的保姆，通常都是溫柔賢慧，對家庭工作擅長，所以會覺得伴侶是保姆可以把家庭打理得很好。

第8名：牙醫助理

是不是男人去看牙醫時都會比較害怕，才因此對於身邊溫柔的牙助有特別的傾慕呢？還有網友認為許多牙助通常都經過挑選，所以格外青春貌美。

第7名：秘書

男人既定印象中的秘書，是能力很強、能照顧好所有細節，通常也長得比較出眾，對於穿著打扮也會比較有所注重。

第6名：公務員

公務員這個鐵飯碗，無論男女都會讓人有種收入穩定的安全感，且也比較不會加班，時間上會更有餘裕。

第5名：醫生

同樣不分男女，能當上醫生，無論是頭腦或者收入都有很頂尖的水準，光是這種讓人崇拜的地位，就很吸引男性了。

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第4名：咖啡店員

男性網友認為，咖啡店員通常打扮比較時髦，長相也不錯，加上能煮出香醇可口的咖啡，會讓人覺得很幸福的感覺。

第3名：空姐

身材高挑且長相姣好，還能有流利的外文，搭配上空姐的制服以及親切的服務，而且通常薪資條件也很不錯，很懂得享受生活的品質，空姐擠進前三名一點都不讓人意外～

第2名：模特兒

沒有一定的外表與身材，可不是能夠輕易地當上模特兒的，想必男性就是想到這點，才會覺得另一半是模特兒帶出去很有面子。不過還是要要考慮到模特兒工作環境、時間與接觸的人比較複雜一點，和她們交往未必如想像中這麼多采多姿呢！

第1名：護士

對男性來說，護士這個職業一直存在著許多幻想，不僅溫柔且善於照顧人，還很有愛心與善良，再搭配上護士的制服，總是給男性不少遐想。不過真正的護士可是非常辛苦且工作時間不固定，甚至還要累積許多病人們的負能量，如果另一半是護士的話，男性可要給出更多的包容哦！

以上男性票選前十名的女性職業，不難看出大多數都是活在男人的想像裡，以及不切實際的遐想，和現實面還是有點差距，所以奉勸男性不要只看到工作光鮮亮麗的一面，才不會因為和自己理想不同而感到有所落差。

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