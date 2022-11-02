下流上車族｜關曜儁做「廢青」終上位！1原因三度考訓練班都失敗

【下流上車族｜關曜儁】TVB台慶劇《下流上車族》憑著貼地題材成功引起觀眾們的共鳴，備受好評。除了男女主角林敏驄、江美儀被大讚之外，劇中不少配角也人氣「幾級跳」，關曜儁（Leo）正是其中一位。他在劇中飾演鄧智堅的兒子、林穎彤的丈夫，完美演活一個「廢青」，不時佔林敏驄及江美儀一家便宜。不過現實中的關曜儁跟劇中角色恰恰相反。



下流上車族｜關曜儁在劇中飾演鄧智堅的兒子、林穎彤的丈夫。（IG@leokwan）

下流上車族丨29歲關曜儁演「廢青」 有望上位做男一

《下流上車族》自播出後，成功挽救大台收視兼引起一眾觀眾共鳴。關曜儁（Leo）劇中飾演鄧智堅的兒子、林穎彤的丈夫「關偉力」，自大學畢業為求上公屋而選擇做「廢青」，後經林敏驄介紹到超級市場做臨時理貨員。關曜儁在劇中成功演活「廢青」一角，把角色完美演繹出來，不少觀眾都大讚他的演技自然，更有網民認為他有機會上位做男一。

下流上車族｜關曜儁在劇中成功演活「廢青」一角，把角色完美演繹出來。（《下流上車族》劇照）

下流上車族丨關曜儁入行拚搏多年終見起色

現年29歲的關曜儁（Leo）入行多年，惟一直星途發展平平，多年來都只能飾演路人角，在大台拚搏多年終在《下流上車族》演藝事業終見起色，他本人亦直言是次戲份甚多，更是入行多年首次有感情線。

下流上車族｜關曜儁於《陀槍師姐2021》有不少重要戲份，飾演羅子溢的好兄弟「Hang基」（《陀槍師姐2021》劇照）

其實早於《降魔的2.0》中一場戲演技大爆發後漸漸備受關注，之後於《陀槍師姐2021》有不少重要戲份，飾演羅子溢的好兄弟「Hang基」。最近演出機會亦逐漸變得愈來愈多，早前播出的《痞子殿下》、《童時愛上你》都有份出演，現時又拍攝武俠劇《輕‧功》，看來關曜儁有望成為大台力捧小生之一。

下流上車族｜關曜儁於劇集《童時愛上你》都有份出演（《童時愛上你》劇照）

下流上車族丨童年坎坷 投考訓練班慘遭高層嫌肥

在螢幕前看到的關曜儁是一個樂觀、正能量滿滿的少年，但原來他童年相當坎坷，母親不幸患上情緒病，小時候又因身型肥胖不時被人嘲笑。關曜儁自爆曾3次投考藝員訓練班都失敗，更遭大台高層嫌肥：「你咁肥！」於是關曜儁決心減肥，半年來憑毅力努力運動成功減掉20磅，贏得健美先生大獎兼終於成為加入大台。

下流上車族｜關曜儁跟其母親（IG@leokwan）

下流上車族｜關曜儁半年來憑毅力努力運動成功減掉20磅，贏得健美先生大獎兼終於成為加入大台。（Facebook@曜儁教練Leo Kwan）

現時關曜儁除了是一名演員，平日有時間更兼職擔任明星健身教練及三度創業開健身室。在2019年跟朋友合資開設健身室，後來因受疫情影響而結業；相隔1個月，再度跟朋友開設另一間健身室，直到今年他決定投資6位數自立門戶開健身室。

下流上車族｜關曜儁今年他決定投資6位數自立門戶開健身室。（Facebook@曜儁教練Leo Kwan）

下流上車族丨明年榮升做人父 望成愛女偶像

至於感情方面，關曜儁今年初跟交往5年的圈外女友求婚成功，預計明年10月舉行婚禮。二人自交往時已在生小朋友方面取得共識，而未婚妻亦成功懷孕，預產期大概於明年3月中。日前舉行產前派對揭曉寶寶女孩身分，一下子榮升人父的關曜儁感到既興奮又期待，甚至會幻想愛女出世後跟她玩樂的畫面，他又表示自己不能鬆懈，要時刻保持最好狀態，成為女兒心中的偶像。

下流上車族｜關曜儁今年初跟交往5年的圈外女友求婚成功（IG@leokwan）

下流上車族｜一下子榮升人夫人父的關曜儁感到既興奮又期待（IG@leokwan）

【下流上車族｜關曜儁 Q&A】