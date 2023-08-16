何超儀與丈夫結婚二十年走過重病！勇走不尋常路收穫事業與愛情

何超儀陳子聰｜曾被譽為「最叛逆的千金」何超儀（Josie）與丈夫陳子聰相依相守的故事，一直都是佳話，但關於陳子聰的健康的問題，一直讓人擔心，今年六月更被爆出身體出現嚴重狀況。近日何超儀接受鄭裕玲（Do姐）主持的網上節目《The Do Show》獨家專訪，罕有地談及丈夫陳子聰的近況和首度公開老公的病史，原來他曾險喪命及截肢，和陪伴他對抗病魔的歷程，感動無數人。



何超儀首度公開丈夫陳子聰病況 曾險喪命（YouTube@The Do Show）

何超儀首度公開丈夫陳子聰病況 曾險喪命

何超儀（Josie）在昨日（16/8）鄭裕玲（Do姐）YouTube頻道《The Do Show》，首度公開丈夫陳子聰的病況，她提到丈夫早前是大動脈撕裂，形容手術開刀後發現撕裂嚴重。整個肚都是血，尿道、腎、直腸都有問題，而這場手術前後足足進行了4天。何超儀更提及丈夫在手術後每日更要輸十多包血，幾乎用光醫院血庫的血，情況嚴重到醫生甚至叫何超儀祈禱，因為她丈夫很可能撐不過術後一星期。幸好陳子聰在何超儀細心照料下，在手術5星期後甦醒了。

何超儀為全心全意照顧丈夫陳子聰宣布暫停拍戲（IG@josie_ho_chiu）

何超儀為全心全意照顧丈夫陳子聰宣布暫停拍戲

而何超儀（Josie）更提到為了更全心全意照顧丈夫陳子聰，接下來這一年都不會拍戲，她現時的心願是丈夫可以做回一個行動自如的「free man」，可以照料自己大小事。在整個訪問過程中，何超儀表現都是十分堅強講述丈夫病況，但照料一個患重病的親人絕不是易事，使不是網民都留言十分感動。

鄭裕玲（Do姐）亦在訪問中表示：「他很幸運有你這個太太。」還即場致電陳子聰問候，而陳子聰除了分享自己的恢復狀況外，還特別感謝太太何超儀的陪伴：

在這種情況下這樣照顧我，我好感動，她每天看著我，和醫生討論如何醫治我，去幫助我康復，整件事不簡單。 陳子聰

我經歷這次之後更加珍惜人生，好感謝身邊的人，生命好重要，有甚麼不開心的事，你可以去應付，如果你經歷這種情况，你會知道生命很重要。 陳子聰

何超儀與丈夫陳子聰結婚20年 一路互相扶持

何超儀與丈夫一路以來，都是互相扶持。何超儀去年（2022年）於《夏威夷電影節》獲頒發終⾝成就獎，成為該獎項⾸位非導演的女性電影製作⼈獲此殊榮，當日更特別為何超儀剪輯了⼀段記錄了她曾參演或製作過的作品，絕對是對她多年來對電影業貢獻的認可。

但當日為人感動的事不只一件，何超儀因事未能出席此頒獎典禮，特地拍攝影片致歉和感謝，當中更特別感謝丈夫陳子聰的支持和陪伴。何超儀與陳子聰跌宕起伏的十九年婚姻，由初初的不被外界看好走到今日成為一段佳話。

何超儀獲頒發終⾝成就獎 向丈夫致動人感謝辭

何超儀獲《夏威夷電影節》頒發終⾝成就獎，向丈夫致動人感謝辭（IG@josie_ho_chiu）

何超儀獲《夏威夷電影節》頒發終⾝成就獎，不少人因此再次看到她對演藝工作的熱誠，同時有許多人留意到她在致感謝辭中除了感謝所有幕後團隊的努力外，更多次感謝丈夫陳子聰的支持及陪伴她一起走這條電影路，其中更表示：「沒有他的話，自己甚麼都做不到。」何超儀臉上洋溢的愛意，簡單讓人無法忽視她對陳子聰的感情。

何超儀與陳子聰結婚二十年恩愛如初

一位是「最叛逆的千金」；一位是嘻哈音樂樂隊成員，不被世俗約束的兩人，由初初交往到踏入婚姻時，不論是外界、朋友還是家人都不看好這段感情。何超儀的父親何鴻燊就曾在二人婚禮，當著眾多賓客對陳子聰警告：

娶了我的女兒做妻子，以後要記得三從四德。 何鴻燊

陳子聰曾在訪問中提到自己思想開放，曾試過同時有近十位女朋友，在面對這樣義正言辭的話語，以非常不像他性格的方式，選擇以行動證明自己對何超儀的認真，恩愛如初的走過二十年婚姻。

陳子聰突患肝腸病 何超儀放下工作細心照料

陳子聰突患肝硬化何超儀放下工作細心照料（IG@josie_ho_chiu）

在2016 年陳子聰突然患上肝硬化，何超儀隨即放下所有工作，24小時貼身照顧丈夫，當時何超儀已經成立了852電影公司，正正處於事業上升期，這樣的舉動讓人感動。在經歷疾病折磨和何超儀細心照料後，相信讓兩人感情更牢固和升溫，之後陳子聰閞始擔任何超儀投資電影的監製，不時更會看到他們到處旅行，非常思愛。

何超儀不走常規的路 憑用心和努力收穫事業與愛情

何超儀不走常規的路，憑用心和努力收獲事業與愛情（IG@josie_ho_chiu）

要細數到兩人當初相遇全因何超儀當初的叛逆，她不願走常規的路，不想跟其他兄弟姐妹一樣進入父親何鴻燊公司工作，她從小一心只想踏入演藝圈成為歌手和演員。何超儀以歌手身分出道，及後再拍攝電視劇和電影成為演員，由一開始因「賭王千金」被質疑和甚多偏見。而性格堅強好勝的何超儀憑藉一部部小角色，改變外界對她成見，走到今天成為《夏威夷電影節》終⾝成就獎的⾸位非導演的女性電影製作⼈，也在這條路上遇上她想相扶一生的丈夫陳子聰。