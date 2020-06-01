「一代賭王」何鴻燊於上周二（5月26日）在養和醫院逝世，享年98歲。過往曾有電影《賭城大亨之新哥傳奇》改編自何鴻燊故事，美籍華人導演伍仕賢在何鴻燊過世翌日公開表示要開拍「賭王傳」電影，惹來極大爭議。何家對此感到不滿，而何超儀直斥對方不尊重，未有事先得到何家允許便「一廂情願」地開拍賭王電影。

美籍華人導演伍仕賢揚言開拍賭王傳電影，被何超儀大罵。（微博截圖）

伍仕賢在微博上傳何鴻燊年輕的照片，並且留言道「來吧，咱們哪天一起拍個賭王傳電影吧」，更標註曾經合作的演員吳彥祖。父親才剛離世，便有人直言要開拍以賭王生平為題材的電影，何超儀直言他有違職業道德。何超儀與父親感情深厚，大眾都形容她是賭王最寵愛的女兒，從小到大，她想做的事都不會被阻撓。

何超儀與姐姐何超瓊（右一）。（IG@josie_ho_chiu）

她與姐姐何超瓊同屬二房子女，卻同人不同命。何超瓊因要接手家族生意棄文從商，放棄修讀自己喜歡的戲劇，有指她當年戀上陳百強被棒打鴛鴦，最後嫁給門當戶對的許晉亨，她雖成為「賭后」，家財萬貫，卻也有無數道不盡的無奈。何超儀卻剛巧相反，由學業、工作到愛情，她都可以忠於自己。

小時候的何超儀已經很有性格。（IG@josie_ho_chiu）

賭王「最叛逆千金」：只談「高爾夫、遊艇」生活乏味

何超儀常常被稱為賭王「最叛逆千金」，賭王子女個個都學歷顯赫，她卻偏偏不愛讀書，16個子女中唯獨她沒有讀過大學。大眾嚮往的有錢人生活，她卻覺得只談「高爾夫、遊艇」的生活乏味。其他兄弟姐妹選擇做生意、成為社交名媛，她卻選擇進入娛樂圈，做歌手、演戲，做家人認為低賤的「戲子」。

別以為何超儀被寵壞「任意妄為」，剛好相反，她的母親藍瓊纓管教非常嚴格，子女都形容生活像軍訓，只要姐弟中其中一個表現不好、其他人都要照樣罰抄書、罰企。即便如此，她卻也無法阻擋女兒何超儀，連何鴻燊也曾對傳媒直言，「我的話她永遠是意見接受，態度照舊。」

何超儀加入娛樂圈後，不走玉女路線，而是走非主流路線。（IG@josie_ho_chiu）

不顧淑女形象 何鴻燊：「可唔可以唔好再（拍戲）做雞？」入行後，她從不顧「何家淑女」的形象，曾大唱粗口歌，接拍三級片《豪情》、情色電影《無限春光27》，兩度飾演妓女角色，她受訪時曾提及父親何鴻燊開玩笑說「你唔係呀？你又做雞（性工作者），可唔可以唔好再做雞（性工作者）？」

除了形象破格，她更經常「語出驚人」，外界總愛以「三太、四太」稱呼陳婉珍和梁安琪嗎，直腸直肚的她曾經接受林燕妮訪問，卻直言「三太、四太都是香港記者搞出來，其實都只是我父親的女朋友」，她只稱呼對方為「阿三、阿四」，明言母親才是父親的合法伴侶。

點擊看何超儀過去的破格演出，絕對不只「性感」，極有內涵＝＝＞

+ 11 + 10 + 9

與丈夫陳子聰「惺惺相識」

她與丈夫陳子聰似乎注定是一對，兩個人都有「叛逆」的基因。不少人都諷刺陳子聰「嫁」入豪門，其實他本身家境不錯，母親是「太平餅乾」的千金，自小移民澳洲，受訪時曾直言十多歲就外出「蒲」，常在酒吧打「拳腳交」，打得頭破血流，每次去完派對，回家總是醉醺醺，與父親有數年時間都沒有交流。

正因如此，他更明白何超儀生於富貴家的「無奈」，別人都覺得她含住金鎖匙出生很幸運，唯獨陳子聰覺得她很「慘」。陳子聰直言何超儀「因為有這樣的家庭背景，其他男生都會被嚇一嚇，不敢行前一步」，他則不顧閒言閒語主動追求超儀。

浪子為愛修心養性

陳子聰如許多男生一樣，都經歷過「愛玩」時期，陳子聰也直認過去很花心，曾經同時有十多個「女友」，沒有一個女友拍拖超過兩年，如今他與何超儀結婚17年，雖然同屬衝動派的兩人偶爾被媒體拍到吵架場面，卻從來沒有傳出「離婚」傳聞。

何超儀婚後依然不改烈女本色，被媒體問到老公出軌會如何處理，她直言會「燒光第三者的頭髮」，嘴上如此說，對住丈夫仍盡顯溫柔。陳子聰曾經患肝病入院，病情嚴重，何超儀推掉所有工作全心全意到醫院照顧丈夫，對愛始終如一，患難中見真情。