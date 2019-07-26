【何超儀】不走何家女兒淑女路線　勇追歌手夢：不想唱大眾情歌

在香港，男女非常平等。上館子，很多女士爭「埋單」；去訪友，煮菜的是老公，女人不再是「女流之輩」，可以豪邁；男人不再是「大丈夫」，可以溫柔。社會好像多了一些男人，卻又少了一些女人；好像多了一些女人，卻又少了一些男人。原來男女平等的要訣便是把「平等」視為「平常」，對性別的議題，無庸大驚小怪，看到鴛鴦，管那些行為是雌？那些行為是雄？

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爭取男女平等，是香港過去一個世紀的努力。以往，男人可以討數個老婆，女人不可以嫁數個老公；有些小女孩甚至像貨物一樣，合法地被賣去妓院；有些工作，例如消防員，不能聘用女性；很多行業，男女同工卻不同酬。今天，這些已成為天方夜譚。我小時候，女性還要學綉花、織毛衣。

在前輩梁劉柔芬的帶領下，大約二十年前，我是第一屆婦女事務委員會的成員。梁太說：「要男女平等，便要給予女性跟男性同等的『地位』（status）、『權利』（right）和『機會』（opportunity），有了這三個條件，女性才會自強，而男性通過女性的自強，其實找到更大的自由。」這說得對：認識有些藝術家可以追求夢想，是因為他們「另一半」的收入，足以支撐整個家庭的開支。看報導，有些男士放棄工作，專心在家照顧小孩子，讓太太安心在外面拼搏。男女關係如太極的兩儀，可以產生多樣變化，卻又未必相衝。當年，我們最難忘的成績，是爭取到政府委任最少百分之三十是女性，擔任政府各大小委員會的成員，聽說現在還增加到百分之三十五。改善一個社會的運作，不單是人們在街頭宣洩，反而最重要是在建制之內，有一群充滿智慧和無私的人，對著官員，不斷提出具體的「逆耳忠言」，改變施政，可惜今天見到的，是很多的 lickspittles。

香港男女平等下，衍生了新的生物個體，叫「港女」（叫Kongals或Kong gals）。「港女」泛指今時今日獨立解放後的香港女性，語調中立，有褒有貶。「港女」是相對於往昔香港女性的傳統形象，例如「小家碧玉」、「大家閨秀」、「婦道人家」、「賢良淑婦」等。

今時今日，「港女」自主、自立、自強、自信，她們有些是學歷高、辦事能力高，勇於堅持自己的理想和對事物的看法，和其他亞洲女性比較，「港女」不做作、大方、直接、坦白，她們即使和男孩子沒有情愛，也可以是交心的「男女朋友」。

當然，有人攻擊劣質「港女」，看看作家葉一知的著作《港女聖經》便洞悉，例如「公主病」、反智、口是心非等。凡事總跑不掉「正」、「反」兩面。不過，與其話「港女」太陰火，不如說「港男」太陽虧。沒有教養和禮貌，不顧別人感受，可以是男男女女的共通。

我認識的何超儀 （Josie），她便是正面「港女」的表表者：她的背景是矛盾的，她是香港首級富豪何鴻燊的女兒，金盆中長大。但是她卻反傳統，放棄「何家淑女」帶來的高貴形象，險走前衛，追求「次文化」（subculture）成就，每天頻頻撲撲，浮浮沉沉，永不言倦。她在數十年的困難人生中能夠存活，全因為她仍然有一個夢，用她的說法，便是：「我想擁有舞台和電影屏幕上的光環和滿足感。」

「我想擁有舞台和電影屏幕上的光環和滿足感。」（作者提供）

我和Josie曾經有個三個身份：我是她的長輩朋友、她的律師和舞台工作夥伴。我們都是夜貓子，常常在深夜以後才電話聊天，如果Josie不是「港女」，我才沒有豹子膽和一個結了婚的美女在晚上兜搭，她老公Conroy一早已上門問責了。

最近和Josie喝茶，問她：「你怎樣形容你的人生？」她笑說：「打不死吧！不過，我很想和其他女性分享一點：單身女人、甚至結了婚的女人，也可以有夢想，只要把難關看作考驗，像我一樣，輸了，再試過吧。許多人一沉不起，是因為自己打敗了自己。」

我回應：「很多人覺得因為你家裏有錢，你才可以這麼說？」Josie搖頭：「真的是誤會。當然，我不能否認客觀事實，我是何鴻燊的女兒，家裏對我有幫忙，這是『何超儀』一個與生俱來的package，可是，也由於這package為我帶來很多負面的東西，例如偏見、為難，甚至歧視等，足可把好的一面抵消。」

我好奇：「那你的人生有什麼難關？」Josie聳聳肩：「太多了，不過我很少說出來。」

「單身女人、甚至結了婚的女人，也可以有夢想。」（作者提供）

Josie回憶：「小時候，我是『孤獨精』，並不算快樂，因為上面三個姐姐的年紀差不多，她們自成一個圈子，玩得很開心，而我下面只有一個弟弟，他是男孩子，有自己的『成長系統』。我是孤單的，我一個人躲在浴室唱歌、一個人對着空牆打羽毛球，我甚至懷疑過自己是否有自閉症。從小到大，家裏的管教是傳統和嚴格的，我們唸的是聖保祿天主教學校，我們要成為淑女，甚至長大了，媽咪覺得下課後，穿Esprit也太隨便，我只好叫爸爸買給我。突然有一天，我買了歌星麥當娜那種『壞女孩』的衣服來穿，超短熱褲，蕾絲半截短上身衫，我媽咪嚇到尖叫；可是『忠於自己』是我長大後的性格，改不了。所以，你可以想像這樣嚴肅的家庭，竟然有人舉手要『拋頭露面』做歌星，必定經過不為人道的艱難，幸好有我大姐姐超瓊一直在支持我，她願意當我監護人去簽合約。那時，我不夠十八歲，她帶着我去見Virgin Records、成龍、梅艷芳等等，為的便是完成一個和我家族信念背道而馳的夢想，回頭一看，那是人生的第一個山坡。」

Josie喝了一口茶：「第二個山坡便是我的『命』不好，最初，我去台灣發展，雖然離鄉別井，還要學好國語，但是我也願意，當時簽的是滾石唱片，但是滾石後來要捧林憶蓮。不久，找到經理人陳家瑛，希望她能夠捧我，可是她手上的王菲突然大紅，再不可能照顧我。到了我簽了華星唱片，主管郭啟華又去了幫忙鄭秀文。還有很多事情，都是事與願違。如果我想放棄演藝，一早便可以離開，但是我沒有，因為我有一個信念，只要我keep on trying，終於會雨過天晴。」

我開玩笑：「超儀，你的命好『邪』！」Josie眨眼：「可能更不幸的，是我有『企硬』的性格。在唱歌方面，我堅持不想唱大眾情歌，特別是那些『K歌』（我聽過Josie唱過流行情歌，例如《償還》，絕對可以）和日本「cover version」（翻唱別人的歌），我喜歡唱Rock、Jazz、Deep House等等，但是，香港市場沒有這樣空間。那刻，我人生面對的困難，是到底改變自己去迎合市場，還是做回自己？我最後決定朝着自己的路向，結果我是對的。如果，當天我走『流行玉女』的路線，今天已消失得無影無蹤。現在，我經常出席世界各地的『另類』演唱會，長做長有，也算建立了一條事業路向。」

如果我想放棄演藝，一早便可以離開，但是我沒有，因為我有一個信念，只要我keep on trying，終於會雨過天晴。（作者提供）

《維多利亞一號》（Dream Home）。（電影海報） 我說：「那麼，你人生的第四個難關呢？」Josie答道：「有些說我『好命』，其實我的命好苦。到我去了電影發展，當時簽了JC Group，經理人教父陳自強想給我機會，可惜『中港合拍片』興起了，這些電影，規定演員的比例，有多少個用香港演員，有多少個用內地演員，結果，男主角多是用香港的，而女主角便用內地演員。唉，我又生不逢時，香港女演員的沒落，便是中港合拍片的二千年代開始，所以，喪失了電影發展的機會。但是，我告訴自己，不能坐以待斃，只好成立自己的電影公司，自己做監製，拍了如《維多利亞一號》的電影。」

我問：「第五個難關呢？」Josie說：「哈，就是現在，我已經成立了一家音樂和電影的綜合機構，但是要養員工、要找收入、要出產好的作品，難度極高。不過，路已經走了數十年，我不會放棄，『仍然相信』這四個字，對我太重要了。擁有財富的人，都未必快樂，而快樂的事情，又未必和錢有關。」

我沒有追問的，當然是超儀的老公陳子聰（Conroy）生了大病的時候，她既要工作，又要照顧他。最後，Conroy痊癒，超儀放下心頭大石，這一定是Josie的第六個關口。

現在，我經常出席世界各地的『另類』演唱會，長做長有，也算建立了一條事業路向。（作者提供）

何超儀其實可以是一個嬌小溫柔的女性（當然，她在台上和對同輩，或許是另外一個樣子），不過她對待我們這些「叔父輩」的人，卻是特別禮貌、客氣謙和，完全感受不到半點edgy的猛烈性格，這便是「何家淑女」的良好教養和分寸。

我問超儀有什麼意見給當下迷茫的年輕人，超儀說：「希望其他『港女』和我一樣，訓練自己『抗逆』能力高一點，就算知道前面是一條困難的泥路，預見會狂風暴雨，但總要『企硬』，把路走完。「屹立不倒」，其實不是沒有跌過，而是做人跌過後，便急急爬起來，再次站立。而做娛樂、藝術的，先不要太大野心，只想進佔內地市場。內地喜歡我們，或喜歡我們的東西，只因為我們是香港人，有香港風格，所以不要扮『內地』，要『內地』，他們要求的水準更高。要做好香港市場，或具香港風格的東西，才考慮其他吧。有成就的人，很少會第一天便斤斤計較，左度右算的。」

我和超儀合作話劇《情話紫釵》的時候，她是非常專業、認真投入，和每一個人都相處愉快的，如果有任何人以為何超儀家裏有錢，便是難搞的，這是很大的誤解。她令我想起一句話：「如果我低頭，只是為了欣賞我的高跟鞋。」超儀的執着，是因為她對自己、對藝術有要求，大家想想：「超儀年代」的女歌星、女演員，有多少個已經消聲匿跡？只有何超儀仍然在這圈子，順流，逆流，在努力、在等待觀眾的理解與欣賞……

撰文：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「港女」(Kongals) 打不死精神：何家「叛女」何超儀人生的六個關口」​】

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