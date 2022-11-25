甲床短致崩壞版法式美甲！3款直男不懂欣賞的款式

法式美甲向來都是受不同年齡層喜愛的款式，也是萬年不敗之選。但是若然抓錯用神，便會弄得好像沒剪指甲一樣。近日一位女生在小紅書上載自己可愛款法式指甲的照片，卻慘被誤會未剪指甲，惹人發笑。原來她只是天生甲床較短，在沒留長指甲的情況下畫上法式，讓指甲看起來更短。



近日一位女生在小紅書上載自己可愛款法式指甲的照片，卻慘被誤會未剪指甲。（小紅書 ＠綠籽無花果）

一般做法式指甲前，都會先延長指甲，一方面可以美化手部比例，另一方面可增加甲面面積作更多設計。而且法式美甲一般不會做磨砂或霧面，因為這樣就跟原生指甲長得太相像了，好像沒做過似的，而且也會讓指甲看起來不夠乾淨俐落。此外，法式美甲要麼做純白，要麼做鮮豔的螢光款，如果像圖片裡面的米黃，感覺就好像指甲邊緣沒清理乾淨一樣。不過即使遵從這幾點，不少男生還是看不懂美甲的好看之處，Dcard就有一位直男投稿稱自己完全看不懂女友做的美甲款到底美在哪裡，並舉例了3款經典美甲款，一起看看大家又怎麼看吧！

法式美甲要麼做純白，要麼做鮮豔的螢光款，如果像圖片裡面的米黃，感覺就好像指甲邊緣沒清理乾淨一樣。（小紅書 ＠綠籽無花果）

直男看不懂的美甲款式｜1. 法式美甲

直男看不懂的美甲款式｜法式美甲（Dcard）

第一款就是剛剛提到的法式美甲了，這位男生提到自己的女友是一個很喜歡做美甲的人，大概一個月就會去做一次，所以自己本身沒什麼意見，畢竟她花她的錢，她開心，他自己也就開心！不過幾年下來，還真的有一些款式是他完全看不懂美在哪裡的。他認為「這種款式真的特別，遠看以為她指甲留太長，近看以為她立可白塗到手上，她聽到之後下次做成黑色的相似款....」可是這位男生不敢說，這樣只是變成奇異筆而已。

直男看不懂的美甲款式｜2. 幻彩貝殼甲

直男看不懂的美甲款式｜幻彩貝殼甲（Dcard）

樓主表示類似這種炫彩、有反射光的鏡面指甲是女友蠻久之前做的，也不是說真的覺得很醜，但會讓他覺得女友指甲形狀變得好不規則，忍不住一直往她的手看，笑說「難道還是這就是她的目的？」

直男看不懂的美甲款式｜3. 透明果凍甲

直男看不懂的美甲款式｜透明果凍甲（Dcard）

樓主說他之所以會發這篇文章，是因為其女友說她最近在網路上看到一種款式，超想去做，可是真的超乎自己的理解，問道：「這到底是什麼？」這位男生認為這款美甲超像保麗龍膠葛在指甲上，還笑說自己小時候很喜歡聞保麗龍膠的味道，不知道這個有沒有，如果有的話會直接吸爆！最後還好奇問是不是女生都覺得這種款式好看，還是只有男生看不懂？

不少人在下面留言說第一款很溫柔有氣質，但最後一款的確不懂欣賞，但就被樓主生動貼切的形容戳中笑點了，不知道大家又怎麼看呢？