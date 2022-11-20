前後對比驚人！孝順女持續為母護膚180日 只靠3方法成功年輕十歲

「抗老」是每個女生都是努力的事，但肌膚隨著年齡增長，總難免會出現歲月痕跡，尤其家中的媽媽要操勞各種大小事務，肌膚衰老問題更加劇。在小紅書就有一位孝順網友「保護我方肉包」﹐分享了一件讓她很有成就感的事，在過去一年她每日都為媽媽進行護膚，單靠3方法就讓她年輕十歲，暗啞、皺紋、鬆馳等問題都大大有改善，大家一起來看看吧！



前後對比驚人！有一位孝順網友在過去一年她每日都為媽媽進行護膚（小紅書「保護我方肉包」截圖）

年輕十歲3方法：徹底清潔臉部

豐盈泡沫的洗面奶，可以減少臉部摩擦，避免皺紋增加。（小紅書「保護我方肉包」截圖）

徹底清潔臉部是護膚前最重要的一步，把一整天累積在毛孔的髒污物清理乾淨，才能讓後續護膚品吸收得更好。這位女網友就認為，不用特別選購功能型洗面奶，普通洗面奶就足夠了，如果真的要選可以買豐盈泡沫的產品，可以減少臉部摩擦，避免皺紋增加。

年輕十歲3方法：「油、水、油」護膚

「油、水、油」的護膚方式，臉上會達到油水平衡，可以看到明顥的自然光澤感。（小紅書「保護我方肉包」截圖）

補充足夠的油份，很多人可能會擔心使用護膚油會太油膩，但對於乾性肌或是網友媽媽的老化肌來說，油可以從角質層滲透至肌膚底層，達到更好的養膚效果。

女網友分享到在潔面後，取適量的油在掌心搓熱再在臉上按壓，然後使用常用的化妝水沾濕化妝綿，濕敷臉上五分鐘。最後再用幾滴油護膚全臉，達到「油、水、油」護膚，臉上也會做到油水平衡，可以看到明顥的自然光澤感，而這種方式只需一星期兩至三次就足夠了！

年輕十歲3方法：面霜鎖水及補充養分

面霜能有效鎖水及補充養分，能阻隔外界對肌膚的傷害。這樣才能減慢肌膚繼續衰老（小紅書「保護我方肉包」截圖）

最後一步也是最重要的一環節，就是塗面霜，網友為媽媽準備了多款面霜，會根據肌膚狀況再選擇。面霜能有效鎖住水分和養分，以及阻隔外界對肌膚的傷害。這樣才能減慢肌膚繼續衰老，同時給肌膚補充足夠的養分，慢慢回復光澤。

要達到最佳護膚效果，要因應當日肌膚狀態去選擇護膚品（小紅書「保護我方肉包」截圖）

最後網友提到挑選護膚品重點，就是要根據季節、濕度、環境以及狀態而改變，不能盲目單一使用。要達到最佳護膚效果，要因應當日肌膚狀態去選擇護膚品，就像她的護膚油和面霜都是準備了多款產品，有些是偏滋潤，有些是偏清爽，再根據肌膚需求去選用，最重要是對症下藥才能看到成效。