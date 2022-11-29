結婚調查｜男生擇偶要夠靚夠正？人情公價大不同、這類加價$200？

【結婚消費調查2022】隨著疫情，不少年輕人辦婚禮模式亦有所改變，由大排筵席趨向從簡，只邀親朋密友出席。不過早前限制放寬，不知又會有怎樣的模式轉變呢？本地結婚資訊平台生活易（ESDlife）日前公布「2022年結婚消費調查」，其中婚禮開支上升約3萬港元，為近5年最高，而在人情方面，也相應增多。 此外，調查亦提及兩性的擇偶條件，兩者結果原來相差甚遠，難怪不時有說「男女均來自不同的星球」。



【結婚消費調查2022】孫藝珍及玄彬於今年結婚。(IG@vast.ent)

每年生活易都會調查結婚消費，今年便邀請1,226位在2022至2024年間結婚的新人進行訪問，發現平均婚禮開支，由去年約35萬，躍升至38.4萬，加幅約9%。黃金鑽石保值，愈多人願花費更多金錢，購買首飾及戒指，成為加幅項目的頭三位（17%），平均使用10.9萬。此外，亦有新人傾向蜜月旅行及婚紗攝影，消費加幅分別為11%及28%，盼留下深刻及甜蜜回憶。

【結婚消費調查2022】對於選擇伴侶，逾四成男生均看外在，要求「靚女」及「有身材」。(IG@minchen333)

男生擇偶要「夠靚夠正」；女生則對帥哥興趣不大

常說「結婚是愛情墳墓」，即使沒有一紙婚書，兩人也可長相廝守。不過，到底是甚麼原因，令人萌生結婚的衝動呢？根據調查，促成婚姻的3大因素，主要是「年屆適婚年齡」（72%）、「感情穩定」（61%）及「有經濟基礎」（55%），均有逾一半人同意。

而對於選擇伴侶，逾四成男生均看外在，要求「靚女」（46%）及「有身材」（44%）；相反女生則對「靚仔」（17%）及「大隻」（12%）興趣不大，看法大相徑庭。但這也可看成男生們在稱讚自己的老婆，而要抱得美人歸、收服女神，需注意求婚的地點，若然精心準備酒店Staycation，相信成功率亦大為提升。除了酒店（46%）為熱門求婚地，低調而溫馨的「家中」（21%）及「餐廳」（10%），也是個不錯選擇。

【結婚消費調查2022】逾半女生堅持需有戒指，才會應允求婚。(IG@yunakim)

近半女生望收1卡鑽戒、禮金數字大增

此外，逾半女生堅持需有戒指，才會應允求婚。至於鑽戒的大小，近半希望至少達1卡或以上，但也有兩成女生講心不講金，認為任何戒指都接受。常有報道提到，準新人為禮金多寡起爭議。調查提到，由2018年起禮金一直維持在5萬港元左右，直至去年逆市增加1萬港元，今年更添8千港元，達致6萬8千港元。不過最終數字，其實應按情況而定，最重要是誠意搭救。

【結婚消費調查2022】2022最新人情公價公開。(《金秘書為何那樣》劇照)

2022人情公價：沒獲邀出席婚宴、但人情卻加200蚊？

即使還未到談婚論嫁，每年接收的「粉紅炸彈」，亦讓人非常頭痛，怕人情給太多或太少，都會做壞規矩。調查整理出人情公價，基本跟往年差不多，高級酒店一律1,500港元；而普通酒店、私人會所及特色婚宴場地，為1千港元；其餘酒樓、午間婚宴、酒會及西餐廳則是800港元。近年婚宴規模縮小，對於一般好友，不少都只獲邀出席簽紙儀式或派餅卡。為向新人送祝福，平均都會分別給予500及300港元，以表心意。這公價今年有上升趨勢，較往年加約200港元。